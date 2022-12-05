Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых. Что там будет

15:44 06.12.2022

Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых - фото. Что там будет



Строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Бишкеке - Sputnik Кыргызстан, 1920, 06.12.2022



Скоро ожидается официальное открытие.



БИШКЕК, 6 дек - Sputnik. На проспекте Жибек Жолу появилось новое здание - реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил в соцсетях управляющий делами президента и ЖК Каныбек Туманбаев.



