Токаев пытается еще позлить Москву и Пекин. Принимая с "важным визитом" главу МИД Литвы

10:37 07.12.2022

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-литовских отношений

Глава государства принял министра иностранных дел Литовской Республики Габриэлюса ЛАНДСБЕРГИСА, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Телеграм-канал "Борт №1".



Собеседники обсудили перспективы развития казахско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.



Приветствуя литовского дипломата, Касым-Жомарт ТОКАЕВ назвал Литву приоритетным партнером нашей страны в Балтийском регионе и Европейском Союзе.



Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.



Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания президента Литвы Гитанаса НАУСЕДЫ, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.



В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.