Предателей все презирают. Обычная прибалтийская русофобия, - Иван Охлобыстин

09:12 06.12.2022

Предателей все презирают. бычная прибалтийская русофобия

Иван Охлобыстин



Очень меня позабавил недавний скандал, произошедший в одной из прибалтийских стран (простите, я их путаю), с ведущим "Серебряного Дождя"*.



Сей розовощекий юноша азартно собирал по социальным сетям слухи об ужасах мобилизации в России и раздавал авторитетные советы таким же чмошникам, как предать Родину. Но по усталости оговорился и назвал российскую армию "нашей". За что был немедленно уволен с канала и проклят на веки прибалтийскими властями и всей сворой беглых оппозиционеров.



Несчастный ведущий чего только не делал - письма с объяснениями и извинениями писал, российский флаг ногами топтал, смерти всем русским солдатам желал, но увы! Прогиб не засчитали. Совсем. Чай, не украинец.



Это я к тому, как же тяжело сейчас нашим критикам за бугром. Необходимо за каждым словом следить. За каждым движением. Чтобы никто не мог обвинить в симпатиях к Родине.



Такая сейчас жизнь у предателей.



Кстати, в наши действительно непростые времена, хорошо бы и нам быть внимательнее.



Чужих не оправдывать, своих не очернять.



Последнее даже важнее первого. Чужих однажды не станет, а со своими дальше жить.



Возлюбим ближних пуще прежнего. В окопах все родные, а мы все в окопах.



Источник

От редакции.



История продолжилась тем, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*, отправив их обратно в Россию, и сообщил, что этот процесс уже начался. Похоже, что так: глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш также призвал лишить сотрудников "Дождя" видов на жительство. Кроме того, ранее данный телеканал был оштрафован латвийскими властями на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России, и второе "серьезное нарушение" должно привести к аннуляции лицензии телеканала на вещание. "Чаша нашего терпения переполнена" - написал в своем Твиттере Артис Пабрикс. Видимо, властям Латвии уже приходится переходить на использование пакетов, и там это не всем нравится...



* СМИ, выполняющее функции иноагента.