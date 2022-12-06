Кто и почем сливает Россию в Украине

22:25 07.12.2022 Кто и сколько заработает в России на сдаче Херсона, зерновой сделке и возвращении пленных нацистов: на кону - миллиардные прибыли олигархов и бюджета



После нашего маневра по выводу войск с правого берега Днепра, мы получаем право на вывоз удобрений и зерна, плюс – ожидаем одобрения Зеленского на экспорт аммиака.



ООН и Турция сообщают о продлении продуктовой сделки на 120 дней. Это происходит вскоре после маневров российской армии с правого берега Днепра на левый и сдачи Херсона. Часть аналитиков считает: отход был очередным жестом доброй воли в преддверии мирных переговоров, с которыми нас опять обманули. Отсюда, мол, и новые удары по Украине. Впрочем, бьем мы аккуратно, позволяя энергосистеме быстро оправиться. Потому что кроме заключения мира стремимся решить еще целый блок вопрос, благодаря которым должны наполниться закрома наших олигархов и российский бюджет. Херсон, зерновая сделка, выдача нацистов – все это, во многом, ради прибылей. Кто же и сколько заработает на бесславных решениях?



Перед носом повесили "морковку"



Зерновая сделка будет продлена после 19 ноября еще на 120 дней. Ее суть в том, что Москва разрешает вывоз зерновых и масличных культур из трех украинских портов Черноморского бассейна (Одесса, Ильичевск и Южный) по специальному морскому коридору. При этом США и ЕС обязуются снять ограничения на экспорт зерна и удобрений из России. Кроме того, Киев обещал содействовать запуск транзита по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.



Аммиакопровод Тольятти - Одесса.



Как отмечает руководитель института политических исследований Сергей Марков, сделка даст возможность Украине вывезти зерно нового урожая. Но вывоз российского зерна, пока так и не заработал: "потому что западные банки не дают страхования и перестрахования для зерновозов, вывозящих зерно из России". Ну, то есть мы в очередной надеемся на честность западных партнеров и спешим сделать первый шаг, не получив обещанного.



Касается это и украинских обещаний. Как узнал Reuters, в продленную зерновую сделку не вошел экспорт аммиака. Поставки по трубопроводу Тольятти - Одесса пока не согласованы: Зеленский заявил, что это станет возможным при обмене пленными "всех на всех".



Многие эксперты считают, что отданный без боя Херсон - часть закулисной сделки с Россией.



Кстати, когда зерновая сделка заключалась впервые, Зеленский уже возражал против поставок аммиака до тех пор, пока мы не вернем всех пленных, захваченных в Мариуполе. Тогда Россия и передала Украине значительную часть нацистских преступников, которых, по хорошему, должны были посадить на пожизненное. Отдала - без какого-либо суда. Хотя даже спикер Госдумы Вячеслав Володин публично заявлял о том, что такой вариант невозможен и все нацисты получат по заслугам.



Как известно, по факту, Киев использовал сделку для удара по Севастополю, но амиакопровод так и не запустили. Он по-прежнему остается морковкой перед нашим носом в ходе переговоров.



Ко всему прочему, многие считают, что нам вообще не выгодна сама идея сделки, направленной на обеспечение мировых рынков продовольствием. Например, канал "Бульба престолов", пишет, что "России важнее заблокировать торговлю Украины, чем иметь свою. Отсутствием зерна и удобрений можно было бы ставить условия по прекращению военной поддержки Украины".



Если бы экспорта зерна лишились Россия и Украина, для соседей это был бы намного более страшный удар по экономике.



Авторов возмущает и отсутствие вопросов по зерновой сделке у российского общества: "Невозможно воевать, когда свое руководство бьет в спину, а люди воюют и погибают". Но, судя по поведению нашего руководства (неравноценным обменам пленными, маневрам и перегруппировкам, продлению зерновой сделки) – явно есть кто-то серьезный, кто все таки надеется получить выгоду от унизительных для России действий. Кто же эти люди? О каких суммах речь?



