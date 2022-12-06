Демвласти Латвии закрыли рос-оппозиц-канал "Дождь": не то вещал

07:11 07.12.2022

Гендиректор "Дождя"* Наталья Синдеева* попросила вернуться уволенного Коростелева и других ушедших журналистов



видео рыдающей Синдеевой тут -





Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева* опубликовала четырехминутное видео, на котором она плачет и извиняется перед коллегами и зрителями за увольнение ведущего Алексея Коростелева. После оговорки ведущего в эфире 1 декабря против телеканала возбудили административное дело в Латвии. Синдеева* просит вернуться журналистов, ушедших из-за увольнения Коростелева.



Гендиректор признала, что решение об увольнении было ошибочным.

"Мы за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное – это было самое ужасное, что можно было сделать в этой ситуации. Я хочу исправить эту ошибку и сказать: Леша, прости. И попросить простить наших зрителей, которые, конечно, видят, что мы [отвратительно] себя повели.



А как дальше телеканалу идти в будущее, если мы совершили подлость по отношению к человеку, который был с нами? Но про какие ценности нам тогда говорить? Леша, Рита, Роменский*, возвращайтесь, пожалуйста, на "Дождь"*. Это была ошибка.



Это было очень плохая ошибка. И украинцы могут нас за это не простить. Но это ошибка. И люди совершают ошибки. [...] У вас есть полное право вести себя так, как вы считаете нужным. Но я могу вести себя только так. Больше я ничего не могу сделать", - объясняет она.

Видео заканчивается на фразе: "Я хочу остаться человеком".



Утром 6 декабря латвийские власти отозвали лицензию канала "Дождь"* на вещание. Национальный совет по электронным СМИ заявил, что телеканал представляет "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

После лишения лицензии на вещание в Латвии телеканал продолжит работу в YouTube, но планирует получить новую лицензию уже в другой стране, заявила гендиректор "Дождя"* Наталья Синдеева*.



Ранее, 2 декабря, Латвийский национальный совет по электронным СМИ счел нарушением показанную в эфире телеканала "Дождь"* карту с Крымом в составе России и наименование российской армии "нашей армией". Редакцию оштрафовали на 10 тысяч евро.



Также телеканал "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым из-за его фразы про материальную поддержку российской армии. Накануне, 1 декабря, в эфире передачи "Здесь и сейчас" Коростелев попросил зрителей делиться информацией о проблемах в российской армии и присылать сообщения в Telegram-бот канала. "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", - сказал он.



После этого главный редактор Тихон Дзядко* извинился, заявил, что "Дождь"* не занимается оснащением российской армии, как и любой другой армии, и уволил Коростелева. Вслед за ведущим ушли еще три сотрудника канала: Маргарита Лютова, Владимир Роменский и Дарина Лукутина.



*Телеканал "Дождь", Наталья Синдеева, Владимир Роменский и Тихон Дзядко признаны Минюстом РФ иностранными агентами