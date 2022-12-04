 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.12.2022
22:59  При ракетном обстреле Донецка погибла депутат Парламента ДНР Мария Пирогова
22:01  Смертники в женских чадрах. Покушение на посла Пакистана в Кабуле
18:48  Кто и зачем "слил" украм Херсон, - депутат Бородай
17:28  Россия вернула свои миллиарды? В НАТО признались, что Запад потерял $200 млрд замороженных активов
17:02  Загнали в уголь. Улан-Батору удалось утихомирить бунт. Пока
16:59  Наполеоновские планы: что нужно Франции в Центральной Азии? - Е.Ким
16:40  Украинские дроны, атаковавшие российские авиабазы в Энгельсе и Рязани, прилетели из Казахстана?! - МК

16:33  В Туркменистане создадут еще один гольф-клуб
15:44  Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых. Что там будет
15:02  Уйгуро-кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов потребует от властей Казахстана компенсацию за пытки
14:58  Российская база ВМФ в Судане ушла в небытие, - Равиль Мустафин
14:41  Путин и Запад готовятся к капитуляции. Но только не к своей, - М.Ростовский
13:14  Проворовалось и присело руководство отдела внутренней политики акимата Туркестанской области
12:09  Путин на "Мерседесе" прокатился по Крымскому мосту. Пиар - нелепей не придумаешь...
11:48  Ананасы в шампанском... Председатель правления "Самрук-Казына" озвучил размер бонусов в компании
10:30  Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин
09:23  Казахстан отказался производить "антикризисные" российские Lada
09:17  54! У президента Жапарова сегодня "днюха"
09:12  Предателей все презирают. Обычная прибалтийская русофобия, - Иван Охлобыстин
09:09  Работа над ошибками. Что помешало России быстро завершить СВО, - Сергей Переслегин
09:04  КырХолдинг "Наследие великих кочевников" ликвидируют. Потратят 700 миллионов сомов
09:01  Нечем дышать. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев, - 24.kg
08:52  О закулисной игре США и "Талибана"*. Пакистан и Афганистан стоят на пороге большой войны
08:40  Экибастузская боль. Национализация не спасет убитую KZэнергетику, - Данияр Ашимбаев
02:35  "Кто украл наш уголь!" Протестующие монголы ворвались в здание Кабмина
00:47  Javan: стратегия Запада по затаскиванию Ирана и Китая в "украинское болото" обречена
00:23  Мы помним, как все заканчивалось. Запад повторяет ошибки, погубившие СССР, - Дм.Выдрин
00:21  Нефть может подорожать до $100 из-за ограничений G7
00:16  США стоят на пороге глобального конфликта с Россией и Китаем, - Стивен Вертхейм
00:04  Израиль ждет перемен в расстановке сил в Сирии, - Игорь Субботин
00:01  Россия и Китай сокращают торговлю в долларах. - Анатолий Комраков
Понедельник, 05.12.2022
23:15  Мифы Евромайдана: как Госдеп, Сорос и Евросоюз обманули Украину, втянув ее в войну
23:13  Неожиданно восставшие монголы осадили свой Дом правительства
22:51  Реджеп Эрдоган и "лохань лилипутов", - Саид Гафуров
22:06  В Казахстане нет ни одного города, которому бы не грозила авария энергосистемы
22:03  Начальник участка Экибастузской ТЭЦ найден мертвым в своем гараже. Якобы, самоубийство
20:18  Каспийских тюленей убили газовой атакой
19:34  Рос-лоббисты пытаются ускорить реализацию проекта АЭС в Узбекистане
18:16  Для анти-натовского военного союза время еще не пришло? - СП
17:46  О российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде, - В.Чушкин
17:36  Программа "Болашак" - 29 лет воспитания мажор-элиты ничего не дали Казахстану, - депутат Жумабаева
17:24  Потолок цен на российскую нефть неприемлем. Россия не будет смягчать свою позицию по этому вопросу
16:11  "Рухнули" цены на хлопок: Земледельцы Кара-Суу не знают, куда продавать свой урожай
16:08  Двое в лодке: товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений
15:53  Почему Россия испытывает свои ракеты не у себя, а в Казахстане
13:20  О пограничном споре Таджикистана и Кыргызстана, - Хоким Мухаббатов
11:01  Каз-олигарх Клебанов кривляется: готов продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге
10:10  Между нами, делаварами... Талибы уговаривают туркмен скорее начать стройку трубы ТАПИ
10:03  В Иране началась трехдневная забастовка в поддержку протестов
10:00  Запад ввел "потолок цен" на русскую нефть. Первой пострадает Украина, - М.Рябов
09:49  Только залезшим на пик Ленина. Почетное звание для альпинистов "Ак-Илбирс" учреждено в Кыргызстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Смертники в женских чадрах. Покушение на посла Пакистана в Кабуле
22:01 06.12.2022

