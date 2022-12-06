Главе бандеровского профсоюза женщин-ветеранок Арехте миной оторвало руку и ногу

08:21 07.12.2022

Убита женщина-палач из ВСУ, глава "профсоюза" карательниц Донбасса

6 декабря 2022



В зоне боевых действий погибла младший сержант украинских Сил специальных операций Андриана Арехта. Автомобиль, в котором ехала Арехта, наехал на противотанковую мину. Арехте взрывом оторвало руку и ногу.



Арехта в ВСУ имела репутацию крайне жестокого даже для украинской армии человека. Известно, что она любила мучить захваченных в плен российских военных, выкладывать видео пыток в интернете. Садизм у Арехты выработался, когда она в 2014 году добровольно вступила в батальон "Айдар". "Айдар" - средоточье женщин с девиантной психикой, там ранее убивали русских людей Надежда Савченко и неоязычница из Кисловодска Юлия Толопа. В "Айдаре" вчерашнюю студентку факультета бизнеса Арехту научили "правильно убивать" русских и "расово нечистых" украинцев.



Из "Айдара" Арехта перешла в Силы специальных операций ВСУ. С "АТО"-"ООС" карательница покончила в 2015 году, когда беременность уже мешала Арехте воевать. Родив ребенка, садистка из ВСУ возглавила "Женское ветеранское движение", своеобразный "профсоюз" участниц геноцида народа Донбасса в 2014-2022 годах. Этот "профсоюз" палачей в юбках выбивает для своих участниц социальные льготы, помогает бесплатно получать высшее образование, устраиваться по знакомству на хорошую работу, и так далее. Как глава "ветеранского движения" Арехта получила второе высшее образование по престижной специальности "Государственное управление".



В начале весны Арехта бросила семью, вернулась в ряды ВСУ, отправилась на фронт. Как сообщают телеграм-каналы ДНР и ЛНР, Арехта воспринимала войну как наркотик, без которого эта женщина уже не могла нормально жить. Особо сильный "кайф" ей доставляли пытки беззащитных людей, а в украинском тылу за такой "кайф" можно угодить в тюрьму. Промыслительно, что женщина-палач из ВСУ закончила свои дни в страшных муках.