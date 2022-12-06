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Наполеоновские планы: что нужно Франции в Центральной Азии? - Е.Ким
16:59 06.12.2022

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ: ЧТО НУЖНО ФРАНЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?
Конец ноября в #ЦентральнойАзии прошел под знаком усиления связей с Францией. Сначала глава Узбекистана Шавкат #Мирзиеев, а затем и президент Казахстана Касым-Жомарт #Токаев побывали в #Париж'е, где заключили ряд крупных контрактов. Ранее лидер #Киргизии Садыр #Жапаров также заявил об интересе французских компаний к инвестированию в местные проекты. Для стран региона это одновременно риски и возможности.

Наполеоновские планы: что нужно Франции в Центральной Азии?
О чем договорились с Францией Мирзиеев, Токаев и Жапаров?
Наиболее крупными договоренностями с Парижем может похвастаться Шавкат Мирзиеев. Глава Узбекистана провел в столице Франции 2 дня. 22 ноября Мирзиеев встретился со своим коллегой Эмманюэлем Макроном. На встрече "лидеры с удовлетворением констатировали динамичное развитие двусторонних связей".

23 ноября президент Узбекистана встретился с представителями ряда крупных французских компаний, в том числе Airbus, Orano, Suez, Alstom, Total Eren и Électricité de France. Мирзиеев предложил им инвестировать в узбекистанскую экономику, создавая совместные производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

По итогам визита стороны подписали серию соглашений и контрактов на сумму свыше 6 млрд евро. Например: Узбекистан купил за €815 млн 17 самолетов европейского производства (Airbus и ATR) и 2 вертолета. При этом ведущая атомная компания Франции Orano заключила соглашение о стратегическом партнерстве с узбекистанским производителем урана "Навоиуран". Предполагается, что теперь французы и узбекистанцы будут совместно "искать и осваивать урановые месторождения". При этом Orano поможет "Навоиурану" с модернизацией бизнеса по французскому образцу.

Помимо активности в сфере бизнеса, визит Мирзиеева запомнился соглашением о стратегическом сотрудничестве между Ташкентом и Французским агентством развития (аналог американского USAID*). Структура, продвигающая интересы Парижа, должна потратить на проекты в Узбекистане 1 миллиард евро к 2025 году.

Спустя неделю во Францию прибыл глава Казахстана. Касым-Жомарт Токаев прилетел в Париж из Москвы, где встречался с Владимиром Путиным и, среди прочего, обсуждал нашумевшую идею создания трехстороннего газового союза.

В столице Франции Токаев, как и Мирзиеев, пробыл пару дней. За это время политик встретился с Эмманюэлем Макроном. Официальная хроника размыто сообщает, что "стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры".

По итогам визита Токаева в Париж были подписаны 35 документов. Среди наиболее примечательных – межправительственное соглашение о строительстве ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области за 1,9 млрд евро.

Как и в случае с главой Узбекистана, во время встречи с Токаевым французская сторона всячески продвигала предложения по сотрудничеству в сфере атомной энергетики. Свои предложения президенту Казахстана изложили вышеупомянутые Électricité de France и Orano.

Интересный момент – географически интерес Парижа к атомной энергетике совпадает с активностью Росатома. Именно в Казахстане и Узбекистане российская компания планировала построить АЭС. В эту же нишу, надеясь потеснить российского конкурента, пытаются влезть французские компании.

Électricité de France успела проявить себя и в Киргизии. 9 ноября 2022 года исполнительный директор компании встретился в Бишкеке с президентом Садыром Жапаровым, где заявил о "заинтересованности французского предприятия в инвестировании в сферу гидроэнергетики Киргизии". Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а также соглашение о неразглашении информации. Реальный итог встречи остался неизвестен широкой общественности.

Почему Франция усиливает активность в Центральной Азии?
В последний год отношения между Западом и Россией стремительно ухудшаются. В этих условиях Париж стремится усилить собственное влияние в Центральной Азии, чтобы потеснить российских конкурентов в стратегически значимом для Москвы регионе.

Не менее серьезный стимул – желание Парижа отплатить Москве за ее успешную экспансию в Западную и Центральную Африку. Ряд бывших колоний Франции, в которых Париж сохранял влияние, в последние годы сделали выбор в пользу России. В частности, это касается Мали и Центральноафриканской Республики.

Усиление позиций России в зоне интересов Франции вызвало болезненную реакцию Парижа. Эмманюэль Макрон неоднократно критиковал Москву, обвиняя ее в "хищническом проникновении в Африку". Российские эксперты в ответ предлагали Франции вспомнить кровавую историю французского колониального владычества на Черном континенте.

Цели Франции в Центральной Азии
Париж стремится снизить доминирующее влияние России и Китая в регионе. Сделать это предполагается за счет поддержки политиков, общественных деятелей и некоторых СМИ. Также Франция будет продвигать в Центральной Азии альтернативные российским проекты в торговле, энергетике, сферах транспорта и связи. Именно этим объясняется активизация французских инициатив по развитию транспортных коридоров или реализации совместных проектов в энергетической сфере.

"Программа-минимум" в этой ситуации – усилить давление на интересы России и КНР, тем самым улучшая переговорные позиции Франции в диалоге с этими странами. Попутно улучшение позиций должно привести к росту авторитета Парижа во взаимоотношениях с другими западными странами. В том числе с США, Великобританией и Германией.

На уровне Центральной Азии Франция и ее коллеги по западному блоку стремятся выполнить задачу "снижения зависимости от России" через стимулирования связей внутри региона. Париж поддерживает идею создания Центральноазиатского союза, полагая, что эта структура, отказавшись от услуг России и Китая, сможет взять функцию обеспечения безопасности на себя. Естественно с привлечением западной помощи.

Предполагается также снизить российское влияние в СМИ, культуре и образовании. С этой целью Париж будет подталкивать местные власти заменить русский язык в системе образования на любой иной, в том числе на французский.

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Еще одно направление в работе Франции и ее партнеров – лоялизация российских граждан, покинувших страну после февраля 2022 года. Наиболее перспективных персонажей (ученые, высококлассные специалисты) можно вывезти к себе, наиболее активных и настойчивых – поддержать ресурсно и организационно. Предоставив им возможность критиковать российские инициативы, одновременно продвигая интересы Парижа в регионе.

Чем более напряженными становятся отношения Франции с Россией и Китаем, тем сильнее будет нарастать противостояние держав в Центральной Азии. Судя по развитию событий, в краткосрочной перспективе можно ожидать новых инициатив Парижа в регионе. За которыми последует ответная реакция Москвы и Пекина.

Что хотят страны Центральной Азии от Франции?
Появление Франции в новостях региона – лишь один из элементов мозаики в общей картине нарастающего противостояния между Западом, с одной стороны, и Россией с Китаем – с другой. Франция предлагает центральноазиатским элитам деньги и влияние, ожидая в ответ некоторую лояльность. Возможно (но сомнительно), что Париж также предложит им значимые технологии.

Для стран Центральной Азии нынешний конфликт геополитических игроков – одновременно и риск, и возможность. Тему рисков опустим, а возможности очевидны – маневрируя между центрами силы, можно извлечь пользу для своих стран (а возможно, и личные выгоды). Такие игры интересны, потенциально прибыльны, но при этом труднопредсказуемы и грозят серьезными политическими осложнениями.

Пока Франция предлагает инвестиции, страны Центральной Азии с удовольствием будут их брать. Еще охотнее регион примет безвозмездную финансовую помощь.

* Запрещенная в России организация

Егения КИМ
6.12.22

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670335140


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