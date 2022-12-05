Российская база ВМФ в Судане ушла в небытие, - Равиль Мустафин

14:58 06.12.2022

5.12.2022



Судьба политического соглашения в Хартуме остается под вопросом

Равиль Мустафин



Суданским военным теперь уже совсем нет дела до совместных проектов с Россией: других забот хватает.

Находящиеся у власти в Судане военные и продемократическая коалиция "Силы свободы и перемен" (ССП) должны были в понедельник подписать предварительное соглашение, чтобы положить конец разрушительному политическому кризису. Он возник в результате военного переворота в октябре 2021 года и сорвал хрупкий демократический переход, последовавший за свержением диктатора Омара аль-Башира в 2019-м.



Рамочное соглашение предусматривает восстановление переходной администрации во главе с гражданскими лицами и гарантирует, что военные останутся вне политики. Новый 24-месячный переходный период начнется в день, когда новый гражданский премьер-министр принесет присягу. По мнению наблюдателей, детали сделки говорят о высоких целях, однако реализовать их скорее всего будет непросто.



В пользу такого вывода говорит тот факт, что суданская оппозиция практически сразу раскололась пополам. ССП поддержали Исламистская партия народного конгресса, Демократическая юнионистская партия и повстанческая коалиция "Суданский революционный фронт". Однако значительная часть политических блоков сопротивляется такой сделке и обвиняет подписантов в том, что они позволяют военным не только взять верх в стране, но и уйти от ответственности за гибель более 120 убитых и ранения около 6 тыс. человек во время подавления акций протеста против военного переворота.



К числу несогласных с предложенным документом относятся часть Комитетов сопротивления Судана, Суданская ассоциация профессионалов, Коммунистическая партия и др. Комитеты сопротивления ранее обещали продолжить протестовать против любой сделки о разделении власти между гражданскими лицами и военными, поднимая на щит лозунг трех "нет" – нет переговорам, нет компромиссам и нет легитимности!



"Это соглашение – лишь чернила на бумаге, и мы очень скоро его расторгнем, как и соглашение между бывшим премьер-министром Абдаллой Хамдоком и военными в ноябре 2021 года. Военные больше не будут нами править", – заявили представители Комитетов сопротивления. Они предупредили о том, что собираются организовать в декабре пять маршей протеста. Представитель ассоциации профсоюзов Валид Али также отверг соглашение, назвав его отступлением от лозунгов и требований революции, свергнувшей аль-Башира.



Между тем представитель ССП Шихаб Ибрагим убежден, что подготовленное соглашение может стать первым шагом к возвращению страны на демократический путь. Примерно такого же мнения придерживаются представители ООН, ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ. Что касается так называемой тройки международных посредников в составе США, Британии и Норвегии, то эти страны придерживаются особого мнения по позициям, касающимся предоставления суданским генералам безнаказанности, поскольку это противоречит западным стандартам прав человека. Предпринимавшиеся в течение 13 месяцев попытки суданских военных договориться с гражданской оппозицией о дальнейшей судьбе страны заканчивались фиаско, даже несмотря на готовность генералов пойти на уступки.



Основная причина, заставившая часть оппозиции пойти на замирение с военными, связана прежде всего с усугубляющимся экономическим кризисом, плотно накрывшим эту арабскую страну с 44-миллионным населением. Прошлогодний переворот побудил западных сторонников Судана и международные структуры, такие как Всемирный банк, приостановить помощь и списание долгов на миллиарды долларов, что еще больше обострило экономические трудности. В стране трехзначная инфляция, слабая валюта, длительные перебои в подаче электричества и вакуум в сфере безопасности, что вызывает череду вспышек этнического и религиозного характера в отдаленных районах. Именно из-за тяжелой экономической ситуации, уверена Сулейма Исхак, видный борец за права женщин, есть надежда, что сделка будет принята обществом.



Примечательно, что в соглашении есть пункты, которые предусматривают интеграцию в состав суданской армии Сил оперативной поддержки, по сути, бывших ополченцев, сражавшихся в ходе гражданской войны в западных районах Дарфура в нулевых на стороне правительства против этнических меньшинств. Сделка также предусматривает включение в армию бывших повстанческих группировок, которые подписали мирное соглашение с военными в октябре 2020 года.



Государственный переворот в Судане в октябре 2021 года максимально усложнил, а в некоторых областях фактически свел на нет возможности реализации крупных и перспективных российско-суданских проектов. В первую очередь речь идет о военной и военно-технической сферах. Осенью 2020 года СМИ сообщали о поручении президента Владимира Путина Министерству обороны РФ приступить к созданию на красноморском побережье Судана пункта материально-технического обеспечения для ВМФ России. Подписанное с суданцами соглашение предусматривало 25-летний срок его действия и возможность захода российских кораблей с ядерной энергетической установкой.



Однако это соглашение так и не было ратифицировано суданским парламентом. А через несколько месяцев тамошние военные заявили о необходимости пересмотреть соглашение, поскольку сочли первоначальный его вариант не только не отвечающим интересам Судана, но и наносящим ему вред. По более чем странному совпадению пересмотр условий соглашения, а по сути, его свертывание совпало по времени с исключением Судана из американских списков террористических государств и общим, хотя и не столь заметным улучшением американо-суданских отношений.



Это позволило международным аналитикам утверждать о вероятности оказания давления на Судан со стороны Вашингтона с целью помешать распространению влияния и присутствия России в этом регионе. После военного переворота в октябре 2021 года суданским военным было уже не до совместного с Россией проекта. О нем в Хартуме благополучно забыли. Да и в Москве некоторые отечественные аналитики пришли к выводу, что для обеспечения действий нашего флота в тех краях вполне достаточно будет пункта материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе. Впрочем, и без США хватало стран, которым мешало военно-морское присутствие там России.