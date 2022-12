Жажда нефти: кормление кнутом, - Илья Титов

13:46 07.12.2022 Жажда нефти

"Потолок цен": избиение пряником и кормление кнутом

Илья Титов

6.12.22



Наука экономика со всей ее сложностью и открытостью для интерпретаций часто вызывает ощущение того, что новые понятия и горизонты дискурса не изобретаются, а как бы открываются, будто бы законы природы. О том, что новый закон образования цены открыли на саммите G7 минувшим летом, мы писали еще тогда. Если вкратце: семеро видных экономистов и примкнувшая к ним доктор Урсула договорились покупать российскую нефть по ценам, которые они же и установят. Поначалу казалось, что это нелепый эпатаж вроде регулярных предложений топить российские суда, официально признать Чайковского геем или передать здания посольств под размещение беженцев, но чем дальше заходило дело, тем более высокие лица обсуждали эту идею без тени иронии в голосе и тем чаще она появлялась на страницах авторитетных изданий. К осени стало ясно, что введение ценового потолка стало тем самым дуновением ветра вдохновения среди творческого кризиса, напавшего на неспособных придумать восьмой пакет санкций еврочиновников. Наконец, в самом конце ноября о потолке договорились: общим решением Европы стала отметка в 60 долларов за баррель российской нефти.



Это решение следует рассматривать в контексте глобального дефицита нефти, старательно раздуваемого с обеих сторон. С одной стороны расположены США, где нефтяной кризис отступил, а цены вернулись на показатели начала года (ни капли не низкие, но все же выглядящие сущим раем на фоне летних рекордов). Американцы старательно опустошают свой стратегический нефтяной резерв и вовсю работают над установлением "добрых отношений с Венесуэлой". Нефтеносной республике, где еще недавно Госдеп назначил своего президента в изгнании, хочется разблокировки замороженных счетов в западных банках и новых кредитов, а вот Вашингтону этого не хочется. Максимум уступок, на которые пошла Америка, - она сквозь зубы признала правительство Мадуро, уволив "венесуэльскую Тихановскую" Хуана Гуайдо по телефону, да милосердно позволила поставлять нефть в счет оплаты прошлых долгов (то есть фактически бесплатно). Еще в августе-сентябре Каракас предпочел отказаться от такого аттракциона невиданной щедрости, так что с тех пор США с переменным успехом занимаются установлением новых условий для сделки с Венесуэлой. Многие утверждают, что американцы могут положиться на собственные возможности по добыче нефти, но есть нюанс и даже не один. Сокращения инвестиций в добычу нефти в той или иной степени были глобальным трендом среди стран "зеленого перехода" уже с полтора десятка лет. Воскресить индустрию быстро не получится, особенно в свете того факта, что в старые уши Байдена громко дышат экоактивисты, чье крыло Демократической партии непрестанно требует согласований и уважения. Разумеется, подлинная нужда заставит моментально забыть о таких формальностях, но пока до этого далеко.



В ответ на это вторая сторона - ОПЕК+, ведающий добычей нефти в странах, лидирующих в данной отрасли, исполнил свою угрозу от начала октября. К слову, эта самая угроза подозрительно совпала по времени с очередной активизацией в высоких кабинетах разговоров про потолок цен на российскую нефть. Сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки потенциально должно было заложить бомбу под мировой нефтяной рынок: об этом красноречиво сказал рост цен, моментально вызванный заявлением картеля. Понимая это, а также ясно осознавая антиамериканский характер решения, принятого лидером картеля Саудовской Аравией, США принялись за попытки откатить это решение, не дать ему быть воплощенным в жизнь. Эти попытки часто напоминали избиение пряником и кормление кнутом: дежурные разговоры о необходимости начать правительственное расследование против саудитов, заморозить поставки им оружия или вообще вывести оттуда войска (оставив один на один с ужасным Ираном) совпадали с предоставлением наследному принцу бин Салману иммунитета от любых преследований по поводу убийства журналиста Хашогги и сливами в прессу мутных планов поставок Эр-Рияду новейших истребителей. В начале октября Белый дом обозначил свою "ошеломленность" решением ОПЕК+, а Байден пообещал Аравии "последствия". Прошло почти два месяца, и никаких движений со стороны США в сторону Эр-Рияда так и не было сделано. Впрочем, судя по началу сокращения добычи, нефтяной картель воспринял установление ценового потолка на свой счет. В самом деле, если сегодня покупатель успешно устанавливает цены на российскую нефть из-за "вторжения на Украину", то что помешает ему завтра установить цену на нефть саудовскую, мотивируя это, скажем, очередным убийством очередного журналиста The Washington Post?



