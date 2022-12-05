Загнали в уголь. Улан-Батору удалось утихомирить бунт. Пока

17:02 06.12.2022

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Михаил Шейнкман, обозреватель радио Sputnik



Бунт хоть и выглядел стихийным, однако пару-тройку сотен конкретно заряженных на него людей все-таки выявили. Кажется, впрочем, что организация хромала, коль активность масс так быстро сдулась. Но главный-то вывод, что их опять можно надуть.



Вроде бы пока отлегло. И приказ мэра Улан-Батора о силовом разгоне отменили, и даже режим ЧП для профилактики вводить не стали. Притом, что еще в понедельник утром, увидев на пороге Дома правительства агрессивную толпу, думали, что иначе никак. Но обошлись лишь запретом на митинги и обещанием наказать виновных. Имея в виду не организаторов этого мини-восстания, а тех, кто стал его причиной. А там, говорят, полтора десятка чиновников под следствием. Если, конечно, протестный народ действительно это волнует не только как повод для пробы мятежных сил.



История слишком громкая, чтобы ее замять. Даже для Монголии, где коррупцию называют чуть ли не естественным приложением к власти. Хотя и специалисты пока не в состоянии объяснить, как можно было пронести мимо таможни 6,5 миллиона тонн угля почти на два миллиарда долларов, если этот объем эквивалентен экспорту за восемь лет. 86% его идет в Китай. Так что это как раз понятно, почему хищение процветало на границе с ним. В схеме, по слухам, участвовали высокопоставленные деятели с обеих сторон. Пекин, если верить молве, своих уже казнил. Вот и в Монголии захотели того же.



Может, и не расправы, а справедливости. Но, может, и расправы. Причем не над отдельными представителями власти, а, чтобы не мелочиться, над всей властью сразу. Бунт хоть и выглядел стихийным, однако пару-тройку сотен конкретно заряженных на него людей знатоки этого протестного дела все-таки выявили. Кажется, впрочем, что организация хромала, коль активность масс так быстро сдулась. Но главный-то вывод, что их опять можно надуть. Теми же лозунгами и речевками. Как выяснилось, заводится-то народ в пол-оборота. Особенно, если знать, на какую болевую точку надавить. Сейчас загнали в уголь. Но совершенно точно, что это не единственный триггер.



Помимо антрацитов – медь, олово, молибден, вольфрам, золото, уран. На продаже природных ископаемых в Китай страна и живет. Хотя и не сказать, что процветает. Поэтому криминальные варианты в этой сфере, да еще и в промышленных масштабах, для нее – крайне чувствительная тема. Вот и работают с публикой политически. Возможно, и извне. Вообще, в Монголии всего две реальные конкурирующие силы. Периодически они меняются местами. Нынче правит ориентированная на КНР Народная партия. Демократическая же, тесно связанная с Японией и США, в оппозиции. Иными словами, если что-то происходит, то, как говорится, одно из двух.



А происходит здесь всегда одно и то же: борьба за влияние и ресурсы. И пусть парламентские выборы по плану должны состояться только в 2024 году, но есть же множество способов спровоцировать переворот без всякого плана. И даже без всяких выборов. Другое дело, что в Монголии о коррупции говорят, что она – естественное приложение к власти. И не имеет значения, какая именно партия ею является. Поэтому, что бы тут на затевали, это все равно будет монгол в свои ворота. Только еще и с нарушением правил.