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Экибастузская боль. Национализация не спасет убитую KZэнергетику, - Данияр Ашимбаев
08:40 06.12.2022

По ситуации в Экибастузе
Данияр Ашимбаев: Является ли выходом из ситуации национализация? Не уверен, станции и сети в итоге спихнут на акиматы, которые опять-таки ограничены по бюджетам. А экономика сейчас не в лучшей форме

Данияр Ашимбаев, 4 декабря

Немного по ситуации в Экибастузе. То, что станции и сети сильно изношены, более чем очевидно. Проблема старая и государство давно спихнула большую часть системы на частных инвесторов.
С другой стороны, инвестор может компенсировать свои вложения только за счет тарифа. Тариф, как известно, учитывает текущие расходы и отчасти модернизацию системы. Растущая инфляция и индексация фонда зарплаты съедает большую часть тарифа, даже в случае его повышения.
Повышение тарифов сдерживается таким элементарным фактором как бедность населения.
Содержание сетей в более или менее работающем состоянии упирается в возможности персонала (которое также ухудшается) и качество материалов (которые дорожают).
По тарифам политические решения постоянно меняются. Помнится, в 2018 году прокуратура набросилась на монополистов и добилась возвращения значительной части собранных средств. Население ликовало, но как это повлияло на инвестиционные возможности системы энерго- и теплоснабжения, особых оценок не было.
Тарифы регулирует антимонопольные органы, текущую работу системы - территориальные департаменты Министерства энергетики и соответствующие управления акиматов. Кадровый состав госорганов и эффективность их работы - оптимизма не внушают. Система собственности достаточно запутанная - есть и частная, и государственная, и квазигосударственная. Определить какая лучше, достаточно проблемно.
Является ли выходом из ситуации национализация? Не уверен, станции и сети в итоге спихнут на акиматы, которые опять-таки ограничены по бюджетам. А экономика сейчас не в лучшей форме.
Передать их в "Самрук"? Он в принципе непрозрачен и неэффективен как система.
Адекватного решения нет, и простой передел собственности проблему не решает (кроме личных интересов тех или иных лиц).
Проблему могло бы решить изменение всей государственной политики с усилением общественного и парламентского контроля над исполнительной властью. Но процесс этот идет постепенно, а госорганы категорически сопротивляются.
Реформа аудиторских органов и новая модель формирования представительных органов даст определенный импульс, но мы по-прежнему видим отсутствие адекватного мониторинга нацпроектов и самолюбование правительства дутыми показателями.
Увольнение акима и создание комиссии по проверке подготовки к зиме - это, конечно, больше политический шаг, поскольку за 10 дней особых изменений добиться невозможно. Как их не добились за 10 лет. Искать выведенные в оффшоры средства монополистов, конечно, легче, но это отнюдь не снимает вопросов к правительству, АЗРК, Министерству энергетики и акиматам.
Износ сетей, как известно, очевиден и в выступлениях главы государства эта проблема ставилась неоднократно. Поручения давались, их выполнение в целом контролировалась и в массе своей система более или менее работает, но проблема формирования тарифов, собираемости средств и контроля модернизации - вопрос политический, технологический и социально-экономический, который требует изменения всей системы.

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670305200


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