12 млрд долларов выручки от аммиака



Скажем, владельцем российского участка аммиакопровода, протянувшегося от завода в Тольятти до порта в Одессе, является компания "Трансаммиак", которая входит в ОАО "Тольяттиазот". В марте этого года продажа 94% АО "Трансаммиак" прошла в рамках личного банкротства Сергея Махлая, экс-владельца химической корпорации "ТольяттиАзот". В итоге, победителем торгов признано АО "Химактивинвест", входящее в ГК "Уралхим". А владелец "Уралхима" - Дмитрий Мазепин.



Аммиакопровод Тольятти-Одесса, поставляющий жидкий аммиак с ОАО "Тольяттиазот", проложен в 1980-е годы. Его протяженность 2417 км. Из них 1 396 километров трубы проходят по территории РФ (Самарская, Саратовская, Тамбовская, Воронежская, Белгородская), 1 021 км идет через Украину и наши новые субъекты федерации (Луганская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Одесская области).



Дмитрий Мазепин.



По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Без Одессы, как перевалочного хаба на Запад, аммиакопровод – не более, чем длинная труба, ведущая в никуда. Поступающее сырье просто накапливается в цистернах, а поставщики вынуждены тратиться на плату за вынужденный простой грузов. Именно эта магистраль обеспечивает порядка 68% сбыта продукции "ТольяттиАзот". Получается, что Дмитрий Мазепин зря заплатил за предприятие, если не может "отбить" свои деньги.



Чтобы он получал прибыль, надо передать аммиак от предприятия "Тольяттиазот", в Одесский припортовый завод в город Южный, где загрузить в танкеры и транспортировать к заводам американской нефтяной компании Occidental Petroleum. И вот тогда от поставок аммиака через Украину на Запад Россия ежегодно может получать до 12 миллиардов долларов. (Для сравнения: бюджет Кипра в 2021 году составил 13 млрд долларов).



Безусловно, часть суммы уйдет в бюджет России через налоги и акцизы. Часть – себестоимость продукции и расходы на обслуживание аммиакопровода. Но все равно, в итоге, речь идет о цифре в несколько миллиардов долларов, которые Дмитрий Мазепин упускает, пока магистраль бездействует. Кроме того, по мнению британского "FT", аммиакопровод может принести в бюджет России дополнительные 2,4 млрд долларов экспортной выручки.



Украинский экономист Алексей Кущ объясняет, что Россия пыталась диверсифицировать поставки через Новороссийский порт, но технически обеспечить необходимые объемы поставок просто невозможно. Поэтому "Россия не будет выстраивать свою тактику в отношении Одессы в части обстрелов Одесского припортового завода. Это предприятие для российских олигархов является стратегически важным".



Кто и сколько заработает в России на сдаче Херсона, зерновой сделке и возвращении пленных нацистов: на кону - миллиардные прибыли олигархов и бюджета



ОАО "ТольяттиАзот".



Экономический советник Банковой Олег Устенко вообще утверждает, что в самом начале спецоперации Дмитрий Мазепин якобы обещал Владимиру Путину скорую "сдачу Одессы по неформальной договоренности с местной властью в обмен на Одесский припортовый завод". Однако, расчеты олигарха не оправдались.



20 млрд. долларов за зерновые



Теперь, что касается наших ожиданий на торговлю зерном. В составе крупнейших экспортеров "Деметра Трейдинг", ТД "Риф", "Астон", Viterra, агрохолдинг "Степь", Louis Dreyfus. Первое место по объемам поставок летом 2022 года за ТД "Риф" Петра Ходыкина с более 1 млн тонн. "Астон" Вадима Викулова экспортировала свыше 800 тыс. тонн. Viterra - почти 580 тыс. тонн, агрохолдинг "Степь" - примерно 300 тыс. тонн, Louis Dreyfus - около 240 тыс. тонн, компания "Грейн Гейтс" - 160 тыс. тонн.



