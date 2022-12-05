Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти? - Данияр Ашимбаев

00:18 07.12.2022 ВНУТРИЭЛИТНЫЕ РАСКЛАДЫ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В КАЗАХСТАНЕ: ОЛИГАРХОВ ПРОСЯТ УЙТИ?

После окончания президентских выборов в #Казахстан’е произошли знаковые кадровые назначения, не обошлось и без публичных скандалов. Как связан уход Имангали Тасмагамбетова в #ОДКБ с информационной кампанией вокруг семьи Нигматулиных? Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.



Читайте первую часть интервью: Ашимбаев: "Ориентация на союз с Россией Казахстану нужна больше, чем любой другой вектор"



– Президент Казахстана избирался с платформой широких преобразований. Например, акимы уже лишены должностей в партии "Аманат". В каком русле продолжится линия на демонополизацию власти?



– Напомню, что примерно в 2006–2007 годах все акимы поголовно возглавили филиалы правящей партии, которая на тот момент называлась "Нур Отан". Они как руководители филиалов стали непосредственно влиять на формирование регионального депутатского корпуса, который потом полностью стал избираться по партийным спискам маслихатов. В итоге получились очень "удобные" маслихаты, деятельность которых практически полностью выпала из информационного поля.



В новости они попадали лишь тогда, когда кто-то из депутатов маслихата привлекался к уголовной ответственности за коррупционное преступление, либо выигрывал какой-нибудь тендер… в акимате.



А маслихаты – это первая линия взаимодействия государства и общества, базовая основа актуализации и решения местных проблем. Такие маслихаты, которые были последние два-три созыва, Казахстану не нужны. Не нужны ни власти, ни населению.

Новая модель, предложенная президентом в начале 2022 года, позволяет эту систему перезагрузить и начать диалог. Дальше должен заработать проект закона о местном самоуправлении, анонсированный пока на уровне концепции.



Дебаты о местном самоуправлении длятся уже много лет, но к какой-то модели переходить нужно. Многие рассматривали ОСИ (объединение собственников имущества, пришедшие на замену кооперативам собственников квартир – КСК) в коммунальной сфере, как некий аналог местного самоуправления. Но большинство казахстанцев более-менее устраивала система КСК, которую два года назад в угоду неадекватному реформаторству решили пустить под нож. Но не подумали о том, что население не готово заниматься, ко всему прочему, еще и коммунальным хозяйством, а альтернативы людям не оставили.



Что касается демонополизации в целом, то формирование новой модели Мажилиса и маслихатов позволит перезагрузить систему. А впереди еще нас ждут выборы районных акимов. В следующем году в два приема должны будут пройти пилотные выборы, насколько можно судить по планам и проектам. По мере отработки модели мы сможем перейти к выборам этих акимов, как говорил президент, к 2024 году.



Последние изменения показывают, что власть теперь старается больше опираться на волеизъявление населения. При этом нужно понимать, что общественный запрос, в самом строгом толковании, не может быть полностью удовлетворен. На фоне роста социального иждивенчества и закредитованности населения (не только из-за бедности) – на уровне лозунгов ставится вопрос о всевозможных кредитных амнистиях. Для государства это неприемлемо.



Общество хочет изменений и справедливости, но толкует эту справедливость несколько однобоко. Между тем государству нужна более эффективная, сбалансированная модель. При которой местные проблемы решались бы на местном уровне, а не вываливались на центр.



– Можно ли утверждать, что назначение Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ является признаком внутриэлитного компромисса в Казахстане?



– Тасмагамбетов – фигура, которую рассматривали как одного из наиболее вероятных преемников первого президента Нурсултана Назарбаева. Эту гонку он, как известно, проиграл.



Но Тасмагамбетов, хотя и очень неоднозначен, остается достаточно популярен и обладает неплохим электоральным потенциалом. Это довольно сильный управленец: в регионах, которыми он руководил, его высоко оценивали и население, и местные чиновники.



Говорить о каких-то политических вариантах для Тасмагамбетова я бы не стал, поскольку есть фигуры, неприемлемые для Акорды в качестве публичных политиков. С ними власть поступает по-разному: кто готов к диалогу – договариваются, остальных пытаются дискредитировать. Это нормальный политический процесс.



