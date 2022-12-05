США – торговцы, которые наживаются на украинском конфликте, - Le Monde

01:28 07.12.2022

Le Monde

Франция



"США капитализируют свое участие, но еще больше они наживутся на послевоенном периоде"

Monde: США – торговцы, которые наживаются на украинском конфликте



США наживаются на украинском конфликте, пишет Monde. Они его затягивают ради собственной выгоды. С одной стороны, их СПГ "спасает" Европу, которая вынуждена за него платить больше, чем за российский газ. С другой - Америка зарабатывает еще и на поставках оружия Украине.



Американцы защищают молодую украинскую демократию, не забывая при этом об интересах своих предприятий, в частности, в оборонной промышленности и в добыче сланцевого газа.



Падение американской империи произойдет не завтра, как бы ни было обидно это слышать целому направлению в среде французских экспертов, во главе которого стоит историк Эммануэль Тодд. Политическое влияние США ослабевает, но их экономическая мощь снова проявила себя в полной мере после начала спецоперации России на Украине, причем в двух стратегических областях: энергетике и обороне. Американцы осуществили мощные поставки: газа - европейцам и оружия - украинцам. Являются ли американцы при этом "торговцами, наживающимися на войне", как обвиняют их европейские интеллектуалы и политики - как правило, на условиях анонимности? Обычно сторонники такого мнения приводят в качестве доказательства очень высокую цену импортного сжиженного природного газа (СПГ), а также выбор многих европейских стран в пользу американского оружия made in USA.



Можно понять возмущение в Вашингтоне. "Вводящие в заблуждение инсинуации!" - возмущался высокопоставленный чиновник администрации Байдена незадолго до недавнего государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в США. С начала конфликта американская помощь Украине - военная, финансовая и гуманитарная - составляет 66 миллиардов долларов. Она превысит 100 миллиардов, если до конца года Конгресс проголосует за новый пакет расходов, предложенный Белым домом.



В последние месяцы американские производители СПГ внесли свой вклад в пополнение европейских запасов, чтобы частично компенсировать - хотя и по более высокой цене - прекращение поставок из России. "Торговцы оружием" и спецслужбы поставили большую часть военной техники и информации, позволившей Киеву отвоевать некоторые территории. Эй вы, ребята из Старого света, кто из вас так может? Похоже, американцы извлекут выгоду из этого конфликта и, несомненно, войдут в послевоенный период в неплохой форме - если он будет, этот самый послевоенный период.



Ситуация изменилась



Для США сланцевый газ, добыча которого основана на противоречивом процессе пластового гидроразрыва, стал приоритетом. Пока "Газпром" обеспечивал почти 40% потребления газа в ЕС, перспективы выхода на европейский рынок СПГ, произведенного в Техасе, были ограничены. Но ситуация изменилась, и через несколько лет американские газовые компании построят порядка двадцати заводов по сжижению газа - в три раза больше, чем сегодня. Рынок привлекательный, хотя перепродающие компании ("трейдеры") и захватывают часть маржи от прибыли, с который этот газ продается по бешеным ценам в Европе.



Иначе обстоит дело с вооружением. Эта отрасль проникла на европейский рынок еще до конфликта на Украине. С такими компаниями, как Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics, США входят в пятерку крупнейших продавцов оружия. На страну приходится 54% продаж и 39% экспорта. Неизменная и беспрецедентная помощь Вашингтона украинцам усилила тягу к НАТО в странах Северной и Восточной Европы. Для этих государств, наиболее обеспокоенных российской угрозой, уравнение довольно простое: НАТО = Америка = американское оружие.



Попадет ли Европа в новую зависимость от США? Сценарий маловероятен на энергетическом фронте. Лучше диверсифицируя свое снабжение, покупая энергоносители в Катаре, Норвегии, Нигерии, Алжире или Египете, Европа будет привязана к ExxonMobil меньше, чем к "Газпрому". Американское доминирование более вероятно в сфере обороны, но и тут конкуренция будет жесткой: европейские страны намерены увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов к 2025 году и еще больше к 2030 году.



У них не будет причин закупать вооружение у своего могущественного союзника, кроме некоторого оборудования (ПРО, тяжелые вертолеты и т. д.). Но европейцы все еще не уверены в "проектах европейского сотрудничества в сфере обороны", которые составили лишь 18% их инвестиций в 2021 году, сожалеет Европейское оборонное агентство в своем последнем докладе. Иногда для того, чтобы срочно заполнить дыры в оснащении своих армий, а чаще из-за политического выбора, они приобретают списанные американские противотанковые ракеты, вертолеты или боевые самолеты.



Антиамериканизм - неисчерпаемый кладезь голосов



Подъем американской промышленности является частью более широкого контекста: повышение конкурентоспособности за счет дешевой энергии; протекционизм, подкрепленный Законом о снижении инфляции, принятым в августе. Он предоставляет щедрые субсидии и налоговые льготы для продукции, произведенной на территории США. Плюс американцы серьезно намерены поддержать проекты, способствующие переходу к чистой энергетике. Европа должна быть предельно внимательна перед лицом американских мер, которые Макрон назвал "сверхагрессивными", отстаивая идею субсидирования товаров made in Europe.



Конспирологи доходят до того, что подозревают администрацию Байдена в том, что она руководствуется исключительно меркантильными интересами. Они даже высказывают смехотворную мысль, что Вашингтон продлевает конфликт на Украине, чтобы изобразить из себя миротворца после установления мира. По их мнению, Украина - это театр "американской войны", а не жертва российской "спецоперации". Антиамериканизм, от крайне правых до левых радикалов, является неисчерпаемым источником голосов и мнений в Европе. Нашим наивным конспирологам невдомек, что американцы могут по убеждению защищать молодую украинскую демократию, не забывая при этом об интересах своего бизнеса. Когда придет время восстановления страны, они воспользуются преимуществами, полученными за счет поддержки Киева.



Срубят деньжат, как в игре в покер, но и делу помогут... Брюссель оценил стоимость восстановительных работ в 600 миллиардов евро. И даже больше, если Владимир Путин продолжит планомерное разрушение украинской инфраструктуры. А канцлер Германии передает содержание своей беседы именно так: Путин не останавливает разрушение. В итоге Олаф Шольц уже говорит о "плане Маршалла двадцать первого века". Европа будет его частью. Разве ее граждане забыли о миллиардах долларов, выделенных дядей Сэмом после Второй мировой войны?



Жан-Мишель Беза (Jean-Michel Bezat)