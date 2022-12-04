Казахстан отказался производить "антикризисные" российские Lada

09:23 06.12.2022

Николай ИВАЩЕНКО



Российский АвтоВАЗ прекратил поставку машинокомплектов для сборки упрощенных Lada Granta в Казахстане.



В частности, такие машины отличались отсутствием антиблокировочной системы тормозов (АБС) и пониженным до "Евро-2" (вместо "Евро-5") экологическим классом, передает Экспресс К со ссылкой на Avtograd News.



Запланированнный объeм поставок кузовов и машинокомплектов на декабрь текущего года в количестве 800 штук отменeн по настоянию казахстанской стороны,



- сообщает издание.



В качестве причины отмены сделки как раз таки указывается нежелание костанайского завода "СарыаркаАвтоПром" собирать машины, не соответствующие требованиям технического регламента.



Многие автомобили российского производства лишились систем безопасности и регулирования токсичности выхлопных газов из-за западных санкций: комплектующие поставлялись из Европы. Чтобы поддержать производство, власти России понизили требования к новым авто в части экологии и оснащения. Так, например, до недавнего времени выпуск машин без АБС был запрещен.



Между тем снижением производства автомобилей в России активно пользуются китайские производители: как ранее сообщал Экспресс К, китайская марка ворвалась в лидеры казахстанских продаж.