|Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых. Что там будет
15:44 06.12.2022
Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых - фото. Что там будет
Строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Бишкеке - Sputnik Кыргызстан, 1920, 06.12.2022
Скоро ожидается официальное открытие.
БИШКЕК, 6 дек - Sputnik. На проспекте Жибек Жолу появилось новое здание - реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил в соцсетях управляющий делами президента и ЖК Каныбек Туманбаев.
Центр построили на участке, где был дом, принадлежавший семье бывшего президента Курманбека Бакиева, в частности его сыну Марату. В особняке произошел пожар во время Апрельской революции 2010 года.
Туманбаев напомнил, что летом здание снесли и решили построить реабилитационный центр.
"Были слухи, что "эти захватили участок и себе построят дом". Мы же результаты показываем на деле. Вот, строительство завершено, скоро будет официальное открытие. Центр рассчитан на 100 мест, в нем есть все условия", - поделился управделами.
Ранее глава Фонда госимущества Мирлан Бакиров сообщал, что в 2018-м на дом наложили арест, тогда же его объявили госсобственностью. Спустя год дом передали в оперативное управление Минсоцразвития.