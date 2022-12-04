Ананасы в шампанском... Председатель правления "Самрук-Казына" озвучил размер бонусов в компании

11:48 06.12.2022

Эльдар НУРУЛЛИН



Сегодня в кулуарах правительства председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама САТКАЛИЕВА спросили о том, какой бонус получит лично он и топ-менеджмент компании по итогам года, передает Экспресс К.



- Это будет предметом рассмотрения совета директоров. Бонус будет напрямую зависеть от результатов работы. Есть методика, которая допускает до трех годовых окладов распределить для менеджмента. Но я пока не могу сказать, это будет во многом зависеть от решения нашего основного акционера - правительства. Если они оценят нашу работу положительно, то соответствующие бонусы будут назначены, - ответил САТКАЛИЕВ.



Называть конкретную сумму председатель правления не стал, сославшись на то, что "комментировал это уже много раз". Вместе с тем он посчитал нужным рассказать, что в большинстве компаний холдинга "Самрук-Казына" зарплаты регулируются государством.



- В рыночной среде у нас действует не так много компаний - "Казахтелеком", "КазМунайГаз", может быть, "Казатомпром". Все остальные являются регулируемыми: уровень зарплат и уровень окладов там устанавливается в соответствии с решением регулирующих органов, - отметил САТКАЛИЕВ.



Ранее Экспресс К писал о том, что заработные платы повышают в "Самрук-Казына" и "КазМунайГазе".