54! У президента Жапарова сегодня "днюха"

09:17 06.12.2022

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды сказано, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.



Также отмечено, что президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.



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Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.



В конце октября стало известно, что товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 17,7% за год.



Анастасия Московчук