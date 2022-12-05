Путин на "Мерседесе" прокатился по Крымскому мосту. Пиар - нелепей не придумаешь...

12:09 06.12.2022

Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту именно на "Мерседесе"



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин сел за руль именно "Мерседеса", а не отечественного автомобиля. Об этом он рассказал изданию "Подъем".



"На месте просто была такая машина. Чтобы лишние не гнать, поехали на этой", - уточнил пресс-секретарь главы государства.



Накануне Путин проехался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по автомобильной полосе Крымского моста, который в понедельник открыли. Движение восстановлено по всем четырем полосам.



Путин и Хуснуллин проехали по восстановленному Крымскому мосту: видео



Глава государства выслушал доклад от Хуснуллина о ходе восстановления работ, а после пообщался со строителями.



Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН