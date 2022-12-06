В Туркменистане создадут еще один гольф-клуб

16:33 06.12.2022

Бердымухамедовы встретились с американскими бизнесменами. В Туркменистане создадут еще один гольф-клуб



06 декабря 2022



Представителей американского бизнеса, заинтересованных в работе на туркменском рынке, по очереди приняли 5 декабря в Ашхабаде президент Туркменистанистана Сердар Бердымухамедов и председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.



Бизнесменов Бердымухамедовым представлял исполнительный директор Туркмено-американского делового совета Эрик Стюарт.



В числе американских предпринимателей были гендиректор Nicklaus Companies Джон Риз (ранее компания спроектировала и построила в Ашхабаде поле для гольфа), председатель UGT Renewables Горан Райсич (компания занимается возобновляемыми источниками энергии), а также гендиректор Climate Compass Кевин Джеймс (специализируется на инфраструктурных проектах в нефтегазовой отрасли).



Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы высказали интерес в развитии сотрудничества с США в сферах торговли и инвестиций. Другие подробности переговоров не приводятся.



В этот же день состоялся Туркмено-американский бизнес-форум, в котором приняли участие представители американских компаний Bechtel Corporation, Boeing, Niklaus Companies, Climate Compass, Case New Holland, UGT Renewables, John Deere, Medtronic plc, Oxbow, Palo Alto Networks, Smartmatic, Wiza, Westport Trading Europe Ltd.



Выступившие на форуме представители Туркменистана отметили, что "в стране создан благоприятный инвестиционный климат и оптимальный организационно-правовой механизм ведения бизнеса".



Особая заинтересованность была высказана в развитии сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, а также поставок техники для национального агропрома и водного хозяйства.



По итогам переговоров между Союзом Промышленников и Предпринимателей Туркменистана и компанией Nicklaus Companies был подписан Меморандум о взаи­мо­понимании по созданию гольф-клуба.



Отметим, что в Ашхабаде уже существует гольф-клуб, который был создан после открытия площадки для гольфа, спроектированной Nicklaus Companies.



В мае 2022 года гендиректор Nicklaus Companies Джон Риз уже встречался с обоими Бердымухамедовыми, которым предложил продолжить сотрудничество. В частности, бизнесмен заявил о стремлении и впредь оказывать поддержку развитию в Туркменистане такого популярного вида спорта, как гольф.



Интересное заявление по поводу гольфа в Туркменистане в 2016 году сделал основатель Nicklaus Companies и известный спортсмен Джек Никлаус. Он сказал, что не знает для чего Бердымухамедову понадобился гольф, "но он очень приятный человек".



"Кроме 2,5 тысяч иностранцев, которые живут в Ашхабаде, это никого не интересует, гольфом там никто не занимается… Но сам президент спортсмен, и он хочет, чтобы все жители Туркменистана занимались выездкой, хоккеем на льду и гольфом…", – отметил американский спортсмен и бизнесмен.



С момента открытия поля для гольфа в 2017 году Бердымухамедов-старший посетил его лишь дважды.



Две недели назад председатель верхней палаты парламента высказал недовольство доходной частью бюджета и потребовал экономить и более рационально использовать бюджетные средства.