Восстановление традиционных ценностей России требует отказа от капитализма, - Валентин Катасонов

13:16 07.12.2022 Необходим следующий шаг

Восстановление традиционных ценностей России требует отказа от капитализма

Валентин Катасонов

2.12.22

2022 год для Российской Федерации стал особым. То, о чем раньше российские чиновники и приближенные к Кремлю политики воздерживались говорить, сегодня стало непременным атрибутом официальных выступлений и заявлений.



Начавшееся после 24 февраля открытое противостояние России с коллективным Западом заставило вспомнить о таких понятиях, как "национальный суверенитет", "патриотизм", "историческая память", "служение Отечеству", "коллективизм", "солидарность", "взаимопомощь" и т. п. В течение трех десятилетий строительства "демократической" России эти понятия вытравливались из сознания русского человека, замещаясь чуждой ему либеральной идеологией.



Нынешняя необъявленная война России с коллективным Западом опять обнажила принципиальные различия в нашей и их цивилизациях и напомнила в очередной раз, что мы как цивилизация может сохраниться и победить, лишь опираясь на свои традиционные ценности. Эти ценности - тот незримый инструмент, который может превратить проживающее на территории Российской Федерации население в единый русский народ. Эти ценности - тот катализатор, который способен многократно увеличить силу нашего оружия и возможности нашей экономики.



Неординарным событием в нашей сегодняшней жизни стало подписание президентом РФ указа от 09.11.2022 г. № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Патриоты и государственники давно ждали этого шага со стороны власти. По своей смелости этот шаг сопоставим с решением начать специальную военную операцию (СВО) на Украине.



Пресс-служба Кремля следующим образом прокомментировала указанный документ: "Вся деструктивная работа западных стран, идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране…"



Многие российские СМИ, будучи сконцентрированными на таких темах, как боевые действия на Украине, частичная военная мобилизация, экономические санкции коллективного Запада против России и т. п., не обратили внимания на появление указанного документа. Попытаюсь дать краткий обзор документа "Основы государственной политики…".



С самого начала декларируется, что сохранение и укрепление традиционных ценностей - важная часть стратегического планирования и национальной безопасности Российской Федерации. Цель сохранения и укрепления традиционных ценностей, как отмечается в документе, состоит в том, чтобы "защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".



Традиционные российские духовно-нравственные ценности в документе определяются как "нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России".



Кроме определения в документе содержится официальный перечень российских духовно-нравственных ценностей, включающий 17 позиций:



1. Жизнь. 2. Достоинство. 3. Права и свободы человека. 4. Патриотизм. 5. Гражданственность. 6. Служение отечеству и ответственность за его судьбу. 7. Высокие нравственные идеалы. 8. Крепкая семья. 9. Созидательный труд. 10. Приоритет духовного над материальным. 11. Гуманизм. 12. Милосердие. 13. Справедливость. 14. Коллективизм. 15. Взаимопомощь и взаимоуважение. 16. Историческая память и преемственность поколений. 17. Единство народов России.



В указе признается вклад всех основных религий страны: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и "других религий". Вместе с тем признается "особая роль" православия в формировании традиционных ценностей.



В каких сферах общественной жизни предполагается наиболее активная пропаганда традиционных ценностей, работа по формированию таких ценностей в человеке? В первую очередь называются: образование, работа с молодежью, культура, наука, межнациональные отношения, СМИ и международное сотрудничество.



Какие методы продвижения традиционных ценностей в обществе предлагается использовать? Это, во-первых, реформирование образования, науки и СМИ с учетом "сохранения и укрепления ценностей".



Во-вторых, внесение необходимых корректив в документы стратегического планирования (такие, как "Стратегия национальной безопасности РФ", "Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", "Основы государственной культурной политики", "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и т. д.).



В-третьих, поддержка образовательных и культурных проектов, пропагандирующих традиционные ценности.



В-четвертых, "улучшение научных институтов для борьбы с переписыванием истории".



В-пятых, пресечение правоохранительными органами "деструктивной идеологии".



Интересен содержащийся в документе список источников угроз традиционным ценностям: террористы; "отдельные" СМИ; США и другие недружественные страны; ряд транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций; некоторые организации и лица на территории России.



Еще раз повторю, что появление "Основ государственной политики…" я оцениваю как важный шаг в деле укрепления российской государственности. Надо, чтобы документ на стал очередной "галочкой" в работе российской бюрократии. Его надо обсуждать для того, чтобы лучше осмыслить, что такое "традиционные российские духовно-нравственные ценности", и как обеспечить максимально широкое и быстрое возрождение и укоренение этих ценностей в российском обществе.



Обсуждать документ не означает, что обязательно его хвалить и во всем соглашаться. И тут я перехожу ко второй части моих размышлений.



Если называть все своими именами, то документ очень "сырой". И это не только мое мнение. Подготовка проекта "Основ государственной политики…" была поручена еще в прошлом году Минкульту России.



В январе этого года документ был готов и был предложен для общественного обсуждения. И некоторые социально ответственные граждане и профессиональные ученые-обществоведы приняли участие в обсуждении. И высказали свои замечания и предложения по доработке "Основ государственной политики…".



Некоторые идеи, касающиеся понимания того, что такое традиционные ценности, и предложения по доработке документа были подробнейшим образом изложены в вышедшей в сентябре книге "Традиционные ценности: стратегия национального возрождения" (Ярославль: ООО "СПК", 2022). Авторы книги - профессор, д.и.н. Багдасарян В.Э. и архимандрит Сильвестр (Лукашенко). Увы, содержащиеся в упомянутом исследовании предложения по доработке ""Основ государственной политики…" не были учтены в том варианте, который был утвержден президентским указом. Многие критические замечания авторов, являющихся действительно глубокими знатоками темы, совпадают с моими.



