КырХолдинг "Наследие великих кочевников" ликвидируют. Потратят 700 миллионов сомов

09:04 06.12.2022

5 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Холдинг "Наследие великих кочевников" ликвидируют. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.



По словам депутата Дастана Бекешева, на ликвидацию холдинга потратят 700 миллионов сомов.



"Не успел он начать работу, его ликвидируем и еще 700 миллионов сомов на это тратим. 30 июня, когда у нас сессия закрывалась, вы просили утвердить 7 миллиардов сомов, а мы утвердили 3 миллиарда. Эти деньги возвращаются? Если да, где их можно увидеть?" - спросил он.



Глава Минфина Алмаз Бакетаев ответил, что с 2022 года суммарно холдинг капитализировали на 3,4 миллиарда сомов. Из этой суммы почти 100 процентов будет возвращено.



"700 миллионов мы оставляем, чтобы они покрыли обязательства. Претензии Налоговой - около 600 миллионов сомов, в процессе работы холдинг приобрел лицензии на разработку и разведку месторождений. Эта сумма подлежит возврату. У Минприроды претензии на 11,8 миллиона сомов. Всего ожидаемое поступление - 670-680 миллионов сомов, а 20-30 миллионов - обязательства по зарплате и аренде помещения. Минприроды заберет лицензии", - сказал министр.



На вопрос о том, кто понесет ответственность за то, что создали холдинг под одного человека (очевидно, речь о Тенгизе Болтуруке. - Прим. 24.kg), а потом ликвидировали, чиновники не смогли ответить.



Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров фактически признал, что организация не работает. По его словам, холдинг работал над десятком проектов, реализацию которых приостановили из-за заключения Тенгиза Болтурука под стражу. Соответственно, деньги, выделенные на эти проекты, снова вернутся в бюджет.