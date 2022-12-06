Незаменимый. Старый одиозный бастык Ахметов переназначен акимом Восточно-Казахстанской области

11:51 07.12.2022

Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич назначен акимом Восточно-Казахстанской области, сообщает сайт Акорды.

Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре. На посту акима области он работает с 2014 года.

В 2003-2007 годах возглавлял кабинет министров, в 2007 -2009 годах был министром обороны Казахстана.

Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии в 2011-2014 годах.

Являлся также президентом Федерации велоспорта Казахстана до 2009 года.

8 ноября сообщалось, что Даниал Ахметов прибыл в Риддер для ликвидации аварии на местной ТЭЦ.