Напомню, в отношении родственников Тасмагамбетова тоже были скандалы, связанные с якобы возбуждением уголовных дел. Потом эти скандалы поутихли. Это может говорить о том, что были достигнуты определенные договоренности или дела развалились.



Сейчас Тасмагамбетов получил пост в ОДКБ. Сама должность не сказать, что сильно высокая. К тому же в самом Казахстане есть группы национал-популистов и либералов, которые заинтересованы в дискредитации ОДКБ. Но при этом не стоит забывать, что Тасмагамбетов – опытный политик и грамотный пиарщик. Он вполне способен эту ситуацию переломить.



Перед Тасмагамбетовым стоит задача переформатировать работу ОДКБ и снять спорные вопросы. Или пожертвовать своей политической карьерой в случае неудачи.

Ситуация проста – Акорда предложила Тасмагамбетову реальную поддержку в избрании на пост в международной организации. Но актив этот достаточно проблемный. Работы в организации очень много и она не самая простая. В первую очередь речь идет об урегулировании массы спорных вопросов между странами-участниками ОДКБ. От того, как Тасмагамбетов с этой задачей справится, будут зависеть и его дальнейшие политические перспективы.



– О чем говорит череда скандалов вокруг собственности одной из богатейших семей в Казахстане – Нигматулиных? Что в целом можно сказать о процессе деолигархизации в Казахстане?



– Здесь тот же вопрос, что и с Тасмагамбетовым. Нурлан Нигматулин – бывший спикер Мажилиса – один из сильнейших политиков страны.



После январских событий он сложил с себя полномочия и ушел в тень. Но будучи спикером Мажилиса, а до этого главой администрации президента – Нигматулин долгое время находился в эпицентре принятия решений. У него достаточно врагов, которые хотели бы, чтобы он окончательно ушел с политической арены.



Сейчас мы наблюдаем попытку давления на его родственников: в отношении его брата ряд СМИ выдвинули обвинения о якобы незаконных операциях в сфере "серого майнинга". Но официальных и конкретных сообщений не прозвучало. Тематика была актуализирована, а затем вдруг пропала из информационной сферы.



То же самое можно сказать и о заводе "Казфосфат", который принадлежит семье Нигматулиных. У предприятия непростая судьба, скандалы преследовали его с середины 1990-х годов. После последних конфликтов складывается впечатление, что все негативные ситуации умышленно и активно сваливают на Нурлана Нигматулина.



– О каком именно конфликте Вы говорите?



– О недавнем конфликте с менеджером, которого потребовали уволить якобы за оскорбление рабочих. Ключевое в этой ситуации – отсутствие подробной информации и контекста, которые очень важны в этой ситуации.



Здесь вспоминается история, которая произошла несколько лет назад на одном предприятии, которое проходило модернизацию. Там тоже менеджмент был выписан из ближнего зарубежья. И они активно следили за тем, чтобы не было воровства оборудования. Причем не просто следили, а жестко "закручивали гайки".



В итоге все вылилось в забастовку с требованием уволить этих менеджеров, потому что они якобы грубо обращались с рабочими. Хотя по всем фактам выходило, что менеджмент просто пытался пресечь воровство. Поэтому я и говорю, что нужен контекст, а не крики с душком в стиле "российский менеджер, работающий на сына Нигматулина, оскорблял рабочих".



Что касается деолигархизации – она, понятное дело, нужна. Но понятие олигархата – больше политическое. Можно много говорить о скандалах с приватизацией. Но возьмите, к примеру, предприятия "Евразийской группы". Там за три десятка лет была только одна забастовка, и то связанная с ошибкой в прессе по поводу размера зарплат.



Многие не любят "Казахмыс", но его предприятия стабильно работают. В том числе обеспечивая работу коммунальной инфраструктуры региона. Опять-таки – без трудовых конфликтов.



Сам по себе крупный бизнес не является злом. Вопрос скорее в его потенциале и возможности развития. Задача власти – не создавать систему, при которой государственные активы начинают работать не на государство, а на чужого дядю. Для этого нужны грамотные и тонкие решения, чтобы не навредить себе. Простые схемы "отнять и все поделить" здесь не работают.



5.12.22 Источник - ИАЦ МГУ

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