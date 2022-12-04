Смертники в женских чадрах. Покушение на посла Пакистана в Кабуле

22:01 06.12.2022

Смертники в женских чадрах

Покушение на посла Пакистана в Кабуле. Талибы* требуют немедленного расследования

4 декабря 2022 |

За последние месяцы в Афганистане произошло несколько взрывов и перестрелок.

ДАВРОН АБДУЛЛАЕВ, 4 декабря 2022, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о покушении на пакистанского посла в Кабуле и заявил, что требует "немедленного расследования и ареста виновных в этом гнусном инциденте".



Министерство иностранных дел Пакистана решительно осудило нападение на посольство в Кабуле и призвало к "немедленному и полному расследованию".



МИД призвал правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "немедленно провести полное расследование, арестовать и привлечь к ответственности виновных в нападении, а также принять немедленные меры для обеспечения безопасности дипломатического персонала и граждан Пакистана в Афганистане".



В ходе инцидента был "тяжело ранен" телохранитель посла.



Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили нападение на пакистанское посольство и заявили, что не позволят "враждебным лицам покушаться на безопасность иностранных миссий.



МИД правительства "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что по факту нападения было начато "немедленное расследование".



Халид Задран, пресс-секретарь полиции Кабула, написал в Твиттере, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали подозреваемого в сегодняшнем нападении на пакистанское посольство в Кабуле.



Задран написал, что после открытия стрельбы "из здания" в сторону посольства Пакистана в районе Карте-Парван силы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "оперативно" прибыли в этот район и "пресекли дальнейшую стрельбу, арестовали подозреваемого и изъяли у него две единицы оружия".



Нападение на Хекматияра



Также в Кабуле нападению подвергся офис Исламской партии Афганистана (ИПА), возглавляемой Гульбеддином Хекматияром.



Хекматияр через несколько часов после нападения сообщил, что офис партии атаковали двое смертников в женских чадрах.



Он сообщил, что в результате стрельбы, открытой нападавшими, один человек был убит и двое ранены из числа людей, расходившихся после совершения молитвы.



По словам Хекматияра, террористы-смертники были убиты до того, как достигли цели.



Согласно сообщениям, во время пятничной молитвы вооруженные лица напали на мечеть, расположенную в штаб-квартире ИПА в Дар-уль-Амане, в 6-м округе безопасности города Кабула.



По данным источников, нападавшие прибыли на легковом автомобиле и открыли огонь по верующим.



ИПА опубликовала заявление, в котором говорится, что Хекматияр и другие члены руководства партии в результате этого нападения не пострадали.



Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.



За последние месяцы в Афганистане произошло несколько взрывов и перестрелок, ответственность за ряд из них взяло на себя "Велаят Хорасан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).



4 декабря 2022

Даврон Абдуллаев