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О закулисной игре США и "Талибана"*. Пакистан и Афганистан стоят на пороге большой войны
08:52 06.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 06.12.2022 |

В начале декабря власти Пакистана объявили, что ситуация в Афганистане накаляется беспрецедентными темпами. Одновременно появилась информация о том, что пакистанцы отправили самолет для эвакуации из Кабула своих дипломатов, а посольство РФ в Афганистане перешло на усиленный режим охраны после мощного взрыва-теракта в Кабуле.

За неделю до этого правительство запрещенных в России талибов* сообщило, что своими силами отремонтировало 70 военных самолетов и вертолетов, которые "достались от предыдущего правительства". Точнее, были подарены американцами в числе других вооружений на сумму более 85 млрд долларов. Благодаря этому по боевой авиации – самолетам и вертолетам – талибский Афганистан находится на 4-м месте в мире (после США, КНР и РФ). Среди этих машин Ан-32Б, Ми-25, Ми-17В-5, UH-60A, MD530F, Cessna 208B.

В начале октября командование пакистанских талибов "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) распространило запись своего старшего командира муфтия Нур Сайед Мехсуда, на котором он приказывает бойцам готовиться к войне против афганских талибов в Афганистане. Муфтий сообщает, что "афганские талибы начали унижать бойцов ТТП, проверяя их дома, что больше недопустимо".

По данным МВД Пакистана по состоянию на 1 декабря, на территории Афганистана только на постоянной основе находилось около 5 тысяч боевиков "Техрик-е-Талибан Пакистан". После ухода войск НАТО из Афганистана численность организации значительно возросла.

28 ноября верховное командование пакистанских талибов объявило "Джихад в Пакистане, защищающий Афганистан" (Jahad-e-Pakistan Defa-Afghanistan). Джихад против пакистанского государства. Согласно приказу (на фото) министра обороны "Техрик-е-Талибан Пакистан" муфтия Музахима, его боевикам следует атаковать пакистанские силы безопасности по всей стране. Пресс-служба террористической организации также заявила, что руководство Пакистана обмануло ожидания членов группировки.

В этот же день "Техрик-е-Талибан Пакистан" заявил о 16 атаках на пакистанские силы безопасности в течение недели. Всего в ноябре таких атак было более 50. Одновременно с афгано-пакистанской границы шли сообщения и видео о перестрелках с пакистанскими пограничниками на погранпереходах.

В том же ноябре конфликт между талибами и пакистанскими военными в уезде Данд Ва Патан на востоке Афганистана вылился в вооруженное столкновение, грозящее перерасти в масштабные боевые действия. Пакистан заявил о нашествии террористов в Афганистан и направил туда войска. Одновременно Исламабад потребовал от Запада вернуть Афганистану 9 млрд. долларов, замороженных на их счетах в США.

Некоторые исследователи отмечают, что объявление пакистанским "Талибаном" войны Исламабаду произошло почти сразу после того, как бывший шеф всесильной Межведомственной разведки (ISI) Пакистана генерал Фаиз Хамид проиграл в борьбе за пост главнокомандующего Асиму Муниру. Ранее Фаиз Хамид был инициатором и главным куратором тайных переговоров с ТТП, в ходе которых хотели достичь перемирия с талибами.

Неудача Фаиза Хамида совпала с сообщением бывшего шефа службы протокола МИД Афганистана и посла в Германии Хамида Сидика о резком повышении активности США на афганском направлении: "Государственный департамент США крайне заинтересовался состоянием внутриафганских диалогов и выражает оптимизм по поводу готовности и способности афганцев собраться за одним столом и достичь консенсуса".

По информации афганского дипломата, дни, совпавшие с началом объявления талибами джихада Пакистану, "включали переговоры (афганских представителей. – А.И.) с USIP, Атлантическим советом, Государственным департаментом и Конгрессом США… Наши американские друзья стремятся поддержать внутриафганский диалог".

Заодно выяснилось, что США, "уйдя" из Афганистана, продолжают оставаться его крупнейшим донором, выделив Кабулу с августа прошлого года свыше 1,1 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию и Госдепартамента.

Некоторые эксперты в начале ноября писали о подготовке второй американо-талибской сделки, в результате которой партнерство США и "Талибана" может стать в Большой Центральной Азии главным вызовом для России, Китая и Ирана. Если это так, то дестабилизация Пакистана является лишь одним из направлений действий против Китая – главного союзника и опоры Исламабада в регионе.

Пакистанские талибы позиционируют себя в качестве наследников антикоммунистического джихада 1980-х гг. Название начатой ими операции символично: оно созвучно девизу моджахедов, воевавших против советских войск и правительства НДПА – "Джихад в Афганистане, защищающий Пакистан". Сегодня, по мнению исследователей, пакистанские талибы дают понять, что джихад, объявленный Исламабаду, является для них продолжением джихада 40-летней давности.

Пакистан и Афганистан стоят на пороге большой войны, в которой будут воевать (в т. ч. между собой) и уже воюют и пакистанские, и афганские талибы. У этой войны намечается несколько направлений. Одновременно с появлением приказа министра обороны ТТП о войне против Пакистана базирующаяся в Афганистане запрещенная в России "Исламская партия Туркестана"* (Turkistan Islamic Party, TIP) начала публикацию серии видео, посвященных недавним протестам в Китае и особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Активизируя разжигание уйгурской темы, исламисты и те, кто стоит за ними, превращают Афганистан и в плацдарм против КНР.

В настоящее время "Исламская партия Туркестана" – это в основном уйгурская джихадистская группировка, связанная с запрещенной в России "Аль-Каидой"*, действующая также в Афганистане и Сирии. В 2021 году ее боевики помогли талибам захватить северные провинции Афганистана. Сегодня формирования "Исламской партии Туркестана" не просто сохраняют свое присутствие в Афганистане, но и буквально "нависают" над китайским Синьцзяном.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670305920


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