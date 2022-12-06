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В казахстанском Актау отключили горячую воду, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла
09:03 07.12.2022

Жители Актау - областного центра Мангистауской области Казахстана - в понедельник, 5 декабря, остались без горячего водоснабжения, которое до настоящего момента не восстановлено. Как пояснил аким (глава) города Ербол Избергенов, подачу горячей воды ограничили, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение домов.

В своем обращении к жителям города чиновник назвал основной причиной случившегося плановый ремонт "изношенного оборудования" ТОО "МАЭК-Казатопром".

"Данная ситуация находится под моим пристальным контролем. На данный момент, мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время. Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и набраться терпения", - подчеркнул он.

Как пишет местное издание Lada.kz, глава региона в курсе сложившейся ситуации. Он уже объявил выговор первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму Актау Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директору ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заму Мурату Игалиеву.

Расход горячей воды в городе увеличился еще 30 ноября, в том числе, из-за морозов. В связи с этим, произошло резкое снижение ее уровня в резервуарах. 5 декабря подачу горячей воды в городе ограничили.

Нынешний осенне-зимний отопительный сезон в Казахстане отметился уже целой серией коммунальных аварий. В начале ноября чрезвычайная ситуация техногенного характера была объявлена в городе Риддере на востоке страны. Такое решение приняли после второй за месяц аварии на местной ТЭЦ, из-за которой 22 тысячи абонентов остались без тепла.

В ночь на 27 ноября на ТЭЦ Экибастуза остановились четыре котла и произошли многочисленные порывы на тепловых сетях. Причиной случившегося предварительно назвали ошибочные действия персонала станции. В результате, без тепла в 30-градусный мороз остались десятки домов. По данному факту расследуют уголовное дело.

06.12.22

Источник - ИА Фергана
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