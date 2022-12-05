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|Уйгуро-кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов потребует от властей Казахстана компенсацию за пытки
15:02 06.12.2022
6 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Музыкант Викрам Рузахунов потребует от властей Казахстана компенсацию за пытки
Музыкант Викрам Рузахунов потребует компенсацию от властей Казахстана за пытки над ним. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Рузахунова, сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.
"Компенсацию будем требовать. На данный момент ведется работа с моими представителями в Казахстане. Сумма не определена", - сказал он.
Музыкант добавил, что его приглашают на концерты в Казахстан, но он не ездит туда из соображений безопасности.
Напомним, Викрам Рузахунов стал первым кыргызстанцем, проходящим потерпевшим по факту пыток на территории иностранного государства.