 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.12.2022
17:02  Загнали в уголь. Улан-Батору удалось утихомирить бунт. Пока
16:59  Наполеоновские планы: что нужно Франции в Центральной Азии? - Е.Ким
16:40  Украинские дроны, атаковавшие российские авиабазы в Энгельсе и Рязани, прилетели из Казахстана?! - МК
16:33  В Туркменистане создадут еще один гольф-клуб
15:44  Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых. Что там будет
15:02  Уйгуро-кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов потребует от властей Казахстана компенсацию за пытки
14:58  Российская база ВМФ в Судане ушла в небытие, - Равиль Мустафин

14:41  Путин и Запад готовятся к капитуляции. Но только не к своей, - М.Ростовский
13:14  Проворовалось и присело руководство отдела внутренней политики акимата Туркестанской области
12:09  Путин на "Мерседесе" прокатился по Крымскому мосту. Пиар - нелепей не придумаешь...
11:48  Ананасы в шампанском... Председатель правления "Самрук-Казына" озвучил размер бонусов в компании
10:30  Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин
09:23  Казахстан отказался производить "антикризисные" российские Lada
09:17  54! У президента Жапарова сегодня "днюха"
09:12  Предателей все презирают. Обычная прибалтийская русофобия, - Иван Охлобыстин
09:09  Работа над ошибками. Что помешало России быстро завершить СВО, - Сергей Переслегин
09:04  КырХолдинг "Наследие великих кочевников" ликвидируют. Потратят 700 миллионов сомов
09:01  Нечем дышать. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев, - 24.kg
08:52  О закулисной игре США и "Талибана"*. Пакистан и Афганистан стоят на пороге большой войны
08:40  Экибастузская боль. Национализация не спасет убитую KZэнергетику, - Данияр Ашимбаев
02:35  "Кто украл наш уголь!" Протестующие монголы ворвались в здание Кабмина
00:47  Javan: стратегия Запада по затаскиванию Ирана и Китая в "украинское болото" обречена
00:23  Мы помним, как все заканчивалось. Запад повторяет ошибки, погубившие СССР, - Дм.Выдрин
00:21  Нефть может подорожать до $100 из-за ограничений G7
00:16  США стоят на пороге глобального конфликта с Россией и Китаем, - Стивен Вертхейм
00:04  Израиль ждет перемен в расстановке сил в Сирии, - Игорь Субботин
00:01  Россия и Китай сокращают торговлю в долларах. - Анатолий Комраков
Понедельник, 05.12.2022
23:15  Мифы Евромайдана: как Госдеп, Сорос и Евросоюз обманули Украину, втянув ее в войну
23:13  Неожиданно восставшие монголы осадили свой Дом правительства
22:51  Реджеп Эрдоган и "лохань лилипутов", - Саид Гафуров
22:06  В Казахстане нет ни одного города, которому бы не грозила авария энергосистемы
22:03  Начальник участка Экибастузской ТЭЦ найден мертвым в своем гараже. Якобы, самоубийство
20:18  Каспийских тюленей убили газовой атакой
19:34  Рос-лоббисты пытаются ускорить реализацию проекта АЭС в Узбекистане
18:16  Для анти-натовского военного союза время еще не пришло? - СП
17:46  О российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде, - В.Чушкин
17:36  Программа "Болашак" - 29 лет воспитания мажор-элиты ничего не дали Казахстану, - депутат Жумабаева
17:24  Потолок цен на российскую нефть неприемлем. Россия не будет смягчать свою позицию по этому вопросу
16:11  "Рухнули" цены на хлопок: Земледельцы Кара-Суу не знают, куда продавать свой урожай
16:08  Двое в лодке: товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений
15:53  Почему Россия испытывает свои ракеты не у себя, а в Казахстане
13:20  О пограничном споре Таджикистана и Кыргызстана, - Хоким Мухаббатов
11:01  Каз-олигарх Клебанов кривляется: готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге
10:10  Между нами, делаварами... Талибы уговаривают туркмен скорее начать стройку трубы ТАПИ
10:03  В Иране началась трехдневная забастовка в поддержку протестов
10:00  Запад ввел "потолок цен" на русскую нефть. Первой пострадает Украина, - М.Рябов
09:49  Только залезшим на пик Ленина. Почетное звание для альпинистов "Ак-Илбирс" учреждено в Кыргызстане
09:47  КырМинсельхоз намерен продать фермерам просроченные удобрения по сниженной цене
09:15  Газовая блокада Приднестровья завершилась поражением Молдовы
08:11  Пол Робертс: Нерешительность Кремля дорого обходится и помогает его противникам повышать ставки в игре
07:05  Шиитские боевики грозят открыть фронт на улицах Эр-Рияда, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российская база ВМФ в Судане ушла в небытие, - Равиль Мустафин
14:58 06.12.2022

5.12.2022

Судьба политического соглашения в Хартуме остается под вопросом
Равиль Мустафин

Суданским военным теперь уже совсем нет дела до совместных проектов с Россией: других забот хватает.
Находящиеся у власти в Судане военные и продемократическая коалиция "Силы свободы и перемен" (ССП) должны были в понедельник подписать предварительное соглашение, чтобы положить конец разрушительному политическому кризису. Он возник в результате военного переворота в октябре 2021 года и сорвал хрупкий демократический переход, последовавший за свержением диктатора Омара аль-Башира в 2019-м.

