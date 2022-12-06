Кыргызских диссидентов мучают в тюрьмах. Рита Карасартова сидит в камере с 7 уголовницами

09:18 07.12.2022

7 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Рита Карасартова написала письмо из Бишкекского СИЗО-1



Правозащитник Рита Карасартова написала письмо из СИЗО-1 Бишкека, где она содержится по подозрению в попытке насильственного захвата власти. Оно опубликовано на ее странице в Facebook.



В нем говорится, что за время ее заключения под стражей не было проведено никаких следственных действий. По ее словам, она делит камеру размером 30 квадратных метров с восьмью женщинами. Три из них подозреваются в убийстве, три - в мошенничестве и еще две - в распространении наркотиков.



"Камера рассчитана на десять человек (нас в камере девять женщин). В этой комнате двухъярусные кровати для сна, электроплита для готовки, холодильник, раковина для мытья посуды и туалет - все это в помещении в 30 квадратных метров. Девять женщин 24/7 ожидаем следствия и суда. Сегодня ровно месяц, как я арестована, за это время не проведено ни одного следственного действия, говорят, что это нормально. Есть и те, кто два месяца ждет", - рассказала правозащитник.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.



Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.