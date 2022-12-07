 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.12.2022
19:39  Потолок цен на нефть: Россия подготовила ответы
18:55  Турция заблокировала в Босфоре танкеры с казахстанской нефтью
18:43  Чем похожи "революции хиджабов" и "белых листов" в Иране и Китае, - В.Вишнякова
17:28  Фарах. Решением трех судов. В Афганистане талибы провели первую публичную казнь
15:13  "Надежды не оправдались": экономист Маслов раскрыл истинное отношение Китая к России
14:30  Миллер и его контрагенты. "Газпром" увяз в судах с германскими "партнерами"
13:46  Жажда нефти: кормление кнутом, - Илья Титов

13:16  Восстановление традиционных ценностей России требует отказа от капитализма, - Валентин Катасонов
12:36  Ош - кыргызский Глупов. Какая только сволочь не сидела там акимом, - 24.kg
12:26  КазМинобороны оперативно опроверг инфу о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана
11:51  Незаменимый. 68-летний одиозный бастык Ахметов переназначен акимом Восточно-Казахстанской области
11:45  Британия уже не та. Что осталось великого в Соединенном Королевстве? - Н.Еремина
11:38  КазСпикер возмущен откровенностью рос-посла. Бородавкин расковырял казахскую ксенофобию
11:25  Россиянка, принц и командир спецназа: в Германии идут аресты "государственных заговорщиков"
11:17  Чтобы спасти Казахстан от коммунальных катастроф, нужны политические реформы, - В.Чирков
11:09  Алишер Усманов покинул пост замсоветника президента Узбекистана
10:37  Токаев пытается еще позлить Москву и Пекин. Принимая с "важным визитом" главу МИД Литвы
10:31  Игорь Стрелков: В Кремле должны понять - примирение с партнерами уже недостижимо
10:02  Русский Крук 7 дней просидел акимом Палодарской области. Новый аким - "работавший" в Украине агро-аферист Асаин Байханов
09:53  Двух-бандитная модель демократии... Грозит ли Кыргызстану установка авторитарного режима? - 24.kg
09:30  Фридман, ты где?.. Есть такое клеймо и такое место, - Александр Проханов
09:21  Папа Франциск лавировал, лавировал, да не вылавировал. Жуткие буряты порвали мозг понтифика, - НГ
09:18  Кыргызских диссидентов мучают в тюрьмах. Рита Карасартова сидит в камере с 7 уголовницами
09:03  В казахстанском Актау отключили горячую воду, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла
08:21  Главе бандеровского профсоюза женщин-ветеранок Арехте миной оторвало руку и ногу
07:11  Демвласти Латвии закрыли рос-оппозиц-канал "Дождь": не то вещал
06:34  Бывшую президентку Аргентины Кристину де Киршнер посадили на 6 лет за коррупцию
01:28  США – торговцы, которые наживаются на украинском конфликте, - Le Monde
00:56  Тегеран держит удары Вашингтона. Западный заговор против Ирана проваливается, - Ст.Тарасов
00:18  Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти? - Данияр Ашимбаев
00:02  Казахстан будет поставлять нефть на Запад в обход России
Вторник, 06.12.2022
22:59  При ракетном обстреле Донецка погибла депутат Парламента ДНР молодая певица Мария Пирогова
22:01  Смертники в женских чадрах. Покушение на посла Пакистана в Кабуле
18:48  Кто и зачем "слил" украм Херсон, - депутат Бородай
17:28  Россия вернула свои миллиарды? В НАТО признались, что Запад потерял $200 млрд замороженных активов
17:02  Загнали в уголь. Улан-Батору удалось утихомирить бунт. Пока
16:59  Наполеоновские планы: что нужно Франции в Центральной Азии? - Е.Ким
16:40  Украинские дроны, атаковавшие российские авиабазы в Энгельсе и Рязани, прилетели из Казахстана?! - МК
16:33  В Туркменистане создадут еще один гольф-клуб
15:44  Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых. Что там будет
15:02  Уйгуро-кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов потребует от властей Казахстана компенсацию за пытки
14:58  Российская база ВМФ в Судане ушла в небытие, - Равиль Мустафин
14:41  Путин и Запад готовятся к капитуляции. Но только не к своей, - М.Ростовский
13:14  Проворовалось и присело руководство отдела внутренней политики акимата Туркестанской области
12:09  Путин на "Мерседесе" прокатился по Крымскому мосту. Пиар - нелепей не придумаешь...
11:48  Ананасы в шампанском... Председатель правления "Самрук-Казына" озвучил размер бонусов в компании
10:30  Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин
09:23  Казахстан отказался производить "антикризисные" российские Lada
09:17  54! У президента Жапарова сегодня "днюха"
09:12  Предателей все презирают. Обычная прибалтийская русофобия, - Иван Охлобыстин
09:09  Работа над ошибками. Что помешало России быстро завершить СВО, - Сергей Переслегин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Потолок цен на нефть: Россия подготовила ответы
19:39 07.12.2022

