 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 07.12.2022
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    Казахстан   | 
КазМинобороны оперативно опроверг инфу о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана
12:26 07.12.2022

В Минобороны опровергли информацию о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана

Беспилотный американский дрон летает над аэродром Кандагар, Южный Афганистан - Sputnik Казахстан, 1920,

07.12.2022

Информация о том, что беспилотник, принадлежащий вооруженным силам Украины, запущен с территории Казахстана, появилась накануне в российских СМИ

Министерство обороны Казахстана назвало ложью информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, в которой сообщалось о том, что с территории Казахстана был запущен украинский БПЛА с целью удара по российским военным аэродромам.
В официальном комментарии министерства обороны Казахстана сказано, что информация, опубликованная в российских СМИ, в частности в газете "Московский Комсомолец" под авторством военного эксперта Хатылева, является ложной, сообщает портал министерства информации и общественного развития Казахстана Stopfake.kz.
"Заявления о запуске БПЛА по российским аэродромам из Казахстана, приведенные на портале "Московский Комсомолец", не соответствуют действительности. Кроме того, отмечаем, что данные БПЛА никогда не стояли на вооружении ВС РК", - отмечается в комментарии министерства.
При этом в Минобороны напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации, призвали не поддаваться на провокации и доверять только информации, полученной из официальных источников.

Источник - ru.sputnik.kz
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