Кто и сколько заработает в России на сдаче Херсона, зерновой сделке и возвращении пленных нацистов: на кону - миллиардные прибыли олигархов и бюджета



Андрей Костин.



"Деметра трейдинг" (это зерновой холдинг ВТБ, который возглавляет Андрей Костин) – вывезла около 140 тыс. тонн. И это многоразовое снижение показателей для холдинга. Сложности с экспортом планируется устранить именно в процессе реализации зерновой сделки. В целом, Россия рассчитывает экспортировать до 50 млн. тонн зерна.(Урожай в России в этом году рекордный и по зерновым уже перешагнул отметку в 150 млн тонн). Для сравнения, Украина готова продать 22-25 млн. тонн.



Цены на зерновые постоянно колеблются. Но, в любом случае, для российских компаний речь идет об экспортном потенциале в 15-20 млрд. долларов!



Кто и сколько заработает в России на сдаче Херсона, зерновой сделке и возвращении пленных нацистов: на кону - миллиардные прибыли олигархов и бюджета



Вадим Викулов.



Что касается предложения Москвы по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна развивающимся странам, то оно может стать эффективным политическим решением. Бесплатное зерно снизит растущие цены на мировом рынке. И вынудит Украину торговать с большим дисконтом. Свои же потери мы компенсируем в два раза большим объемом продукции.



Сектор "минеральные удобрения" – 12,5 млрд. долларов



И, наконец, третья составляющая сделки – минеральные удобрения. Учитывая характер сырья, мировыми лидерами в области производства удобрений являются страны, богатые полезными ископаемыми, и в частности, природным газом: Россия, страны ближнего Востока, Китай. Крупнейшие производители удобрений в мире: Китай (доля около 30%), США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада (9%). Крупнейшие производители, за исключением России, ориентированы на внутренний рынок, поэтому крупнейшим в мире экспортером является Россия.



МИД РФ заявляет, что около 300 тыс. т наши удобрений остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, чьи власти не разрешают их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН.



Кто и сколько заработает в России на сдаче Херсона, зерновой сделке и возвращении пленных нацистов: на кону - миллиардные прибыли олигархов и бюджета



Андрей Гурьев.



В связи с этим беднейшие страны не могут получить доступ к российским удобрениям. Дипломаты подчеркнули, что, несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и фрахте судов и получении доступа в порты.



В целом же, если говорить о емкости рынка, который оказался под угрозой, то, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экспорт достиг в прошлом году 37,6 млн т (64% от общего объема производства в 58,6 млн т). А экспортная выручка сектора составила $12,5 млрд.



Среди наших крупнейших производителей - "ЕвроХим" (присутствуют интересы ливанского бизнесмена Самира Брихо), "Уралкалий" (через "УралХим" принадлежит Дмитрию Мазепину), "Акрон" (контролировалась Вячеславом Кантором, а сейчас в доверительном управлении топ-менеджмента), холдинг ПАО "ФосАгро" (Евгения и Андрей Гурьевы).



Чтобы понять, о каких суммах идет речь, можно привести пример: в сложнейшем, санкционном 2022 году компания ФосАгро выплатила дивиденды за первое полугодие. Семья Гурьевых получила 48,4 млрд руб (или 790 млн долларов).



Кто и сколько заработает в России на сдаче Херсона, зерновой сделке и возвращении пленных нацистов: на кону - миллиардные прибыли олигархов и бюджета



Самир Брихо.



И это при том, что экспорт удобрений в текущем году рухнул на 24%! То есть, каждый из собственников потерял, как минимум, сотни миллионов долларов. Как и бюджет России.



Да, что же касается наших коммерческих отношений с денацифицируемой Украиной, то "Газпром" по-прежнему стабильно подает газ для Европы через Украину. Топливо идет через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". В объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Даже при упавших ценах до 1100 долларов за тысячу кубометров, это почти 47 млн. долларов в день или 17 млрд. долларов в год. Источник - slanews.ru

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