Сестра аятоллы Хаменеи выступила против брата и призвала к свержению режима

00:06 08.12.2022

Али Хаменеи в молодости и аятолла Хомейни. Иллюстрация: Михвар

Cестра верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи высказалась против своего брата в знак солидарности с задержанной дочерью и поддержала протестующих. Об этом сообщает The National News 7 декабря.



"Я надеюсь вскоре увидеть победу народа и свержение этой тирании, правящей Ираном",

- заявила Бадри Хаменеи.



Хаменеи является женой Али Техрани, видного антиправительственного активиста, который дважды попадал в тюрьму в 1980-х годах, а затем получил третий приговор - девять лет тюрьмы.



Сообщается, что их дочь была арестована в прошлом месяце после того, как выступила против аятоллы и его "режима убийства детей". Фариде Морадхани в своем видеообращении, которое опубликовал ее брат Махмуд, призвала мировое сообщество разорвать связи с иранским режимом на фоне протестов, охвативших страну, и "прекратить любые сделки с Тегераном".



"Когда с насилием арестовывают мою дочь, видно, что они применяют в тысячи раз больше насилия к другим угнетенным мальчикам и девочкам, которые подвергаются нечеловеческой жестокости",

- рассказала Хаменеи.



Бадри Хаменеи сообщила, что пыталась поговорить со своим братом, но безрезультатно.



"В качестве своего человеческого долга я много раз доносила голос народа до моего брата Али Хаменеи, несколько десятилетий назад. Однако после того, как я увидела, что он не слушал и продолжал путь Хомейни в подавлении и убийстве невинных людей, Я разорвала с ним отношения",

- сказала она, имея в виду лидера исламской революции 1979 года аятоллу Хомейни.



Как сообщало EADaily, ряд протестующих также скандировал имя нового потенциального лидера - оппозиционно настроенного иранского спортсмена Али Карими. Фарах Пехлеви, вдовствующая жена бывшего иранского монарха Мохаммеда Резы Пехлеви, и представители бывшей правящей династии также призвали народ страны бороться за свои права и сопротивляться "режиму аятоллы".