Смертники в женских чадрах
Покушение на посла Пакистана в Кабуле. Талибы* требуют немедленного расследования
4 декабря 2022 |
За последние месяцы в Афганистане произошло несколько взрывов и перестрелок.
ДАВРОН АБДУЛЛАЕВ, 4 декабря 2022, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о покушении на пакистанского посла в Кабуле и заявил, что требует "немедленного расследования и ареста виновных в этом гнусном инциденте".

Министерство иностранных дел Пакистана решительно осудило нападение на посольство в Кабуле и призвало к "немедленному и полному расследованию".

МИД призвал правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "немедленно провести полное расследование, арестовать и привлечь к ответственности виновных в нападении, а также принять немедленные меры для обеспечения безопасности дипломатического персонала и граждан Пакистана в Афганистане".

В ходе инцидента был "тяжело ранен" телохранитель посла.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили нападение на пакистанское посольство и заявили, что не позволят "враждебным лицам покушаться на безопасность иностранных миссий.

МИД правительства "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что по факту нападения было начато "немедленное расследование".

Халид Задран, пресс-секретарь полиции Кабула, написал в Твиттере, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали подозреваемого в сегодняшнем нападении на пакистанское посольство в Кабуле.

Задран написал, что после открытия стрельбы "из здания" в сторону посольства Пакистана в районе Карте-Парван силы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "оперативно" прибыли в этот район и "пресекли дальнейшую стрельбу, арестовали подозреваемого и изъяли у него две единицы оружия".

Нападение на Хекматияра

Также в Кабуле нападению подвергся офис Исламской партии Афганистана (ИПА), возглавляемой Гульбеддином Хекматияром.

Хекматияр через несколько часов после нападения сообщил, что офис партии атаковали двое смертников в женских чадрах.

Он сообщил, что в результате стрельбы, открытой нападавшими, один человек был убит и двое ранены из числа людей, расходившихся после совершения молитвы.

По словам Хекматияра, террористы-смертники были убиты до того, как достигли цели.

Согласно сообщениям, во время пятничной молитвы вооруженные лица напали на мечеть, расположенную в штаб-квартире ИПА в Дар-уль-Амане, в 6-м округе безопасности города Кабула.

По данным источников, нападавшие прибыли на легковом автомобиле и открыли огонь по верующим.

ИПА опубликовала заявление, в котором говорится, что Хекматияр и другие члены руководства партии в результате этого нападения не пострадали.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

За последние месяцы в Афганистане произошло несколько взрывов и перестрелок, ответственность за ряд из них взяло на себя "Велаят Хорасан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).

4 декабря 2022
Даврон Абдуллаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670353260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат определил повестку предстоящего заседания
- Ерлан Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ
- Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании "CITIC Construction"
- О повышении базовой ставки до 16,75%
- Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти?
- На Правительственном часе в Мажилисе обсудили проект Социального кодекса
- Информация Оперативного штаба о текущей ситуации по восстановлению теплоснабжения в г. Экибастузе
- Удастся ли изменить дискредитировавшие себя механизмы государственных закупок?
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  