Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин

10:30 06.12.2022

Олигархическая система и приоритет прибыли над жизнями людей привели Казахстан к техногенной катастрофе. Тысячи жителей остались в морозы без отопления. Власти, обещая наказать виновных, в то же время продолжают приватизацию коммунальной сферы.



Ночь с 27 на 28 ноября жители Экибастуза - города в Павлодарской области - запомнят надолго. В тридцатиградусный мороз остановилась местная ТЭЦ. Вдобавок к вышедшим из строя котлоагрегатам произошел прорыв магистральных тепловых сетей в 15 местах. По "эффекту домино" стала "сыпаться" остальная инфраструктура. Из-за нагрузки на электрические сети начались отключения света, лопнувшие от холодов трубы лишили город питьевой воды. Несмотря на переброску в Экибастуз специалистов из других регионов, ремонтные работы затянулись более чем на неделю. К настоящему моменту нормальная жизнь города с населением почти 150 тысяч человек так и не восстановлена.



Когда стал понятен масштаб случившегося, в Экибастузе был введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело, власти обещают выплатить жителям компенсации и провести тотальную

проверку энергетических объектов. Более того, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов.



О главной причине аварии в руководстве страны, однако, старательно умалчивают. "Апокалипсис городского масштаба" является прямым следствием выбора, сделанного в 1991 году. Раскол общества на кучку "элиты" и эксплуатируемое большинство, стремление новых хозяев получить прибыль любой ценой и в кратчайшие сроки привели к стремительной деградации всех сторон социального бытия - от образования до медицины, от культурно-нравственных ценностей до жилищно-коммунального хозяйства. Объявив государственную собственность априори неэффективной, власти Казахстана принялись раздавать ее в частные руки. Об опасности такого шага чиновники не беспокоились: шкурные интересы молодой буржуазии и либеральные догматы затмили все остальные соображения.



В результате основные системы жизнеобеспечения республики оказались в руках небольшого числа олигархов. Например, Динмухамет Идрисов, с состоянием в 415 миллионов долларов занимающий 18-е место среди казахстанских бизнесменов, владеет двумя теплоэлектроцентралями Караганды, ТЭЦ Усть-Каменогорска, несколькими электросетевыми и сбытовыми компаниями. Холдингу Eurasian Resources Group, совладельцами которого являются Александр Машкевич, Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов, принадлежат

ТЭЦ в Павлодаре, Чимкенте, Рудном.



В списке отданных частникам стратегических объектов оказалась и злополучная экибастузская теплоэлектроцентраль. Она входит в число активов Александра Клебанова, который, помимо этого,

контролирует ТЭЦ-2 в Петропавловске, ТЭЦ-2 в Павлодаре и частично владеет системой теплоснабжения столицы Казахстана. Богатства олигарха оцениваются в 580 миллионов долларов, СМИ сообщают о его

близких отношениях с семьей экс-президента Нурсултана Назарбаева.

После аварии Клебанов заявил о готовности вернуть ТЭЦ государству "за один тенге". Ход столь же лукавый, сколь и циничный. Буквально высосав из коммунальной сферы города все ресурсы, теперь собственник пытается избавиться от этого "груза", переложив затраты на бюджет. Смелости олигарху, очевидно, придает уверенность в собственной безнаказанности. И уверенность эта небезосновательна.



Первый заместитель председателя правительства Роман Скляр уже заявил, что причиной аварии стали "ошибочные действия персонала, приведшие к одномоментному повышению давления в сети". Об

ответственности Клебанова чиновник говорить отказался, заявив, что все оценки будут даны после завершения расследования.



Между тем о критическом состоянии коммунальных систем Экибастуза было известно давно. Еще летом в ответ на жалобы жителей министерство энергетики Казахстана создало специальную комиссию. По итогам ее работы стало известно, что степень износа тепловых сетей превышает 70 процентов. При общей протяженности труб в 342 км ежегодно производилась замена не более 3-4 км. Впрочем, обвинять в чем-то Клебанова чиновники не посмели, заявив, что ремонтным работам мешают низкие тарифы на тепловую энергию.



В схожем состоянии другие активы, принадлежащие нуворишу. На Петропавловской ТЭЦ-2 в прошлом отопительном сезоне произошло несколько аварийных отключений котлоагрегатов. В марте из-за обрушения дымовой трубы погибла сотрудница теплоэлектроцентрали.

Об отношении властей к буржуазии говорят и последние кадровые перестановки. 1 декабря указом президента от должности главы Павлодарской области был освобожден Абылкаир Скаков. На его место

назначен Олег Крук. Решение неоднозначное по целому ряду причин. Во-первых, на посту первого заместителя руководителя региона этот чиновник отвечал за подготовку к отопительному сезону. Во-вторых,

Крук много лет работал под началом… все того же Клебанова, занимая должность главы АО "Павлодарские тепловые сети".



Наконец, несмотря на все громкие заявления, руководство страны вовсе не отказывается от губительного рыночного курса. В своем сентябрьском послании народу Токаев выдвинул инициативу "тариф в обмен на инвестиции", предусматривающую увеличение роли частных собственников в коммунальной сфере и отказ от субсидирования тарифов. В соответствии с планами приватизации в одной только Восточно-Казахстанской области планируется передать бизнесу свыше 40 объектов коммунальной собственности. Среди них АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", транспортные компании и т.д. В масштабах же всей страны счет таким активам идет на сотни.

Результат у такого подхода может быть только один - рост числа аварий и новые страдания простых людей.



Признаков у этого все больше, и одним Экибастузом дело не ограничивается. В конце ноября сбой оборудования на ТЭЦ Усть-Каменогорска привел к снижению генерации тепловой энергии. Серия аварий произошла на ТЭЦ города Риддер (бывший Лениногорск) в Восточно-Казахстанской области. В октябре там остановились котлы из-за того, что топочный мазут оказался смешан с водой, а в начале ноября прекратил работу один из котлоагрегатов. Несколько дней без тепла и горячей воды провели жители города Степногорска в Акмолинской области. Учитывая, что, по признанию властей, износ теплосетей составляет 80 процентов, а электросетей - 83 процента, коммунальные катастрофы станут для Казахстана обыденностью.

Проклиная советскую эпоху, олигархический режим не в состоянии даже поддерживать в рабочем состоянии его наследие, не говоря уже о созидании на благо народа.



Сергей Кожемякин