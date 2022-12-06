Папа Франциск лавировал, лавировал, да не вылавировал. Жуткие буряты порвали мозг понтифика, - НГ

09:21 07.12.2022 6.12.2022



Папа Франциск лавировал, лавировал, да не вылавировал



Неустанные поиски компромиссов чередуются у понтифика со вспышками неуместной искренности

Милена Фаустова



Даже для папы Римского многое в искусстве дипломатии остается невозможным.

Дипломатия папы Римского Франциска дала сбой по ключевым направлениям. На понтифика за один лишь ноябрь ополчились не только государственные деятели Украины, но и России. Укорять лидера католиков начали представители ислама и буддизма. Под вопросом оказался его визит в Монголию, а власти Китая решили больше не церемониться со Святым престолом.

Все началось с того, что в интервью представителям иезуитского издания America, которое папа Бергольо дал 22 ноября (опубликовано 27 ноября), он неожиданно заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации в Украине якобы проявляют представители народов РФ, воспитанные вне русской традиции. Папа назвал бурят и чеченцев. При этом вопрос, на который отвечал понтифик, не предполагал такой реакции: у него поинтересовались, почему он не желает прямо критиковать Россию. Напомним, что в начале ноября Франциск усомнился, что россиянам свойственна жестокость. Тогда словами папы возмутились представители украинской власти. Сейчас же к числу критиков главы Католической церкви примкнули официальные лица РФ.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывание понтифика "нехристианским" и отметил, что "оно не поможет ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине". Решительный протест высказал посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. "Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа", – рассказал он журналистам.



Дважды пристыдил Бергольо глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал: "Я бы мог назло напомнить про инквизицию, Крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш пророк Мухаммад. И мы делали это с начала СВО, наверное, десятки раз", – подчеркнул Кадыров, добавив, что "глава Ватикана стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ". Позже Кадыров дополнил: "Папе Римскому, как духовному наставнику миллионов католиков, следовало бы вести более миролюбивую риторику, а не сеять ненависть и межнациональную рознь между народами. Без вмешательства НАТО во внутренние дела Украины у нас никогда не было никаких проблем с украинским народом. Чего не скажешь о действиях паствы папы Римского в лице натовских инструкторов, которые стремятся превратить в пушечное мясо как можно больше украинских военных. У нас нет никакого желания их убивать, особенно когда они сдаются в плен".



Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев заметил, что "чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям". "Малопонятными" на фоне постоянных призывов к переговорам между РФ и Украиной назвал точку зрения главы Святого престола председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Стоит напомнить, что в последние годы понтифик прилагал много усилий для того, чтобы наладить теплые взаимоотношения между католицизмом и исламом и именно мусульмане России способствовали выходу в свет первого русскоязычного перевода энциклики лидера Римской церкви о братстве и социальной дружбе "Fratelli tutti" – "Все братья".



Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев обозначил слова понтифика о жестокости бурят в СВО как "недобрые". "Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам", – написал он в своем Telegram-канале. Народный поэт Юрий Ботоев посвятил Франциску стихотворение, которое начинается со строк: "Жестокий Рим почти что пять столетий уничтожал людей, неся как бы прогресс, и Африку подмял, и всех соседей, и в Азию до Каспия залез". Стихотворец также пригласил понтифика посетить регион, правда, предупредил: "И если папа примет приглашенье, то мы его в Байкале окунем – по-дружески, конечно, на Крещенье и тарасуна (молочная водка. – "НГР") вкусного нальем".



Недовольство российских буддистов может помешать Франциску совершить визит в Монголию, о котором было объявлено еще в октябре. Приглашение посетить страну папе прислал президент Хурэлсух Ухнаагийн. А в конце мая во время встречи с представителями буддизма из Монголии папа Бергольо заявил, что "Иисус и Будда были строителями мира и поборниками ненасилия". Даты поездки еще не названы, и есть вероятность, что Ухнаагийн попытается избежать этого визита, если папа не сумеет прояснить слова о близких к монголам бурятах.



Против поездки понтифика в Монголию может выступить и Пекин, у которого внезапно ухудшись отношения со Святым престолом. В конце ноября Ватикан ультимативно потребовал объяснений у властей КНР и обвинил их в нарушении договора. Месяц назад между Святым престолом и правительством Китая было продлено так называемое Временное соглашение. Этот документ впервые был подписан в 2018 году, а потом каждые два года продлевался.



Согласно опубликованному заявлению, Святой престол "с сожалением воспринял известие о церемонии назначения монсеньора Иоанна Пэн Вэйчжао – епископа Юйцзяна (провинция Цзянси) – "вспомогательным епископом епархии Цзянси".



Указывается, что эта епархия не признана Ватиканом, а значит, о назначении католического епископа в ней речи быть не может. Как утверждают в апостольском Зале печати, "это событие не соответствует духу диалога, продолжающегося между ватиканской и китайской сторонами, а также положениям Временного соглашения о назначении епископов от 22 сентября 2018 года".



