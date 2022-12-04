Экибастузская боль. Национализация не спасет убитую KZэнергетику, - Данияр Ашимбаев

08:40 06.12.2022

По ситуации в Экибастузе

Данияр Ашимбаев: Является ли выходом из ситуации национализация? Не уверен, станции и сети в итоге спихнут на акиматы, которые опять-таки ограничены по бюджетам. А экономика сейчас не в лучшей форме



Данияр Ашимбаев, 4 декабря



Немного по ситуации в Экибастузе. То, что станции и сети сильно изношены, более чем очевидно. Проблема старая и государство давно спихнула большую часть системы на частных инвесторов.

С другой стороны, инвестор может компенсировать свои вложения только за счет тарифа. Тариф, как известно, учитывает текущие расходы и отчасти модернизацию системы. Растущая инфляция и индексация фонда зарплаты съедает большую часть тарифа, даже в случае его повышения.

Повышение тарифов сдерживается таким элементарным фактором как бедность населения.

Содержание сетей в более или менее работающем состоянии упирается в возможности персонала (которое также ухудшается) и качество материалов (которые дорожают).

По тарифам политические решения постоянно меняются. Помнится, в 2018 году прокуратура набросилась на монополистов и добилась возвращения значительной части собранных средств. Население ликовало, но как это повлияло на инвестиционные возможности системы энерго- и теплоснабжения, особых оценок не было.

Тарифы регулирует антимонопольные органы, текущую работу системы - территориальные департаменты Министерства энергетики и соответствующие управления акиматов. Кадровый состав госорганов и эффективность их работы - оптимизма не внушают. Система собственности достаточно запутанная - есть и частная, и государственная, и квазигосударственная. Определить какая лучше, достаточно проблемно.

Является ли выходом из ситуации национализация? Не уверен, станции и сети в итоге спихнут на акиматы, которые опять-таки ограничены по бюджетам. А экономика сейчас не в лучшей форме.

Передать их в "Самрук"? Он в принципе непрозрачен и неэффективен как система.

Адекватного решения нет, и простой передел собственности проблему не решает (кроме личных интересов тех или иных лиц).

Проблему могло бы решить изменение всей государственной политики с усилением общественного и парламентского контроля над исполнительной властью. Но процесс этот идет постепенно, а госорганы категорически сопротивляются.

Реформа аудиторских органов и новая модель формирования представительных органов даст определенный импульс, но мы по-прежнему видим отсутствие адекватного мониторинга нацпроектов и самолюбование правительства дутыми показателями.

Увольнение акима и создание комиссии по проверке подготовки к зиме - это, конечно, больше политический шаг, поскольку за 10 дней особых изменений добиться невозможно. Как их не добились за 10 лет. Искать выведенные в оффшоры средства монополистов, конечно, легче, но это отнюдь не снимает вопросов к правительству, АЗРК, Министерству энергетики и акиматам.

Износ сетей, как известно, очевиден и в выступлениях главы государства эта проблема ставилась неоднократно. Поручения давались, их выполнение в целом контролировалась и в массе своей система более или менее работает, но проблема формирования тарифов, собираемости средств и контроля модернизации - вопрос политический, технологический и социально-экономический, который требует изменения всей системы.