Ответ России на богадельню с ценовым потолком был категоричен: тем, кто хочет действовать в рамках этого потолка, нефти вообще не положено. Об этом 4 декабря заявил вице-премьер Александр Новак. В максимально корректных выражениях он назвал введение потолка цен "грубым инструментом", попутно отметив, что рынок нефти нестабилен из-за вспышки ковида в Китае. К слову, про Китай: 3 декабря The Wall Street Journal и Financial Times синхронно поведали миру о том, что Россия вероломно нашла способ пробить потолок цен, продавая нефть тем, кто готов игнорировать законотворчество G7 и Еврокомиссии. Для обеспечения транспортировки - не строить же по каждому направлению трубопроводы, особенно когда они так легко "выходят из строя" - Россия сформировала "теневой флот" из сотни с лишним подержанных танкеров. Причем 29 из них являются 330-метровыми громадинами на 2 миллиона баррелей каждый, еще 31 - ребята класса Suezmax на миллион баррелей каждый, а остальные - крошки на 700 тысяч баррелей. Расчет идет на морскую продажу нефти в Индию и Китай, который рано или поздно преодолеет свои ковид-проблемы и начнет период активного восстановления, требующий огромного количества топлива. Само собой, продажи будут идти и в Европу: рецепты "бахрейнского коктейля" прямиком из знаменитой нефтедобывающей державы Эстонии найти не так сложно. При этом от участия в шабаше альтернативной экономики устранилась Венгрия, чей глава МИД Петер Сийярто заявил, что Брюссель позволил Будапешту не участвовать в истории с потолком цен.



Кого же забыли спросить во всей этой канители? Европу, так долго бившуюся над тем, насколько высоко устанавливать ничего не значащую цифру. Несмотря на то, что решение о потолке принимала G7, США сделали уточнение по поводу себя любимых: потолок не действует, когда речь идет о переработанной нефти. При этом цифру обещали пересматривать каждые два месяца, да и вообще механизмы исполнения ограничения цены прописали вилами по воде. То есть итоговое решение оказалось куда менее агрессивным, нежели те кары небесные, которых требовали поляки и прочие украинствующие: они хотели установления потолка цен на уровне 30 долларов за баррель. Впрочем, конкретика совершенно не важна: Евросоюз не делал уточнения по поводу переработанной нефти, посему, если исключить вариант с перепродажей через венгерские трубопроводы или эстонские порты, Старый Свет, в соответствии со словами российского вице-премьера, сидит с дефицитом нефти. Кровь современного мира стремительно иссякает в европейских жилах, и жители пупа земли внезапно понимают, что что-то тут не так. Отсюда и визит Макрона в США с просьбами снизить явно завышенные, по мнению Европы, цены на энергоресурсы, и заявления упомянутой в начале текста Урсулы о подготовке к торговой войне с США. Злорадство по поводу того, что этим людям - коллективному Макрону фон дер Ляйен - надо было думать раньше, неуместно: весь их класс взращивался специально для этого момента. Программа реиндустриализации США уже начинает осуществляться за счет Европы. Пока, конечно, американская профильная пресса, к примеру, журнал IndustryWeek, сомневается, что Штаты готовы принять иностранные предприятия - из-за дефицита топлива у самих, - но на фоне массового исхода заводов и фабрик из Европы это выглядит лишь временными, чисто тактическими трудностями. Источник - завтра

