 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алишер Усманов покинул пост замсоветника президента Узбекистана
11:09 07.12.2022

Алишер Атаханович Усманов освобожден от должности заместителя советника президента Узбекистана по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями. Он стал председателем Наманганского областного суда.

Алишер Атаханович Усманов покинул должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщают Telegram-канал Davlat boshqaruvi и УзА. По данным УзА, он стал председателем Наманганского областного суда.

Алишер Усманов (1964 года рождения) занимал этот пост почти четыре года - с февраля 2018 года. Тогда должность называлась заместитель государственного советника президента по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Ранее он руководил Народной приемной президента в Наманганской области.

В конце 2016 года в аппарате президента была создана Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. В мае 2017 года она была преобразована в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

Службу возглавлял советник президента Турсинхан Худайбергенов, который в середине ноября стал советником по вопросам устойчивого развития региона Приаралья. После ухода Худайбергенова и Усманова в службе остался только первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.

Указом главы государства ранее были упразднены должности советников президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями (ее занимал Турсинхан Худайбергенов) и по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (была вакантной). На их основе создана новая должность советника президента по вопросам госслужбы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.

В конце ноября "Газета.uz" сообщала, что в Узбекистане вводится должность помощников главы Администрации президента, которые будут работать в регионах и координировать работу народных приемных президента. Сотрудники народных приемных смогут составлять административные протоколы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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