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Россия вернула свои миллиарды? В НАТО признались, что Запад потерял $200 млрд замороженных активов
17:28 06.12.2022

Эксперты рассказали, куда могли пропасть российские деньги, заблокированные за рубежом

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Из-под носа западных банков и казначейств пропали $200 млрд российских денег из тех $300 млрд, что были заблокированы после начала СВО.

ПРОПАВШИЕ МИЛЛИАРДЫ

Западные финансисты в шоке. Из-под носа американских и европейских банков и казначейств пропали не много не мало $200 млрд российских денег из тех $300 млрд, что были заблокированы Западом в начале специальной военной операции. Это вам не Муссолини выкрасть!

О недостаче сообщил эстонскому изданию Eesti Paevaleht высокопоставленный представитель НАТО Чарльз Личфилд. С его слов, реальных российских активов найдено только на $80-100 млрд. Но мы же помним, что еще в марте этого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за санкций США, стран ЕС и других государств Россия лишилась доступа к $300 млрд своих резервов, размещенных за рубежом. Где же остальные? Не на грузовике же эти доллары вывезли и тайными партизанскими тропами доставили в Россию? Попробуем разобраться.

ОНИ МОГЛИ ПОДЕШЕВЕТЬ

- Когда простому человеку сообщают, что арестовали 300 млрд долларов, то у него перед глазами возникает картина: громадный сейф, а там огромная гора наличных долларов, - так начал свой комментарий для KP.RU. доктор экономических наук финансовый омбудсмен Павел Медведев. - На самом деле все по-другому. У Банка России были некоторые активы - в том числе и ценные бумаги, которые котируются на бирже. И в разный период времени они стоят по-разному. А сейчас в виду кризисных явлений некоторые бумаги могли изменить стоимость очень существенно.

Ну да, такое бывает. Акции компании Tesla, например в начале года стоили 400 долларов, а сейчас - 182. Но наверняка наши финансисты вкладывались в более консервативные бумаги. Там падение в 10% уже ЧП. Так что какую-то роль снижение стоимости ценных бумаг могло сыграть, но превратить 300 млрд в сотню - это вряд ли.

А КТО СКАЗАЛ, ЧТО БЫЛО 300?

Еще одна версия - из области игры в "веришь - не веришь".

- А почему все решили, что активов было именно на 300 миллиардов? - спросил специалист отечественной банковской системы, пожелавший остаться неназванным. - Центробанк назвал это число после того, как его назвал Силуанов. А до него такую сумму называли на Западе - оттуда она и "гуляет" по всем источникам. Они сказали - мы повторили. А как на самом деле, всем знать не обязательно.

И действительно, трудно представить, чтобы ответственные государственные люди вдруг выдали точное количество государственных денег, находящихся за рубежом.

- Я не очень понимаю, как сейчас можно узнать точное количество денег, - сказал kp.ru замминистра финансов России с 2005 по 2020 г. Сергей Сторчак. - Это же ценные бумаги, информация хранится в центральных депозитариях. А они в силу своих регламентов не дают информацию. И годовые отчеты еще не публиковались. Когда они появятся, тогда можно будет там что-то увидеть. Да и отчетность публикуется в обобщенном виде - держателей ценных бумаг не дешифруют, если только сам владелец не раскроет свою отчетность.

ИХ ВЫВЕЗЛИ НА САМОЛЕТЕ?

Прошедшей зимой СМИ сообщали, что в Россию завозят валюту самолетами. Может, те самые пропавшие 200 миллиардов долларов так и вывезли у нам? Как диверсант Отто Скорцени вывез в самолете дуче Муссолини - та история вошла во все учебные пособия по диверсионной работе. Чем наши финансисты хуже?

- Никакой сенсации в том, что в страну доставляют валюту самолетами, нет, - скептически замечает Сторчак. - А как еще ее доставлять? Тех долларов и евро, что есть на руках у населения и люди сдают в банки, не хватит для операционной деятельности. Так что это обычная практика, а не какая-то секретная операция.

Действительно, в России долларов же не печатают.

Впрочем, Павел Медведев не исключает, что удалось как-то вытащить наши активы из-под контроля Запада. А что - такой финансовый побег из плена. Удалось же нашей разведке выкрасть немецкий план операции на Курской дуге - он появился на столе Сталина на три дня раньше, чем у Гитлера.

- Думаю, что несанкционированный западом вывод наших активов мог произойти, но в микроскопических объемах, - допустил Медведев. - К тому же всегда остаются следы.

МОЖЕТ, ОНИ САМИ ВСЕ ПОТРАТИЛИ

Впрочем, есть еще версия. В условиях, когда необходимо нести финансовые расходы на помощь Украине, западные страны вполне могли запустить руку и в замороженные российские активы. Очень возможно, что так оно и было. Почему, например, о недостаче сообщает не финансист, а представитель военного блока? Какое он имеет отношение к замороженным российским активам? Но он имеет отношение к вооружению. Очень может быть, что человек хотел посмотреть, сколько можно вытащить из российского кошелька на производство или закупку вооружения - надеялся на 300 млрд, а там оказалось всего 100. Вот с досады пожаловался эстонским журналистам.

KP.RU обратилась в Центробанк, но там не стали комментировать сообщение натовского военного.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670336880


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