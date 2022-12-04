 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.12.2022
11:48  Ананасы в шампанском... Председатель правления "Самрук-Казына" озвучил размер бонусов в компании
10:30  Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин
09:23  Казахстан отказался производить "антикризисные" российские Lada
09:17  54! У президента Жапарова сегодня "днюха"
09:12  Предателей все презирают. Обычная прибалтийская русофобия, - Иван Охлобыстин
09:09  Работа над ошибками. Что помешало России быстро завершить СВО, - Сергей Переслегин
09:04  КырХолдинг "Наследие великих кочевников" ликвидируют. Потратят 700 миллионов сомов

09:01  Нечем дышать. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев, - 24.kg
08:52  О закулисной игре США и "Талибана"*. Пакистан и Афганистан стоят на пороге большой войны
08:40  Экибастузская боль. Национализация не спасет убитую KZэнергетику, - Данияр Ашимбаев
02:35  "Кто украл наш уголь!" Протестующие монголы ворвались в здание Кабмина
00:47  Javan: стратегия Запада по затаскиванию Ирана и Китая в "украинское болото" обречена
00:23  Мы помним, как все заканчивалось. Запад повторяет ошибки, погубившие СССР, - Дм.Выдрин
00:21  Нефть может подорожать до $100 из-за ограничений G7
00:16  США стоят на пороге глобального конфликта с Россией и Китаем, - Стивен Вертхейм
00:04  Израиль ждет перемен в расстановке сил в Сирии, - Игорь Субботин
00:01  Россия и Китай сокращают торговлю в долларах. - Анатолий Комраков
Понедельник, 05.12.2022
23:15  Мифы Евромайдана: как Госдеп, Сорос и Евросоюз обманули Украину, втянув ее в войну
23:13  Неожиданно восставшие монголы осадили свой Дом правительства
22:51  Реджеп Эрдоган и "лохань лилипутов", - Саид Гафуров
22:06  В Казахстане нет ни одного города, которому бы не грозила авария энергосистемы
22:03  Начальник участка Экибастузской ТЭЦ найден мертвым в своем гараже. Якобы, самоубийство
20:18  Каспийских тюленей убили газовой атакой
19:34  Рос-лоббисты пытаются ускорить реализацию проекта АЭС в Узбекистане
18:16  Для анти-натовского военного союза время еще не пришло? - СП
17:46  О российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде, - В.Чушкин
17:36  Программа "Болашак" - 29 лет воспитания мажор-элиты ничего не дали Казахстану, - депутат Жумабаева
17:24  Потолок цен на российскую нефть неприемлем. Россия не будет смягчать свою позицию по этому вопросу
16:11  "Рухнули" цены на хлопок: Земледельцы Кара-Суу не знают, куда продавать свой урожай
16:08  Двое в лодке: товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений
15:53  Почему Россия испытывает свои ракеты не у себя, а в Казахстане
13:20  О пограничном споре Таджикистана и Кыргызстана, - Хоким Мухаббатов
11:01  Каз-олигарх Клебанов кривляется: готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге
10:10  Между нами, делаварами... Талибы уговаривают туркмен скорее начать стройку трубы ТАПИ
10:03  В Иране началась трехдневная забастовка в поддержку протестов
10:00  Запад ввел "потолок цен" на русскую нефть. Первой пострадает Украина, - М.Рябов
09:49  Только залезшим на пик Ленина. Почетное звание для альпинистов "Ак-Илбирс" учреждено в Кыргызстане
09:47  КырМинсельхоз намерен продать фермерам просроченные удобрения по сниженной цене
09:15  Газовая блокада Приднестровья завершилась поражением Молдовы
08:11  Пол Робертс: Нерешительность Кремля дорого обходится и помогает его противникам повышать ставки в игре
07:05  Шиитские боевики грозят открыть фронт на улицах Эр-Рияда, - И.Субботин
00:31  Ядовитый симбиоз на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
00:26  Иранский режим уступает протестующим. Аятоллы упраздняют полицию нравов
00:25  План российского газового хаба в Турции остается на бумаге, - "Al-Ain"
00:17  Прощай, оружиеKZ! Беглый рос-афер-олигарх Турлов материализовался в казахстанском оборонпроме
00:03  Ливия остается яблоком раздора между Каиром и Анкарой, - Равиль Мустафин
00:02  Болел за США? Президент Туркменистана слетал в Катар на матч чемпионата мира по футболу
00:00  Non-fiction24. Анонс презентации новой книги Юрия Полякова "Три позы Казановы"
Воскресенье, 04.12.2022
21:10  Ластоногие склеили ласты. На Каспии опять массовый мор тюленей
20:24  Старого аксакала Баталова, схомячившего с родней пол Алматинской области, все-таки будут сажать?
20:15  Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась , - Взгляд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин
10:30 06.12.2022

