Ош - кыргызский Глупов. Какая только сволочь не сидела там акимом, - 24.kg

12:36 07.12.2022

7 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Матерщинник, беглец и уголовник. Кто возглавлял мэрию Оша за 12 лет



Новым мэром Оша стал Бакытбек Жетигенов. Бывший депутат парламента не раз был замечен в скандалах. На него даже возбуждалось уголовное дело.



В южной столице это не первый градоначальник, оказавшийся в центре внимания СМИ и общественности своими не совсем благовидными делами. 24.kg вспомнило, кто был мэром Оша за последние 12 лет и какие скандалы их сопровождали.



Темная личность

С именем Бакытбека Жетигенова не все однозначно. В 2021 году его обвинили в попытке насильственного захвата власти. Дело расследовал ГКНБ, его посадили в СИЗО.



По версии следствия, депутат вступил в сговор с лидером "Эл Ынтымагы" Аскатом Темралиевым. Члены этого движения и Бакытбек Жетигенов якобы готовили массовые протесты в столице, после которых должен был произойти насильственный захват власти.



Виновным нардеп себя не признал. Наоборот, по его словам, на встрече с населением говорил, что с властью можно работать.



Парламент отказал генпрокурору Курманкулу Зулушеву в привлечении Бакытбека Жетигенова к уголовной ответственности. Через месяц после задержания депутата освободили из-под стражи.



Имя нового градоначальника южной столицы также связывают с ОПГ. По информации СМИ, в 2006-м оперативники ГУВД Бишкека задержали четверых мужчин, имеющих отношение к криминалу. Задержанными оказались Камчи Кольбаев, Алмаз Бокушев, некий Сулайманов (возможно, речь идет о члене ОПГ Алмазе Сулайманове), а также Бакытбек Жетигенов.



В 2014 году тогдашний министр внутренних дел Абдылда Суранчиев заявил, что Жетигенов попал в список подозреваемых в связях с криминалом.



Мэр – матерщинник

До Бакытбека Жетигенова мэрию Оша возглавлял Алмаз Мамбетов. Хоть и отношения к ОПГ не имеет, но с его именем тоже связано несколько скандалов.



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Еще до назначения на должность в 2018 году Мамбетов был мэром Балыкчи. Тогда власти покрасили придорожные зоны с гравием краской зеленого цвета.



Между чиновником и правозащитницей Динарой Ошурахуновой произошла перепалка в социальной сети Facebook. Алмаз Мамбетов написал ей тогда: "Псина лает, караван идет".



Правда, через некоторое время комментарий чиновник удалил, а пресс-служба мэрии пыталась его оправдать тем, что аккаунт их шефа был взломан.



До этого Алмаз Мамбетов угрожал своему предшественнику Сатыбеку Шамшудинову расправой. Причем в выражениях он не стеснялся.



В качестве доказательств бывший градоначальник Балыкчи Сатыбек Шамшудинов представил суду запись телефонного разговора. Инцидент закончился тем, что Алмаза Мамбетова оштрафовали на 2 тысячи сомов



В центре внимания экс-мэр южной столицы также оказался, когда в Сеть слили фотографии деликатного характера: в 2019-м пользователи активно делились снимком, где мужчина, похожий на Мамбетова, нарушает Правила дорожного движения. Одной рукой он держит сидящую рядом на пассажирском сиденье женщину за грудь. Алмаз Мамбетов тогда был главой ГРС.



из интернета

Фото из интернета. Человек, похожий на Алмаза Мамбетова, попал на фото камер фиксации нарушений

Позже сотрудники ГУОБДД заявили, что нашли нарушителя ПДД. Но представленный общественности мужчина не похож на того, кто сидел за рулем Mercedes.



После этого случая за Алмазом Мамбетовым закрепилось прозвище Маммолог.



С понтом под зонтом

Ныне депутат парламента Таалайбек Сарыбашов возглавлял ошскую мэрию с 2018 по 2021 год. До этого он был полпредом одноименной области.



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В июне 2016-го в соцсетях опубликовали фотографию с фестиваля этнокультуры. На снимке запечатлены чиновники, за спинами которых стоят подчиненные и держат над головами начальников зонтики, оберегая их от дождя.



Среди тех, над чьими головами держали зонт, был Таалайбек Сарыбашов. Общественность возмутилась подобным поведением власть имущих. Тогда в Сети запустили флешмоб с зонтиком, высмеивая чинопочитание.



В 2019 году Таалайбек Сарыбашов был замечен еще на одном скандальном снимке. Экс-глава таможни Райымбек Матраимов, которого подозревали в организации и участии в коррупционных схемах, проводил турнир по волейболу. К нему съехались действующие и бывшие депутаты парламента, политики и чиновники высшего ранга. Позже фото с мероприятия в Кара-Суу опубликовали в соцсетях. Многие оправдывались, что случайно оказались на том празднике.



из интернета

Фото из интернета. Таалайбек Сарыбашов под зонтом

Позже Райымбек Матраимов нанес Таалайбеку Сарыбашову ответный визит: в октябре 2021-го он присутствовал на свадьбе сына экс-мэра Оша.



Другой скандал с Сарыбашовым связан с его дипломом. В 2018 году сообщалось, что у градоначальника южной столицы нет диплома об окончании Ошского технологического колледжа, а второй диплом Ошского государственного юридического института он якобы получил спустя девять лет с тех пор, как числился студентом этого вуза.



Таалайбек Сарыбашов успел короткое время побыть мэром Бишкека. Десять дней и с приставкой "и. о.". Его назначили 2 августа, и в обществе сразу стали обсуждать родственные связи нового мэра. Оказалось, что в муниципалитете Бишкека у Сарыбашова работает сын Нурсултан Насирбеков. После скандала и. о. градоначальника вынужден был уволить своего отпрыска, а через 10 дней уйти и самому.



Богатый мэр

Айтмамат Кадырбаев возглавил мэрию южной столицы в 2014-м. На этой должности он проработал четыре года, но практически не был замечен в скандалах.



Кадырбаеву припоминают, как после апрельской революции 2010-го он вместе с бывшим губернатором Ошской области Мамасадыком Бакировым ворвался в здание облгосадминистрации.



И. о. главы области Сооронбай Жээнбеков ограничился призывами не допустить беспорядков. Позже Айтмамат Кадырбаев сам возглавил администрацию региона.



Айтмамат Кадырбаев - человек довольно состоятельный. Обстановка в одной из его квартир оценивается в миллион сомов.



В начале 2020 года брата Айтмамата Кадырбаева Улана Раймбекова избил член ОПГ по прозвищу Казак. Потерпевший отказался писать заявление. Сам Айтмамат Кадырбаев происшествие не комментировал.



Бежавший градоначальник

Пожалуй, больше всего в скандалах прославился бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов. Муниципалитет он возглавлял с 2009 по 2013 год.



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На него было возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура сообщала, что Мырзакматов незаконно дал указание руководителям городских служб мэрии финансировать и строить мост в южной столице.



В 2015-м суд признал Мелиса Мырзакматова виновным в злоупотреблении служебным положением. Его заочно приговорили к семи годам тюрьмы, но на тот момент экс-градоначальника уже не было в стране. Он находился в бегах.



из интернета

Фото из интернета. Мелис Мырзакматов

Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в октябре 2020-го.



Сейчас он не занимает никакой политической должности.