Турция заблокировала в Босфоре танкеры с казахстанской нефтью

18:55 07.12.2022

Танкеры с казахстанской нефтью застряли в Черном море

В Турции застряли танкеры с казахстанской нефтью

Нефтяные танкеры, перевозящие миллионы баррелей казахстанской нефти, не могут покинуть Черное море и выйти на мировые рынки. Турция потребовала подтверждения о том, что танкеры не вышли из российских портов, сообщает Zakon.kz.

По меньшей мере 20 судов с 18 млн баррелей нефти уже несколько дней ожидают прохода через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает Bloomberg.



Все суда, кроме одного, имеют на борту нефть из Казахстана. По сообщению местного портового агента, для дальнейшего прохода нужны гарантии страховки в турецких водах.



Ограничение на цены на российскую нефть, установленное "Большой семеркой" на прошлой неделе, позволяет европейским фирмам страховать танкеры, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если грузы были куплены по цене 60 долларов за баррель или ниже.



Без этого доказательства традиционный способ проверки на сайтах страховщиков для турецких властей уже недостаточен.



Танкеры курсируют по всему миру – от Южной Кореи и Индии на востоке до Панамы на западе. Но большинство из них предназначены для Европы, которая запретила закупки почти всей российской нефти, но разрешила импорт казахского сорта, поставляемого с терминала на Черноморском побережье России.



azgaz.ru

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Девятнадцать из ожидающих танкеров везут грузы казахстанской нефти из Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На другом танкере находится около 1 млн баррелей российской нефти Urals, предназначенной для Индии.



На практике казахстанская нефть не должна подпадать под санкции, но тот факт, что суда вышли из российского порта, вызвал беспокойство в Анкаре.



В пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что на сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток.



В ведомстве отметили, что для зимнего сезона это нормальное ожидание. В 2021 году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней.



Министерство также выясняет детали страховых писем.



Данияр Кунафин