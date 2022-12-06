Бывшую президентку Аргентины Кристину де Киршнер посадили на 6 лет за коррупцию

06:34 07.12.2022

Бывший президент Аргентины Кристина де Киршнер осуждена за коррупцию

Действующий вице-президент и бывший президент Аргентины Кристина де Киршнер признана судом виновной в коррупции при заключении контрактов и приговорена к 6 годам лишения свободы. Сама политик отрицает вину.



Во вторник, 6 декабря, суд в Аргентине признал вице-президента и бывшего президента страны Кристину Фернандес де Киршнер виновной в коррупции и приговорил ее к шести годам тюремного заключения, сообщает Buenos Aires Times. Ей также пожизненно запретили занимать политические должности.



69-летняя де Киршнер, которая была президентом с 2007 по 2015 год, признана виновной в "мошенническом управлении в ущерб государству". Ее обвинили в организации 51 контракта на общественные работы в провинции Санта-Крус, которые были заключены с компанией, принадлежащей ее другу и деловому партнеру Ласаро Баэсу.



Политик отрицает выдвинутые против нее обвинения и назвала судебный процесс "политической охотой на ведьм". Она также добавила, что осуждена "законной мафией".



Издание пишет, что Кристина де Киршнер вряд ли проведет какое-либо время за решеткой, учитывая, что она обладает иммунитетом как вице-президент и глава Сената.



Кроме того, у нее есть возможность для апелляции. Она продолжит исполнять обязанности вице-президента, пока дело будет рассматриваться в вышестоящем суде.



Это первый случай, когда вице-президент Аргентины был осужден за преступление, находясь на посту.