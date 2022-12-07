КазМинобороны оперативно опроверг инфу о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана

12:26 07.12.2022

В Минобороны опровергли информацию о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана



Беспилотный американский дрон летает над аэродром Кандагар, Южный Афганистан - Sputnik Казахстан, 1920,



07.12.2022



Информация о том, что беспилотник, принадлежащий вооруженным силам Украины, запущен с территории Казахстана, появилась накануне в российских СМИ



Министерство обороны Казахстана назвало ложью информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, в которой сообщалось о том, что с территории Казахстана был запущен украинский БПЛА с целью удара по российским военным аэродромам.

В официальном комментарии министерства обороны Казахстана сказано, что информация, опубликованная в российских СМИ, в частности в газете "Московский Комсомолец" под авторством военного эксперта Хатылева, является ложной, сообщает портал министерства информации и общественного развития Казахстана Stopfake.kz.

"Заявления о запуске БПЛА по российским аэродромам из Казахстана, приведенные на портале "Московский Комсомолец", не соответствуют действительности. Кроме того, отмечаем, что данные БПЛА никогда не стояли на вооружении ВС РК", - отмечается в комментарии министерства.

При этом в Минобороны напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации, призвали не поддаваться на провокации и доверять только информации, полученной из официальных источников.