Олигархическая система и приоритет прибыли над жизнями людей привели Казахстан к техногенной катастрофе. Тысячи жителей остались в морозы без отопления. Власти, обещая наказать виновных, в то же время продолжают приватизацию коммунальной сферы.

Ночь с 27 на 28 ноября жители Экибастуза - города в Павлодарской области - запомнят надолго. В тридцатиградусный мороз остановилась местная ТЭЦ. Вдобавок к вышедшим из строя котлоагрегатам произошел прорыв магистральных тепловых сетей в 15 местах. По "эффекту домино" стала "сыпаться" остальная инфраструктура. Из-за нагрузки на электрические сети начались отключения света, лопнувшие от холодов трубы лишили город питьевой воды. Несмотря на переброску в Экибастуз специалистов из других регионов, ремонтные работы затянулись более чем на неделю. К настоящему моменту нормальная жизнь города с населением почти 150 тысяч человек так и не восстановлена.

Когда стал понятен масштаб случившегося, в Экибастузе был введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело, власти обещают выплатить жителям компенсации и провести тотальную
проверку энергетических объектов. Более того, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов.

О главной причине аварии в руководстве страны, однако, старательно умалчивают. "Апокалипсис городского масштаба" является прямым следствием выбора, сделанного в 1991 году. Раскол общества на кучку "элиты" и эксплуатируемое большинство, стремление новых хозяев получить прибыль любой ценой и в кратчайшие сроки привели к стремительной деградации всех сторон социального бытия - от образования до медицины, от культурно-нравственных ценностей до жилищно-коммунального хозяйства. Объявив государственную собственность априори неэффективной, власти Казахстана принялись раздавать ее в частные руки. Об опасности такого шага чиновники не беспокоились: шкурные интересы молодой буржуазии и либеральные догматы затмили все остальные соображения.

В результате основные системы жизнеобеспечения республики оказались в руках небольшого числа олигархов. Например, Динмухамет Идрисов, с состоянием в 415 миллионов долларов занимающий 18-е место среди казахстанских бизнесменов, владеет двумя теплоэлектроцентралями Караганды, ТЭЦ Усть-Каменогорска, несколькими электросетевыми и сбытовыми компаниями. Холдингу Eurasian Resources Group, совладельцами которого являются Александр Машкевич, Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов, принадлежат
ТЭЦ в Павлодаре, Чимкенте, Рудном.

В списке отданных частникам стратегических объектов оказалась и злополучная экибастузская теплоэлектроцентраль. Она входит в число активов Александра Клебанова, который, помимо этого,
контролирует ТЭЦ-2 в Петропавловске, ТЭЦ-2 в Павлодаре и частично владеет системой теплоснабжения столицы Казахстана. Богатства олигарха оцениваются в 580 миллионов долларов, СМИ сообщают о его
близких отношениях с семьей экс-президента Нурсултана Назарбаева.
После аварии Клебанов заявил о готовности вернуть ТЭЦ государству "за один тенге". Ход столь же лукавый, сколь и циничный. Буквально высосав из коммунальной сферы города все ресурсы, теперь собственник пытается избавиться от этого "груза", переложив затраты на бюджет. Смелости олигарху, очевидно, придает уверенность в собственной безнаказанности. И уверенность эта небезосновательна.