Взять, к примеру, список традиционных ценностей из 17 пунктов. Авторы книги совершенно справедливо подвергают сомнению наличие в этом списке некоторых позиций. Прежде всего, это ценность под названием "гуманизм". Она, как справедливо напоминают авторы, родилась в Европе в эпоху так называемого Ренессанса. Как раз гуманизм как идеология стал размывать в Европе христианство и те традиционные ценности, которые были присущи европейскому христианству. "Возрожденческий гуманизм, - как пишут авторы книги, - обернулся в повседневной жизни ренессансного человека тривиальным эгоизмом, близким к солипсической патологии" (с. 27).



Они также приводят фрагмент размышлений немецкого социолога и философа Э. Фромма (1900−1980), который реконструировал психологический тип людей эпохи Ренессанса: "Они пользовались своей властью и богатством, чтобы выжать из жизни все радости до последней капли, но при этом им приходилось применять все средства, от психологических манипуляций до физических пыток…



Все человеческие отношения были отравлены смертельной борьбой за сохранение власти и богатства. Солидарность с собратьями или, по крайней мере, с членами своего класса сменилась циничным обособлением; другие люди рассматривались как "объекты" использования и манипуляций, либо безжалостно уничтожались, если это способствовало достижению собственных целей. Индивид был охвачен страстным эгоцентризмом, ненасытной жаждой богатства и власти".



Также в разряд сомнительных ценностей попала "справедливость". Справедливость как таковая является универсальным понятием, но в разных культурах, религиях и цивилизациях имеет очень разные смыслы. "Еще Аристотель противопоставлял друг другу подходы уравнительной и распределительной справедливости. Первый исходил из понимания, что справедливо распределять всем поровну, второй - что справедливо распределять по результатам.



Можно выделить и третий подход - статусную справедливость. Сообразно с ним, справедливым будет распределение, сообразное с социальным статусом. Заявив справедливость как традиционную ценность, не будет элементарно понятно, о чем содержательно идет речь".



Это интереснейшая тема, выходящая за рамки данной статьи. Желающим разобраться в понятии "справедливость" (которое многим кажется очевидным и не требующим особых разъяснений), рекомендую обратиться к другой книге упомянутых двух авторов, которая называется "Справедливость vs Любовь. Идеалы общественного строительства" (М: "Отчий дом", 2020).



Примерно также обстоят дела и со многими другими позициями списка. Заявляется понятие, но не ясно, каково его наполнение. Это в полной мере можно сказать в отношении таких позиций, как "достоинство", "права и свободы человека", "патриотизм", "гражданственность". Седьмая позиция "высокие нравственные идеалы" - "обо всем хорошем", что содержится в остальных 16 позициях списка.



Т.е. дублирование, не раскрывающее содержание ценностей. Позиция "права и свободы человека" - явно заимствованная из реестра западных ценностей. Именно под лозунгами борьбы за "права и свободы человека" происходило разрушение Советского Союза. Некоторые ценности из списка документа трудно назвать духовно-нравственными. Это особенно относится к последней позиции "единство народов России". Скорее это политическая ценность.



В целом, по моему мнению, те предложения, которые содержатся в "Основах государственной политики…", нацелены на какие-то корректировки и изменения в идеологии. В том, что в советское время обществоведы относили к "политической надстройке". Но у общества кроме "политической надстройки" есть еще "экономический базис" - то, что классик марксизма называл системой экономических отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления.



И вот тут я перехожу к главному своему критическому замечанию по обсуждаемому документу. Его вторы аккуратно обошли стороной тему преобразований, которые необходимы в экономическом базисе современной России. Именно здесь нашли свое место все те ценности, которые не только не имеют ничего общего с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, но прямо им противоречат и уничтожают последние.



Если кратко охарактеризовать природу нынешнего экономического базиса России, то это капитализм. С точки зрения политической экономии, капитализм - такая общественно-экономическая модель общества, при которой главным мотивом жизни человека является получение прибыли и накопление богатства.



А достигается эта цель путем получения любыми правдами и неправдами права собственности на средства производства, или капитал и приумножение капитала путем эксплуатации наемного труда. Капитализм с его звериной идеологией уже три десятилетия разрушает Россию как государство и уничтожает его граждан в морально-нравственном и даже физическом смысле.



Базовые ценности и принципы капитализма - доминирование материального, стяжательство, индивидуализм, эгоизм, конкуренция, космополитизм и др. находятся в антагонистическом противоречии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.



Желающие могут более подробнее познакомиться с этими и другими базовыми ценностями и принципами капитализма в моей книге (в трех томах): "Капитализм: история и идеология "денежной цивилизации" (М.: Наше завтра, 2022). Итак, если мы хотим действительного духовно-нравственного возрождения России, восстановления ее политической, военной и экономической мощи, то должны громко и решительно заявить: "Россия и капитализм несовместимы. России надо немедленно покончить с капитализмом!"



Кстати, к такому же выводу приходят авторы книги "Традиционные ценности: стратегия национального возрождения": "Россия капиталистическая - не Россия. Россия капиталистическая может быть только периферией мирового капитализма. Россия капиталистическая в борьбе с глобальным Западом обречена на поражение. Принятие же фундамента традиционных ценностей предполагает, что капитализм как противоречащая им модель, должен быть отброшен". Источник - svpressa.ru

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