Песков обозначил три сценария для ответа на введение предельных цен на нефть из России
7 декабря 2022 |
Из рассматриваемых в России вариантов ответов на введение потолка цен на российскую нефть есть два предпочтительных. Мнения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 декабря подтвердил, что в России рассматриваются различные варианты ответов на ограничение потолка цен на отечественную нефть.

"Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано", - сообщил он.

Ранее о том, что власти рассматривают три сценария для ответа на введение предельных цен на нефть из России странами G7 и Евросоюзом, известила газета "Ведомости". Со ссылкой на свои источники, близкие к правительству, издание отметило, что, согласно первому сценарию, может быть введен полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали введение потолка цен на импорт российской нефти. Под запрет попадут как прямые закупки, так и через страны-посредники.

Второй сценарий предполагает запрет на экспорт по контрактам, содержащим условие ограничения цены на нефть. Такой запрет будет действовать в отношении любых стран-получателей.

Третий ответ предполагает введение так называемой индикативной цены. В этом случае продажу нефти запретят, если будет превышен максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

В то же время на данный момент ни один из обнародованных вариантов не одобрен, вероятно, возможны и другие альтернативы или их комбинация.

Напомним, поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и ЕС в 2021 г. составили 214,7 млн т на $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В 2021 году на них пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта. Такие объемы доктор экономических наук Никита Кричевский считает серьезной величиной.

"Предпочтительными кажутся родственные первые два варианта. Однако нефть, как правило, продается через посредников, типа Trafigura, которых в вариантах впрямую нет. Также нет варианта запрета на продажу в страны, поставляющие нефтепродукты на Украину, а это в основном тоже наша нефть. Или бомбить энергетическую инфраструктуру можно, а трогать нефть ни-ни? Наконец, нужно определиться с поставками в страны, поддерживающие Украину вооружениями и живой силой. Чтоб неповадно было", - подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале 7 декабря.

Тем временем агентство Bloomberg сообщает, что Россия рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в рамках ответа на введенный странами G7 потолок цен.

"Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы", - говорится в материале.

Таким образом, на законодательном уровне может быть зафиксирована минимальная "отпускная цена" и "максимальный размер скидок". Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки странам, которые примут потолок цен на российскую нефть, прекратятся, а это может вызвать резкий рост цен на черное золото. Тем не менее министерство финансов США опубликовало официальное постановление о начале действия с 5 декабря политики потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель.

"Потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, неспособен оказать разрушающего воздействия на доходы российского бюджета", - считает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. По его словам, потолок цен имеет больше психологический эффект, чем финансовый. В 2022 году в бюджете заложена цена отсечения порядка 44 долларов за баррель. В 2023 году бюджетное правило изменилось, и примерный эквивалент нефтегазовых доходов планировался на уровне 60–62 доллара США за бочку нефти.

По поводу новостей о потолке цен для нефти высказался вице-премьер российского правительства Александр Новак: "Ценовой потолок приведет лишь к росту цены на энергоноситель, а Россия не видит трагедии в таком решении Европы, хоть и придется поменять логистические цепочки".

Вероятно, наступил как раз тот случай, когда потолок цен на нефть может стать "полом". Современные проблемы требуют современных решений.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670431140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Доля участия государства в экономике Казахстана снизится до 14% к 2025 году
- Встреча советников по национальной безопасности – секретарей советов безопасности Индии и стран Центральной Азии
- Меры господдержки помогли нарастить объемы производства и экспорта рыбы в Казахстане
- ЕАБР нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты в 2022 году
- Депутаты обсудили вопросы финансирования здравоохранения
- В Правительстве обсудили вопросы развития бизнеса
- Запасы риса в Казахстане в 2 раза превышают объемы внутреннего потребления
- Газохимический комплекс по производству метанола планируют построить в ЗКО
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  