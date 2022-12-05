При ракетном обстреле Донецка погибла депутат Парламента ДНР Мария Пирогова

22:59 06.12.2022

Мэр Донецка подтвердил гибель депутата парламента ДНР



Депутат парламента Донецкой народной республики Мария Пирогова была убита во вторник, 6 декабря, в результате украинского обстрела Донецка.

Гибель народной избранницы подтвердил донецкой градоначальник Алексей Кулемзин.



Напомним, что ранее стало известно о том, что ВСУ нанесли удары по республиканской столице из реактивных систем залпового огня "Град", погибли не менее шести мирных жителей, штаб теробороны ДНР сообщал о десяти пострадавших.



Счет боеприпасов, выпущенных по городу из РСЗО, идет на десятки, власти продолжают собирать информацию о жертвах и разрушениях.



По последним данным, которые приводит мэр столицы республики, повреждены жилые многоквартирные дома на улицах 50 лет СССР, Челюскинцев и Ватутина, здания средней школы № 22, художественного музея, учебного корпуса №7 ДонНТУ, Спасо-Преображенского кафедрального собора, бизнес-центра "Центавр Плаза", были попадания в районе "Донбасс Арены".



Кроме того, один из снарядов пробил крышу торгового центра Yellow, убив находившуюся внутри женщину.



После обстрелов в городе возникли многочисленные пожары, только на Крытом рынке сгорели 12 торговых павильонов и два автомобиля.



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Мария Пирогова родилась в Москве 13 мая 1993 года. В 2021 году окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала. Она сама писала музыку.