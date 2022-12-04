54! У президента Жапарова сегодня "днюха"

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09:17 06.12.2022
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.
На сайте Акорды сказано, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также отмечено, что президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
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Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
В конце октября стало известно, что товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 17,7% за год.
Анастасия Московчук