Рамочное соглашение предусматривает восстановление переходной администрации во главе с гражданскими лицами и гарантирует, что военные останутся вне политики. Новый 24-месячный переходный период начнется в день, когда новый гражданский премьер-министр принесет присягу. По мнению наблюдателей, детали сделки говорят о высоких целях, однако реализовать их скорее всего будет непросто.

В пользу такого вывода говорит тот факт, что суданская оппозиция практически сразу раскололась пополам. ССП поддержали Исламистская партия народного конгресса, Демократическая юнионистская партия и повстанческая коалиция "Суданский революционный фронт". Однако значительная часть политических блоков сопротивляется такой сделке и обвиняет подписантов в том, что они позволяют военным не только взять верх в стране, но и уйти от ответственности за гибель более 120 убитых и ранения около 6 тыс. человек во время подавления акций протеста против военного переворота.

К числу несогласных с предложенным документом относятся часть Комитетов сопротивления Судана, Суданская ассоциация профессионалов, Коммунистическая партия и др. Комитеты сопротивления ранее обещали продолжить протестовать против любой сделки о разделении власти между гражданскими лицами и военными, поднимая на щит лозунг трех "нет" – нет переговорам, нет компромиссам и нет легитимности!

"Это соглашение – лишь чернила на бумаге, и мы очень скоро его расторгнем, как и соглашение между бывшим премьер-министром Абдаллой Хамдоком и военными в ноябре 2021 года. Военные больше не будут нами править", – заявили представители Комитетов сопротивления. Они предупредили о том, что собираются организовать в декабре пять маршей протеста. Представитель ассоциации профсоюзов Валид Али также отверг соглашение, назвав его отступлением от лозунгов и требований революции, свергнувшей аль-Башира.

Между тем представитель ССП Шихаб Ибрагим убежден, что подготовленное соглашение может стать первым шагом к возвращению страны на демократический путь. Примерно такого же мнения придерживаются представители ООН, ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ. Что касается так называемой тройки международных посредников в составе США, Британии и Норвегии, то эти страны придерживаются особого мнения по позициям, касающимся предоставления суданским генералам безнаказанности, поскольку это противоречит западным стандартам прав человека. Предпринимавшиеся в течение 13 месяцев попытки суданских военных договориться с гражданской оппозицией о дальнейшей судьбе страны заканчивались фиаско, даже несмотря на готовность генералов пойти на уступки.

Основная причина, заставившая часть оппозиции пойти на замирение с военными, связана прежде всего с усугубляющимся экономическим кризисом, плотно накрывшим эту арабскую страну с 44-миллионным населением. Прошлогодний переворот побудил западных сторонников Судана и международные структуры, такие как Всемирный банк, приостановить помощь и списание долгов на миллиарды долларов, что еще больше обострило экономические трудности. В стране трехзначная инфляция, слабая валюта, длительные перебои в подаче электричества и вакуум в сфере безопасности, что вызывает череду вспышек этнического и религиозного характера в отдаленных районах. Именно из-за тяжелой экономической ситуации, уверена Сулейма Исхак, видный борец за права женщин, есть надежда, что сделка будет принята обществом.

Примечательно, что в соглашении есть пункты, которые предусматривают интеграцию в состав суданской армии Сил оперативной поддержки, по сути, бывших ополченцев, сражавшихся в ходе гражданской войны в западных районах Дарфура в нулевых на стороне правительства против этнических меньшинств. Сделка также предусматривает включение в армию бывших повстанческих группировок, которые подписали мирное соглашение с военными в октябре 2020 года.

Государственный переворот в Судане в октябре 2021 года максимально усложнил, а в некоторых областях фактически свел на нет возможности реализации крупных и перспективных российско-суданских проектов. В первую очередь речь идет о военной и военно-технической сферах. Осенью 2020 года СМИ сообщали о поручении президента Владимира Путина Министерству обороны РФ приступить к созданию на красноморском побережье Судана пункта материально-технического обеспечения для ВМФ России. Подписанное с суданцами соглашение предусматривало 25-летний срок его действия и возможность захода российских кораблей с ядерной энергетической установкой.

Однако это соглашение так и не было ратифицировано суданским парламентом. А через несколько месяцев тамошние военные заявили о необходимости пересмотреть соглашение, поскольку сочли первоначальный его вариант не только не отвечающим интересам Судана, но и наносящим ему вред. По более чем странному совпадению пересмотр условий соглашения, а по сути, его свертывание совпало по времени с исключением Судана из американских списков террористических государств и общим, хотя и не столь заметным улучшением американо-суданских отношений.

Это позволило международным аналитикам утверждать о вероятности оказания давления на Судан со стороны Вашингтона с целью помешать распространению влияния и присутствия России в этом регионе. После военного переворота в октябре 2021 года суданским военным было уже не до совместного с Россией проекта. О нем в Хартуме благополучно забыли. Да и в Москве некоторые отечественные аналитики пришли к выводу, что для обеспечения действий нашего флота в тех краях вполне достаточно будет пункта материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе. Впрочем, и без США хватало стран, которым мешало военно-морское присутствие там России.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670327880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат определил повестку предстоящего заседания
- Ерлан Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ
- Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании "CITIC Construction"
- О повышении базовой ставки до 16,75%
- Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти?
- На Правительственном часе в Мажилисе обсудили проект Социального кодекса
- Информация Оперативного штаба о текущей ситуации по восстановлению теплоснабжения в г. Экибастузе
- Удастся ли изменить дискредитировавшие себя механизмы государственных закупок?
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  