Первый заместитель председателя правительства Роман Скляр уже заявил, что причиной аварии стали "ошибочные действия персонала, приведшие к одномоментному повышению давления в сети". Об
ответственности Клебанова чиновник говорить отказался, заявив, что все оценки будут даны после завершения расследования.

Между тем о критическом состоянии коммунальных систем Экибастуза было известно давно. Еще летом в ответ на жалобы жителей министерство энергетики Казахстана создало специальную комиссию. По итогам ее работы стало известно, что степень износа тепловых сетей превышает 70 процентов. При общей протяженности труб в 342 км ежегодно производилась замена не более 3-4 км. Впрочем, обвинять в чем-то Клебанова чиновники не посмели, заявив, что ремонтным работам мешают низкие тарифы на тепловую энергию.

В схожем состоянии другие активы, принадлежащие нуворишу. На Петропавловской ТЭЦ-2 в прошлом отопительном сезоне произошло несколько аварийных отключений котлоагрегатов. В марте из-за обрушения дымовой трубы погибла сотрудница теплоэлектроцентрали.
Об отношении властей к буржуазии говорят и последние кадровые перестановки. 1 декабря указом президента от должности главы Павлодарской области был освобожден Абылкаир Скаков. На его место
назначен Олег Крук. Решение неоднозначное по целому ряду причин. Во-первых, на посту первого заместителя руководителя региона этот чиновник отвечал за подготовку к отопительному сезону. Во-вторых,
Крук много лет работал под началом… все того же Клебанова, занимая должность главы АО "Павлодарские тепловые сети".

Наконец, несмотря на все громкие заявления, руководство страны вовсе не отказывается от губительного рыночного курса. В своем сентябрьском послании народу Токаев выдвинул инициативу "тариф в обмен на инвестиции", предусматривающую увеличение роли частных собственников в коммунальной сфере и отказ от субсидирования тарифов. В соответствии с планами приватизации в одной только Восточно-Казахстанской области планируется передать бизнесу свыше 40 объектов коммунальной собственности. Среди них АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", транспортные компании и т.д. В масштабах же всей страны счет таким активам идет на сотни.
Результат у такого подхода может быть только один - рост числа аварий и новые страдания простых людей.

Признаков у этого все больше, и одним Экибастузом дело не ограничивается. В конце ноября сбой оборудования на ТЭЦ Усть-Каменогорска привел к снижению генерации тепловой энергии. Серия аварий произошла на ТЭЦ города Риддер (бывший Лениногорск) в Восточно-Казахстанской области. В октябре там остановились котлы из-за того, что топочный мазут оказался смешан с водой, а в начале ноября прекратил работу один из котлоагрегатов. Несколько дней без тепла и горячей воды провели жители города Степногорска в Акмолинской области. Учитывая, что, по признанию властей, износ теплосетей составляет 80 процентов, а электросетей - 83 процента, коммунальные катастрофы станут для Казахстана обыденностью.
Проклиная советскую эпоху, олигархический режим не в состоянии даже поддерживать в рабочем состоянии его наследие, не говоря уже о созидании на благо народа.

Сергей Кожемякин

Источник - "Правда",
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670311800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат определил повестку предстоящего заседания
- Ерлан Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ
- Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании "CITIC Construction"
- О повышении базовой ставки до 16,75%
- Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти?
- На Правительственном часе в Мажилисе обсудили проект Социального кодекса
- Информация Оперативного штаба о текущей ситуации по восстановлению теплоснабжения в г. Экибастузе
- Удастся ли изменить дискредитировавшие себя механизмы государственных закупок?
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  