Проворовалось и присело руководство отдела внутренней политики акимата Туркестанской области

13:14 06.12.2022

Арестованы руководители отдела внутренней политики Жетысайского района Туркестанской области



ДАНИЛ ШЕМРАТОВ



Политрукам вменяются обвинения в растрате и присвоении бюджетных средств, предназначенных на антитеррористическую пропаганду

В Туркестане с санкции суда арестованы руководитель отдела внутренней политики Жетысайского района Омар ЕСЕНБЕКОВ 1986 года рождения, а также главный специалист данного госучреждения Бексултан АЙДАГАРАЕВ 1992 года рождения. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере).



По материалам следствия, в апреле 2022 года отдел внутренней политики Жетысайского района объявил конкурс государственных закупок в рамках мероприятий, направленных на предотвращение религиозно-террористических и экстремистских выступлений, пропаганды религиозных норм среди населения, предупреждение насилия и повышения социальной ответственности, на плановую сумму более 3,5 млн тенге. Однако в связи с отсутствием претендентов закупки не состоялись, но лот был распределен единственному заявителю, бравшемуся провести все мероприятия за сумму порядка 2,8 млн. тенге. Согласно утвержденному графику работ, до конца 2022 года подрядчик должен был провести спортивные мепроприятия и выпустить агитационно-пропагандистские материалы. В том числе изготовить баннеры и билборды, снять и опубликовать водеоролики социальной направленности. Однако, как установила проверка, финансирование подрядчик получил, но заявленной работы не сделал. В частности, следствие пока так и не смогло увидеть те самые билборды и видеоролики, стоимость которых оценивается примерно в 900 000 тенге. Эти средства, по версии следователей департамента по противодействию коррупции, были присвоены кураторами из отдела внутренней политики. Следствие по данному факту началось еще в июле 2022 года, и в течение нескольких месяцев в отношении подозреваемых чиновников велись негласные следственные действия.



В настоящее время Туркестанский следственный суд выдал санкцию на арест обвиняемых. По делу проводится ряд экспертиз.



Примечательно, что, согласно данным портала государственных закупок, статус этого договора указан уже как "расторгнут в одностороннем порядке". Однако кто из сторон и по какой причине разорвал договоренности в документах, выложенных на сайте госзакупок, не указывается.