Отмечается, что гражданскому назначению монсеньора Вэйчжао "предшествовало длительное и сильное давление со стороны местных властей". Ранее Ватикан предпочитал не комментировать ни Временное соглашение с Китаем, ни те нарушения прав христиан, в том числе и католиков, которые в последние годы все чаще отмечаются в КНР. На этот раз прелатов возмутило то, что границы епархии были установлены не Святым престолом, а обозначены китайскими властями. С церковной точки зрения китайская провинция Цзянси неоднородна и разделена на пять епархий. Именно поэтому Пен не может быть вспомогательным епископом Цзянси, ибо канонически такой епархии не существует. Границы китайских епархий были установлены Ватиканом еще в 1946 году, до разрыва дипотношений с КНР, и с тех пор не пересматривались.



В то время как Ватикан пытается оспорить решение властей, Пекин поддержала Китайская католическая патриотическая ассоциация (ККПА), созданная государством в 1957 году и полностью от него зависимая. Любопытно и то, что Иоанн Пэн Вэйчжао был назначен папой Франциском еще в 2014 году, когда у Святого престола и КНР не было дипотношений и в стране существовала двойная духовная иерархия: наряду с ККПА действовала катакомбная церковь. Тогда же он был тайно рукоположен в подпольные епископы Юйцзяна. За верность Ватикану Пэна впоследствии арестовали и держали под стражей в течение шести месяцев. Что происходило в тюрьме, сказать трудно, но на церемонии возведения в должность, которая состоялась 24 ноября с "согласия католического комитета по образованию провинции Цзянси и одобрения конференции китайских католических епископов", Иоанн Пэн Вэйчжао якобы поклялся "направлять католицизм на адаптацию к социалистическому обществу" и способствовать "мечте о великом омоложении китайской нации". Речь идет о "китаизации" христианского учения, к которому призвал лидер КНР Си Цзиньпин несколько лет назад. Согласно этой политике, во главу угла ставятся не духовные, а патриотические, национальные и социалистические ценности.



В западных СМИ столь резкую реакцию со стороны Ватикана в адрес КНР объясняют тем, что за сутки до ультиматума, 25 ноября, был вынесен приговор в отношении бывшего епископа Гонконга, ныне почетного кардинала Иосифа Чэня. В мае прелат был задержан вместе с другими активистами Фонда гуманитарной помощи – 612 (612 Humanitarian Relief Fund) в Гонконге, который помогает оппозиционерам в оплате юридических и медицинских расходов. Несмотря на то что он был отпущен домой, с конца сентября над ним проходят судебные процессы. В вину ему вменяют "сговор с иностранными силами" в соответствии с недавно принятым Пекином законом о национальной безопасности. Прокуратура утверждает, что закрытый в 2021 году Фонд-612 имел "политическую мотивацию" и поддерживал антиправительственные группы. Кардинал и пятеро других подсудимых не признали себя виновными, не давали показаний и не вызывали свидетелей. В этот раз Чэнь был признан виновным в неправильной регистрации фонда и теперь вынужден выплатить штраф в размере 4 тыс. гонконгских долларов (чуть более 500 долл. США). Однако 90-летний прелат все еще находится под следствием и ему грозит очередной суд, который может закончиться пожизненным заключением. Примечательно, что в день оглашения приговора Чэню руководители государственной Католической церкви Китая проинформировали духовенство Гонконга о старте процесса китаизации в этом административном районе КНР.



Святой престол происходящее с кардиналом Чэнем долгие годы предпочитал не обсуждать. После оглашения приговора молчание Ватикана стало слишком вызывающим, и международная общественность потребовала комментариев. Они появились, но лишь в отношении несогласованного епископского назначения. А ведь именно кардинал Чэнь предупреждал папу Франциска о том, что последнему не стоит верить властям КНР и что подписание конкордата приведет к ухудшению положения китайских католиков. Понтифик предпочитал не реагировать на эти слова даже тогда, когда стало известно, что коммунистический режим не только запретил онлайн-продажу Библии, но и начал арестовывать католическое духовенство за отказ служить в армии и присягать на верность КПК. Бергольо свою позицию объяснял стремлением к диалогу и "особым китайским менталитетом". Он также указывал на успехи, которые были достигнуты за время существования Временного соглашения. "С Китаем я выбрал путь диалога. Он медленный, у него есть свои неудачи, есть свои успехи, но я не могу найти другого пути", – заявил Бергольо в том самом нашумевшем интервью изданию "Америка". Видимо, власти КНР, которые пока никак не отозвались на недовольство Ватикана, решили не ждать, когда папа найдет нужный ему путь. В околоцерковных кругах "китайский успех" папы уже назвали самым большим его провалом. Источник - НГ

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