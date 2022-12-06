Игорь Стрелков: В Кремле должны понять - примирение с партнерами уже недостижимо

10:31 07.12.2022

6 декабря 2022



Бывший министр обороны ДНР полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков), который в возрасте 51 года ушел воевать добровольцем, но вернулся из зоны СВО, будучи недопущенным к боевым действиям, поделился своими впечатлениями в телеграм-канале.



"Естественно, подавляюще-бОльшую часть своих впечатлений и выводов я намерен оставить при себе. Чтобы, так сказать, не дискредитировать",

- пояснил Стрелков.

По словам Стрелкова, главное, что его поразило в зоне СВО, - глубочайший кризис стратегического планирования.



"Проще говоря - войска воюют „по инерции", не имея ни малейшего представления о конечных стратегических целях текущей военной кампании и лишь догадываясь о смутных планах командования по таким грандиозно-безсмысленным телодвижениям, как строительство совершенно безумной по безполезности (но дико дорогой по стоимости исполнения) „Линии Суровикина". В большинстве частей ВС РФ солдаты и офицеры не понимают: ради чего, за что и с какими целями вообще они воюют. Для них тайна - что является условием победы или просто условием для прекращения войны? А власти РФ не способны им этого объяснить, так как поставить четкую цель СВО - означает „ограничить себе пространство для маневра" - то есть лишиться возможности объявить цели СВО достигнутыми в любой момент, который кремлевские руководители сочтут для себя удобным. В тысячу первый раз напоминаю, что страстно желаемое „примирение с партнерами", ради которого по сей день делается множество шагов, деморализующих общество и армию - недостижимо в принципе, но поверить в это в Кремле и на Старой площади никак не хотят",

- пишет Стрелков.

▼ ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОСТИ ▼

Именно отсутствие четкой военно-политической стратегии, по мнению Стрелкова, не позволяет военным разработать тактику, которая будет способствовать ее реализации.



"А пока - „явочным порядком" - ВС РФ готовятся к затяжной позиционной войне, строя вдоль всего фронта долговременные сооружения в стиле „а-ля линия Маннергейма" (на „линию Мажино" не тянет). О том, что следование стратегии затяжной войны - самоубийство для РФ (и ее властей и элит - тоже, кстати) - я писал еще в 2014 году, а говорил (не раз и не два) - с самого начала текущей кампании. Поэтому, наблюдая за тем, как противник не спеша (и не встречая никакого противодействия) реализовывает собственные стратегические задачи при полной пассивности военных и политических властей РФ - ничего хорошего в ближайшие недели на фронте не ожидаю", - заключает Игорь Стрелков.

Он также уверен, что "т. н. „украина" зимой НЕ замерзнет, НЕ взбунтуется и НЕ станет воевать хуже". Поскольку "солдаты ее, уже поверившие в свои силы в результате осенних побед ВСУ и находящиеся на полном обеспечении НАТО, будут лишь злее и упорнее сражаться против „москалей", мстя за лишения, которые вынуждены нести их родственники и близкие в тылу".



Как сообщало EADaily, в середине октября появились сообщения о том, что Игорь Стрелков отправился воевать в составе одного из добровольческих подразделений, записавшись в него под своей настоящей фамилией - Гиркин. Сначала все шло хорошо. Однако вскоре в нем узнали "того самого Стрелкова", после чего у нового добровольца сразу же начались проблемы - на фронт его не пускали. При этом Стрелкова не торопились и просить "на выход", так как благодаря его присутствию военная часть стала получать значительную материальную помощь от волонтеров и просто его сторонников. Так продолжалось до тех пор, пока Стрелков не выяснил, что давно не числится в части. В итоге он вынужден был вернуться в Москву.