Украинские дроны, атаковавшие российские авиабазы в Энгельсе и Рязани, прилетели из Казахстана?! - МК

16:40 06.12.2022

Хатылев допустил запуск украинских дронов по российским аэродромам из Казахстана

Эксперт ПВО назвал вероятный маршрут полета диверсионных беспилотников



Во вторник, 6 февраля, продолжились атаки на российские военные аэродромы. Рано утром целью удара стал аэродром в Курске, где был подожжен резервуар с горючим. Вчера подобные атаки совершены на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, предположительно дронами.



Эксперт ПВО назвал вероятный маршрут полета диверсионных беспилотников



Как противодействовать этой угрозе и насколько защищена от таких ударов Москва, вокруг которой, как утверждают военные, выстроена в несколько эшелонов система ПВО? Об этом "МК" рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев.



- Во-первых, уже появляется информация, - поясняет эксперт, - которая позволит несколько скорректировать официальную версию относительно того, что украинские беспилотники, а точнее, старые советские Ту-141 "Стриж", якобы запустили с Украины, после чего они пролетели чуть ли не 600 или 800 километров, долетев до наших аэродромов.



У меня есть данные от моих коллег, пока не подтвержденные, что эти беспилотные летательные аппараты ранее могли завезти в Казахстан. И запускались они именно оттуда. Что гораздо больше похоже на действительность.



- Оттуда расстояние меньше?



- До аэродрома Энгельс, расположенного под Саратовом, из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 километров.



- Но до Рязани дальше.



- Да, до Рязани выходит порядка 600 км. И тут есть, конечно, вопрос. Но я в данном случае настаиваю на своей версии: дроны запускали диверсионно-разведывательные группы, действующие либо на нашей, либо на сопредельной территории, например в Казахстане.



Сложно себе представить ситуацию, что дроны могли быть выпущены с территории Украины и на своем пути в полете преодолели три кольца ПВО. То есть они должны были преодолеть зону ответственности полков ПВО в Луганске, Белгороде, Курске. Потом еще зайти в зону ответственности 1-й армии ПВО, которая защищает Москву и Центральный экономический район. Только после этого они должны были долететь до своих целей. Я уверен, что такого быть не может. Это слишком уж круто для такого рода воздушных целей.



- Получается, со стороны Казахстана воздушное пространство с точки зрения ПВО у нас не так основательно защищено?



- В этой зоне ответственности у нас работает система ПВО СНГ.



- В том числе - ПВО Казахстана?



Эксперт ПВО Хатылев рассказал, какие беспилотники атаковали базы в Рязани и Энгельсе



- Да. Но учтите, что в самом Энгельсе у нас на всякий случай тоже находятся зенитные ракетные расчеты. То есть там есть силы и средства нашей российской ПВО. В результате они и сбили этот украинский дрон практически над аэродромом. Разлетевшиеся осколки могли повредить технику.



Конечно, довольно трудно вовремя захватить тот объект, который взлетает где-то неподалеку, всего в нескольких десятках километров, от дивизиона ПВО. Особенно, если это какая-нибудь небольшая штучка с двумя гранатами на борту. С-400 тут уж никак не увидит.



- А что его может увидеть?



- Для этого требуется ужесточить контроль вблизи военных объектов. В каком-то секторе необходимо организовывать наблюдательные пункты. Это должны быть люди, которые непосредственно наблюдают подъезды и подходы к аэродрому. То есть нужна совсем другая, визуальная система наблюдения. Радары зенитных систем большой дальности не приспособлены для мелких целей.



- Значит, и система ПВО Москвы может быть также не приспособлена для уничтожения таких объектов?



- Давайте сразу разделим. Если говорить о таких крупных объектах, которые вчера были пущены по нашим аэродромом – а считается, что это большие крупноразмерные, старого советского образца реактивные беспилотники, сделанные под крылатые ракеты – то такая цель однозначно не дойдет до Москвы. Ее легко обнаружат и собьют. Даже в последний момент, как это было сделано вчера на аэродроме в Энгельсе.



- Хотите сказать, такая большая цель однозначно не пройдет через кольца ПВО, которые защищают столицу?



- И непосредственно столицу, и Центральный экономический район страны. Это даже не обсуждается. Другое дело с какой вероятностью такая цель будет уничтожена и на каком рубеже. Но это уже разговор тактики применения зенитных ракетных войск.



В данном случае куда более опасны другие цели – малоразмерные коптеры. Такие объекты размером десять на двадцать сантиметров трудно обнаружить. Обнаружение таких целей – это не вполне задачи ПВО страны.



- И что же в таком случае делать?



- Повторю, здесь должны особенно активно работать наши силовые службы. И я бы сказал, в том числе с привлечением местного населения по принципу народных дружин. По примеру той местной ПВО, которая существовала у нас во времена Великой Отечественной войны. Особенно это сейчас необходимо в приграничных областях – Белгородской, Курской, Брянской. Только выставляя такие патрули, организовывая людей в отряды народной дружины, которые могли бы ходить и просто наблюдать за тем, что и кто появился возле какого-то объектов, можно будет эту угрозу вовремя предотвратить.



Ольга Божьева