"Кто украл наш уголь!" Протестующие монголы ворвались в здание Кабмина

02:35 06.12.2022

"Назовите, кто украл уголь!" В Монголии протестующие штурмуют здание правительства

В Улан-Баторе массовые протесты из-за кражи угля переросли в штурм Дворца правительства



Алиса Андреева



Протестующие в Улан-Баторе ворвались в здание правительства на фоне беспорядков из-за кражи угля, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. По данным СМИ, речь идет о хищении на $1,8 млрд. В Китае виновных в преступлении казнили, отправив Улан-Батору список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу. Протестующие потребовали обнародовать имена тех, кто причастен к хищению и наказать их.



На центральной площади Улан-Батора перед Дворцом правительства проходит многотысячная акция протеста после сообщений о краже угля на $1,8 млрд, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Протестующие обвиняют в пропаже угля коррумпированных чиновников.



Митинги продолжаются уже третий день, а настроение протестующих становится "более агрессивным", отмечает портал News.mn. По его данным, около 90% собравшихся на площади граждан составляют студенты. Некоторые митингующие сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары, пишет портал gogo.mn.



По данным агентства 24tsag, при попытке штурма Дворца правительства протестующие сломали металлические ворота. После этого они ворвались во дворец. Часть протестующих держала плакаты с надписью "Назовите, кто украл уголь!". Они также призывали к всеобщей забастовке.



При штурме дворца пострадали шесть человек, среди них четыре сотрудника службы безопасности. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.



