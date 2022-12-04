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"Кто украл наш уголь!" Протестующие монголы ворвались в здание Кабмина
02:35 06.12.2022

"Назовите, кто украл уголь!" В Монголии протестующие штурмуют здание правительства
В Улан-Баторе массовые протесты из-за кражи угля переросли в штурм Дворца правительства

Алиса Андреева

Протестующие в Улан-Баторе ворвались в здание правительства на фоне беспорядков из-за кражи угля, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. По данным СМИ, речь идет о хищении на $1,8 млрд. В Китае виновных в преступлении казнили, отправив Улан-Батору список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу. Протестующие потребовали обнародовать имена тех, кто причастен к хищению и наказать их.

На центральной площади Улан-Батора перед Дворцом правительства проходит многотысячная акция протеста после сообщений о краже угля на $1,8 млрд, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Протестующие обвиняют в пропаже угля коррумпированных чиновников.

Митинги продолжаются уже третий день, а настроение протестующих становится "более агрессивным", отмечает портал News.mn. По его данным, около 90% собравшихся на площади граждан составляют студенты. Некоторые митингующие сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары, пишет портал gogo.mn.

По данным агентства 24tsag, при попытке штурма Дворца правительства протестующие сломали металлические ворота. После этого они ворвались во дворец. Часть протестующих держала плакаты с надписью "Назовите, кто украл уголь!". Они также призывали к всеобщей забастовке.

При штурме дворца пострадали шесть человек, среди них четыре сотрудника службы безопасности. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.



Министерство юстиции республики приняло решение о силовом разгоне демонстрации, сообщает телеканал Eagle TV. Власти Монголии намерены применить силу, если собравшиеся на площади не разойдутся в течение ближайших часов.

Почему начались митинги

Массовые протесты начались после появления информации о том, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной. Согласно неофициальным источникам, речь идет о 6,5 млн т угля стоимостью 60 трлн тугриков ($1,8 млрд). Суммарный экспорт угля из Монголии за первые 9 месяцев года - $4,5 млрд, а весь ВВП Монголии в 2021 году составил $15,1 млрд.

Портал CentralAsia ранее сообщил, что в Китае казнили чиновников, причастных к краже угля.

"Китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", - говорится в сообщении портала.

Теперь протестующие требуют "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".



По данным агентства Shuud, в настоящее время под следствием находятся 15 должностных лиц, их подозревают в причастности к коррупционным преступлениям. В отношении руководства АО "Эрдэнэс Тавантолгой", ООО "Таван Толгойская железная дорога", а также нескольких ведомств проводится проверка.

Министерство юстиции Монголии заявило, что правительство через дипломатические каналы обратилось к Пекину с просьбой подключиться к расследованию угольного дела.

Утром 5 декабря управляющий делами правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан и вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что монгольские власти начали расследование уголовных дел о краже угля в АО "Эрдэнэс Тавантолгой".

"Всего расследуется 10 уголовных дел, связанных с углем", - заявил Чимэдийн Хурэлбаатар. По его словам, уголовные дела касаются контрактов на поставки угля, в том числе и по железным дорогам.

Тем временем посольство США в Улан-Баторе выпустило предупреждение. В дипмиссии предупредили о возможном увеличении скопления людей и силовиков, призывая быть в курсе местных новостей, а также рекомендуя американским гражданам избегать демонстраций и толп.

Посольство России в Монголии сообщило, что на данный момент россиянам на фоне протестов в Улан-Баторе ничего не угрожает. "Что касается граждан России, на настоящий момент таких сигналов не поступало о том, что они участвуют в митингах или что кто-то пострадал. В этом плане все спокойно", - заявили в посольстве.

Из-за протестов парламент Монголии собрался на внеочередное заседание, в ходе которого законодатели и правительство обсуждают планы ввести в стране чрезвычайное положение, сообщил News.mn

Источник - Газета.Ru
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