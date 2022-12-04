Нечем дышать. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев, - 24.kg

09:01 06.12.2022

6 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Последние годы с наступлением холодов бишкекчане все чаще сталкиваются со смогом. Грязный воздух ощущается не только по запаху, его видно невооруженным взглядом. О проблеме говорят на всех уровнях и много, но реальных мер до сих пор не предпринимают.



ТЭЦ vs частный сектор

В этом году подразделения ООН провели два больших исследования: "Качество воздуха в Бишкеке. Оценка источников выбросов и дорожная карта для содействия управлению качеством воздуха" (ПРООН) и "Воздействие загрязнения воздуха на здоровье и социальные аспекты жизни женщин и детей в Бишкеке" (ЮНИСЕФ).



Эксперты пришли к выводу, что отказ от угля в домохозяйствах поможет решить проблему. Так как именно сжигание этого вида топлива в печах частного сектора является основным источником загрязнения.



Согласно результатам исследований, вклад ТЭЦ Бишкека в приземные концентрации твердых частиц PM2.5 и PM10 составляет менее одного процента.



В то же время 70 процентов домохозяйств в стране отапливаются углем, что вызывает наиболее опасные концентрации частиц PM2.5. Проблему выбросов усугубляет слабое перемешивание воздушных масс.



В столице примерно 48 процентов домохозяйств имеют центральное отопление, 26 процентов отапливается угольными печами, 17 процентов газом и 8 процентов электричеством.



При этом сырой уголь для отопления больше используется населением с самыми низкими доходами (40 процентов). Но и среди жителей, чье финансовое состояние хорошее, есть немало тех, кто топится твердым топливом (17 процентов). Эксперты отмечают, что эта категория населения может перейти на альтернативные источники отопления, так как их цена и доступность не являются большим ограничением для этой группы.



Небольшие подвижки в решении проблемы все же есть. В исследовании "Качество воздуха в Бишкеке. Оценка источников выбросов и дорожная карта для содействия управлению качеством воздуха" отмечается, что с момента проведения мультииндикаторного кластерного обследования в 2018 году на более чем 12 процентов увеличилось использование газа в качестве основного топлива для отопления помещений и на 14 процентов снизилось использование каменного угля в печах.



Не только на улице

Улучшение систем отопления в частном секторе является наиболее эффективным способом предотвращения смертности от загрязнения воздуха в столице Кыргызстана, уверены эксперты.



В Бишкеке среднегодовые концентрации PM2.5 составляют около 30 мкг/м³, что значительно выше национальных и всех международных (Европейского союза, Агентства по охране окружающей среды США и Всемирной организации здравоохранения) гигиенических нормативов и рекомендаций.



Микроскопические частицы могут проникать через барьеры в легких и попадать в кровеносную систему, вызывая, например, сердечно-сосудистые, респираторные заболевания и рак легких.



В исследовании ПРООН говорится, что в Кыргызстане с 2010 по 2019 год 12-13 процентов (4 тысячи 100 - 5 тысяч) смертей в год были связаны с загрязнением воздуха. А затраты на здравоохранение из-за этой проблемы оценивались в $388 миллионов, или 6 процентов от валового национального дохода в 2015 году.



Исследователь Калифорнийского университета, один из авторов отчета ЮНИСЕФ, Руфус Эдвардс отмечает, что загрязнение воздуха происходит не только снаружи помещений, оно проникает в дома, на рабочие места и во все другие места, где человек проводит время.



"В Бишкеке люди в среднем проводят около 93 процентов времени в помещениях, особенно в зимний период. Люди, которые наиболее восприимчивы (например беременные, младенцы, пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями), проводят в помещении еще больше времени", - отмечает он.



По оценкам, ежегодное средневзвешенное воздействие PM2.5 на население во всех типах домохозяйств примерно в 3,6 раза превышало те уровни, которые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье населения.



В период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022-го загрязнение воздуха привело к 112 смертельным случаям в Бишкеке.



А предполагаемый ущерб благосостоянию от загрязнения воздуха составил около 2 миллиардов сомов, или $24,9 миллиона.



Как избежать смерти

При сценарии "обычного хода деятельности" к 2040 году ожидается значительное повышение уровня выбросов всех основных загрязняющих веществ. В частности, выбросы PM2.5 вырастут на 60 процентов в основном за счет увеличения выбросов от отопления домохозяйств.



Чтобы предотвратить такой исход, эксперты рекомендуют продвигать в жилищном секторе доступные чистые альтернативы углю, такие как тепловые насосы, а также усилить меры по повышению энергоэффективности.



В транспортном секторе предлагается ужесточить стандарты топлива, а в секторе электроэнергетики - более активно использовать потенциал возобновляемых источников энергии.



"Сокращение использования ископаемых видов топлива не только улучшит качество воздуха, но и внесет вклад в борьбу с изменением климата и приведет к экономии расходов на здравоохранение", - говорится в исследовании ПРООН.