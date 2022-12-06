Фридман, ты где?.. Есть такое клеймо и такое место, - Александр Проханов

09:30 07.12.2022

Фридман, ты где?

В Великобритании арестован человек, похожий на российского олигарха

Александр Проханов



Источники в Лондоне сообщают, что на вилле Фридмана английскими спецслужбами произведен обыск, изъяты электронные устройства, крупные суммы денег, а господин 58 лет от роду арестован. Является ли арестованный 58-летний господин Фридманом, ровесником упомянутого господина? Этот вопрос по-прежнему остается открытым. Всем известна мощь адвокатов Фридмана, которые сворой бросаются на любого, кто посмеет усомниться в благородстве и честности их хозяина. Многие имевшие неосторожность упрекать Фридмана в нечистоплотности, схватить его за руку, усмирялись огромными разорительными исками.



Как еврейский "Железный купол", мешающий палестинским ракетам "Кассам" поражать ненавистные цели, так адвокатское прикрытие Фридмана избавляет его от атак недоброжелателей. А их у Фридмана много в России, где тот является одной из самых одиозных фигур олигархического бизнеса, сформированного при Ельцине в самые страшные и горькие времена, постигшие страну.



Олигархи той волны жадно разворовали советскую народную собственность, захватили несметные богатства русских недр, сделали Россию сырьевой колонией, уничтожили великую советскую индустрию, превратили Россию из страны великих заводов и сверхсовременных технологий в страну банков и финансовых рынков, заменив категорию священного труда категорией банковских прибылей. Это они создавали культуру потребления, вымарывая из культуры все, что связано с возвышенным, божественным, русским, превращая Россию трудящуюся, творящую, жаждущую истины в целлулоидную куклу, набитую гремящим и трескучим горохом.



Не знаю, арестован ли в Лондоне Михаил Фридман, или эта новость лопнет, как пузырь. Но если это действительно Фридман, то известие не вызывает у меня удовлетворения и злорадства. Если Фридман арестован за отмывание денег и другие финансовые преступления, то этот арест произвела не российская полиция, а английская, не российское правосудие вершит свой суд над преступным олигархом, а враждебные нам англосаксы, которые подают пример справедливости и законности.



Если арест Фридмана действительно состоялся, то продлится недолго: он окажется на свободе, произведя тайные отчисления в неведомые нам фонды и кассы, коих не меньше в коррумпированной Европе, чем в коррумпированной России.



Если состоится изъятие миллиардов Фридмана, то это случится на пользу западной цивилизации и явится перекачкой денег из несчастной, трижды ограбленной России в тучные закрома западных банков.



Недавно еврейские олигархи, оказавшись в Израиле, устроили декоративное странствие по пустыне, где сорок лет бродил еврейский народ, прежде чем отыскал Обетованную землю. Эти согбенные еврейские олигархи шли по пустыне среди раскаленных камней и колючих кактусов, на них нападали пауки пустыни. Они изнывали от жажды, перед ними вставали розовые и голубые миражи. Они молились мамоне, дарили свои миллиарды "золотому тельцу", но оказались не в Земле обетованной, а в английской тюрьме с клеймом воров и отмывателей денег.



Религия справедливости овладевает миром. Олигархи, ограбившие русский народ, создавшие на русских слезах несметные состояния, теперь, чтобы избежать западных санкций, берут украинское гражданство, перечисляют миллиарды Зеленскому, и на эти миллиарды Украина закупает американское оружие, и гаубицы М-777 рвут на части русских парней из деревень и поселков.



Эта Религия справедливости неизбежно коснется России. И чудовищная несправедливость, сотворенная олигархами после 1991 года, будет исправлена. Великое очищение придет в Россию. Только такая Россия -михаил светоносная, возвышенная, постигающая высшие духовные ценности, способна одолеть тьму, которая идет на нее с Запада.



В тюрьме ли Фридман, на свободе ли, неважно. Важно, что олигархическая Россия сотрясена. И религия справедливости обнаружит себя не в уложении земных судов, а в суде Господнем.



Фридман, ты где? Отзовись. Неправда, что на олигархах негде ставить клейма. Есть такое клеймо и такое место.