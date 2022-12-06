|12:26 КазМинобороны оперативно опроверг инфу о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана
11:51 Незаменимый. Старый одиозный бастык Ахметов переназначен акимом Восточно-Казахстанской области
11:45 Британия уже не та. Что осталось великого в Соединенном Королевстве? - Н.Еремина
11:38 КазСпикер возмущен откровенностью рос-посла. Бородавкин расковырял казахскую ксенофобию
11:25 Россиянка, принц и командир спецназа: в Германии идут аресты "государственных заговорщиков"
11:17 Чтобы спасти Казахстан от коммунальных катастроф, нужны политические реформы, - В.Чирков
11:09 Алишер Усманов покинул пост замсоветника президента Узбекистана
10:37 Токаев пытается еще позлить Москву и Пекин. Принимая с "важным визитом" главу МИД Литвы
10:31 Игорь Стрелков: В Кремле должны понять - примирение с партнерами уже недостижимо
10:02 Русский Крук 7 дней просидел акимом Палодарской области. Новый аким - "работавший" в Украине агро-аферист Асаин Байханов
09:53 Двух-бандитная модель демократии... Грозит ли Кыргызстану установка авторитарного режима? - 24.kg
09:30 Фридман, ты где?.. Есть такое клеймо и такое место, - Александр Проханов
09:21 Папа Франциск лавировал, лавировал, да не вылавировал. Жуткие буряты порвали мозг понтифика, - НГ
09:18 Кыргызских диссидентов мучают в тюрьмах. Рита Карасартова сидит в камере с 7 уголовницами
09:03 В казахстанском Актау отключили горячую воду, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла
08:21 Главе бандеровского профсоюза женщин-ветеранок Арехте миной оторвало руку и ногу
07:11 Демвласти Латвии закрыли рос-оппозиц-канал "Дождь": не то вещал
06:34 Бывшую президентку Аргентины Кристину де Киршнер посадили на 6 лет за коррупцию
01:28 США – торговцы, которые наживаются на украинском конфликте, - Le Monde
00:56 Тегеран держит удары Вашингтона. Западный заговор против Ирана проваливается, - Ст.Тарасов
00:18 Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти? - Данияр Ашимбаев
00:02 Казахстан будет поставлять нефть на Запад в обход России
|22:59 При ракетном обстреле Донецка погибла депутат Парламента ДНР молодая певица Мария Пирогова
22:01 Смертники в женских чадрах. Покушение на посла Пакистана в Кабуле
18:48 Кто и зачем "слил" украм Херсон, - депутат Бородай
17:28 Россия вернула свои миллиарды? В НАТО признались, что Запад потерял $200 млрд замороженных активов
17:02 Загнали в уголь. Улан-Батору удалось утихомирить бунт. Пока
16:59 Наполеоновские планы: что нужно Франции в Центральной Азии? - Е.Ким
16:40 Украинские дроны, атаковавшие российские авиабазы в Энгельсе и Рязани, прилетели из Казахстана?! - МК
16:33 В Туркменистане создадут еще один гольф-клуб
15:44 Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых. Что там будет
15:02 Уйгуро-кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов потребует от властей Казахстана компенсацию за пытки
14:58 Российская база ВМФ в Судане ушла в небытие, - Равиль Мустафин
14:41 Путин и Запад готовятся к капитуляции. Но только не к своей, - М.Ростовский
13:14 Проворовалось и присело руководство отдела внутренней политики акимата Туркестанской области
12:09 Путин на "Мерседесе" прокатился по Крымскому мосту. Пиар - нелепей не придумаешь...
11:48 Ананасы в шампанском... Председатель правления "Самрук-Казына" озвучил размер бонусов в компании
10:30 Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин
09:23 Казахстан отказался производить "антикризисные" российские Lada
09:17 54! У президента Жапарова сегодня "днюха"
09:12 Предателей все презирают. Обычная прибалтийская русофобия, - Иван Охлобыстин
09:09 Работа над ошибками. Что помешало России быстро завершить СВО, - Сергей Переслегин
09:04 КырХолдинг "Наследие великих кочевников" ликвидируют. Потратят 700 миллионов сомов
09:01 Нечем дышать. Как грязный воздух убивает кыргызстанцев, - 24.kg
08:52 О закулисной игре США и "Талибана"*. Пакистан и Афганистан стоят на пороге большой войны
08:40 Экибастузская боль. Национализация не спасет убитую KZэнергетику, - Данияр Ашимбаев
02:35 "Кто украл наш уголь!" Протестующие монголы ворвались в здание Кабмина
00:47 Javan: стратегия Запада по затаскиванию Ирана и Китая в "украинское болото" обречена
00:23 Мы помним, как все заканчивалось. Запад повторяет ошибки, погубившие СССР, - Дм.Выдрин
00:21 Нефть может подорожать до $100 из-за ограничений G7
00:16 США стоят на пороге глобального конфликта с Россией и Китаем, - Стивен Вертхейм
|Алишер Усманов покинул пост замсоветника президента Узбекистана
11:09 07.12.2022
Алишер Атаханович Усманов освобожден от должности заместителя советника президента Узбекистана по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями. Он стал председателем Наманганского областного суда.
Алишер Атаханович Усманов покинул должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщают Telegram-канал Davlat boshqaruvi и УзА. По данным УзА, он стал председателем Наманганского областного суда.
Алишер Усманов (1964 года рождения) занимал этот пост почти четыре года - с февраля 2018 года. Тогда должность называлась заместитель государственного советника президента по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Ранее он руководил Народной приемной президента в Наманганской области.
В конце 2016 года в аппарате президента была создана Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. В мае 2017 года она была преобразована в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.
Службу возглавлял советник президента Турсинхан Худайбергенов, который в середине ноября стал советником по вопросам устойчивого развития региона Приаралья. После ухода Худайбергенова и Усманова в службе остался только первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.
Указом главы государства ранее были упразднены должности советников президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями (ее занимал Турсинхан Худайбергенов) и по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (была вакантной). На их основе создана новая должность советника президента по вопросам госслужбы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.
В конце ноября "Газета.uz" сообщала, что в Узбекистане вводится должность помощников главы Администрации президента, которые будут работать в регионах и координировать работу народных приемных президента. Сотрудники народных приемных смогут составлять административные протоколы.