Казахстан будет поставлять нефть на Запад в обход России

00:02 07.12.2022

06.12.2022 Влад Николаев



Казахстан будет поставлять нефть на Запад в обход России

Казахстан с января 2023 года будет экспортировать нефть через Азербайджан и Турцию в обход России. Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Байрамов. Экспорт углеводородов будет осуществляться через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. По прогнозам специалистов, в год через трубопровод может быть прокачено 1,5 млн тонн казахстанской нефти и дополнительно 3,5 млн тонн нефти будет поставляться на черноморские порты Грузии.



Ранее, в августе, в СМИ появилась информация, что Астана начала искать альтернативные пути транспортировки нефти в обход "Каспийского трубопроводного консорциума", который проходит по территории Казахстана и России с конечным пунктом в Новороссийске, где в портах нефть загружается в танкеры и отправляется на мировые рынки.



Сообщалось, что государственная нефтяная компания "КазМунайГаз" ведет переговоры с торговым подразделением государственной компанией Азербайджана SOCAR о получении разрешения продавать 1,5 млн тонн нефти в год через азербайджанский трубопровод.



Помимо этого, Казахстан якобы планировал использовать еще один азербайджанский трубопровод Баку- Супса и поставлять сырье через грузинский порт Супса в Турцию. Таким образом, используя маршрут через Азербайджан, Казахстан обойдет территорию России. Энергетическая компания BP Azerbaijan даже заявляла, что перенаправит потоки с трубопровода Баку- Супса на более крупную трубу Баку - Тбилиси - Джейхан.



Однако информацию о планах Казахстана с осени поставлять нефть в обход России опровергли и в Астане, и в Баку. В Минэнерго Казахстана опровергли сообщение о поставке нефти в обход России с осени этого года.



Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков тогда заявил, что власти страны пока не планируют подписывать соглашение о транспортировке нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан. Однако он не исключил такой вероятности и отметил, что такой вопрос может обсуждаться на уровне национальных компаний.



Однако сегодняшнее заявление азербайджанского депутата Вугара Байрамова подтверждает достигнутые договоренности между Казахстаном и Азербайджаном по транспортировке сырой нефти из казахстанского Актау в Баку.



Таким образом, две постсоветские республики, входящие в орбиту Турции в рамках Организации тюркских государств, намерены исключить возможный контроль со стороны России. Напомним, что в начале июля Приморский районный суд Новороссийска вынес решение о приостановке деятельности морского терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" на 30 суток для устранения нарушений, выявленных "Ространснадзором". Позднее Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 000 руб.



Представитель "Казмунайгаза" заявлял, что кроме экспорта нефти через "Каспийский трубопроводный консорциум" Казахстан может использовать еще три "альтернативных маршрута": трубопровод Атырау – Самара, трубопровод Казахстан – Китай и через порт Актау в направлении на Баку и Махачкалу.



"Вместе с тем, компанией ведется дополнительная работа по диверсификации транспортных маршрутов нефти. Все возможные альтернативные маршруты транспортировки в настоящее время находятся в стадии проработки". Очевидно, что выбор Астаны пал на третий вариант маршрута – через тюркоязычные Азербайджан и Турцию.



Отметим, что экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок или около 1,4 млн б/с и поставлялась по трубопроводу "Каспийского трубопроводного консорциума" в российский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок. Ежегодно прокачивается более трети всей экспортной нефти Казахстана, выручка, например, за 2020 год составила $2,1 млрд, чистая прибыль - $630 млн.



Так продолжалось 20 лет, пока в июле этого года не произошла экологическая катастрофа – масштабный разлив нефти в Черном море. Российские следственные органы и суд обнаружили экологические нарушения на трубопроводе. В ответ правительство Казахстана приступило к переговорам с иностранными производителями нефти, включая Азербайджан, для заключения контрактов, позволяющих поставлять углеводороды минуя территорию России.