Россиянка, принц и командир спецназа: в Германии идут аресты "государственных заговорщиков"

11:25 07.12.2022

Россиянка, принц и командир спецназа: что известно о заговорщиках в Германии



Беспрецедентная волна арестов и обысков, прокатившаяся этой ночью по Германии, может свидетельствовать о серьезных планах последователей Штауффенберга. Или же о провокации США, чтобы обвинить Россию в попытке госпереворота в ФРГ.



По данным прокуратуры Германии, в обыске 130 объектов недвижимости по всей стране участвовали более 3000 полицейских. 25 человек уже арестовано. Еще 52-м предъявлено подозрение. Антитеррористическое подразделение GSG9 в поисках тайных членов заговорщической группы от Бундесвера обыскало даже жилье командиров Kommando Spezialkräfte - воинской части специального назначения.



Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в ФРГ есть гражданка Российской Федерации, уточнила сегодня Генпрокуратура Германии. Правда, затем надзорное ведомство добавило, что "подозреваемые в подготовке госпереворота связывались с представителями России, но поддержки не получили".



По данным Die Zeit, среди заговорщиков - некий принц из давнего немецкого дворянского рода, носящий имя Генрих XIII, бывший член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн, а также бывший командир спецподразделения бундесвера. Издание цитирует якобы одного из заговорщиков, который "за несколько минут до начала обыска" написал в телеграм-чате:



"Все изменится: прежние прокуроры и судьи, а также ответственные руководители органов здравоохранения и их кураторы скоро окажутся в Нюрнберге 2.0…".

Согласно выводам следователей, заговорщическая структура делилась на политическое крыло, получившее название "Совет", и военное крыло, задачей которого было вооруженное свержение. По версии следствия, отдельные заговорщики, среди прочего, рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники.