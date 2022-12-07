Эрдогану дают повод отложить спецоперацию, - Игорь Субботин

00:21 08.12.2022

Пентагон задумался о реорганизации союзных сил в Сирии



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

7.12.2022



Турция в среду в очередной раз намекнула, что у нее все готово к наземной операции.

Российские дипломаты отправляются в Турцию, чтобы провести 8–9 декабря переговоры по проблемным вопросам. На фоне угроз Анкары перенести операцию "Коготь-Меч" в Сирии против курдских формирований в сухопутный формат Москва и Вашингтон дают ей повод отказаться от силового сценария. Администрация Джозефа Байдена предложила своему ближневосточному союзнику реорганизовать лояльные ей курдские формирования и отстранить "подозрительных" бойцов. Вооруженные противники Турции уже видят первые результаты давления на нее.

О том, что у Москвы и Анкары должны состояться контакты, в том числе по сирийскому вопросу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Накануне Эрдоган повторил угрозы направить вооруженные силы (ВС) республики при поддержке лояльных группировок сирийской оппозиции на захват новых районов, удерживаемых курдами. "Если угроза терроризма (речь идет прежде всего о Рабочей партии Курдистана, РПК. – "НГ") исходит с севера Сирии, мы его там и ликвидируем", – сказал Эрдоган.



Выступая 7 декабря на форуме "Примаковские чтения", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет "жестко добиваться, чтобы никаких поползновений на территориальную целостность Сирии не было". "Мы заинтересованы в том, чтобы на основе сохраняющего свою силу Аданского соглашения между Турцией и Сирией эти две страны через возобновление диалога – вроде бы к этому созревают предпосылки – решали конкретные вопросы обеспечения безопасности на границе", – обратил внимание Лавров.



Риски сухопутного наступления ВС Турции повышают вероятность непреднамеренного столкновения. Накануне Пентагон объявил о возобновлении патрулирования находящихся в зоне его ответственности территорий, которое велось совместно с Демократическими силами Сирии (ДСС) – неправительственным военным альянсом с сильной курдской доминантой. Оно было прекращено неделю назад в связи с тем, что турецкие нападения в рамках операции "Коготь-Меч" начали происходить в непосредственной близости от позиций США.



Источники телеканала "Аль-Джазира" сообщают, что США предложили Анкаре компромиссный вариант по Сирии. Учитывая то, что одним из основных драйверов "Когтя-Меча" является недовольство Эрдогана связью отрядов сирийских курдов с РПК, Пентагон допускает реструктуризацию ДСС и вывод из его состава тех, кого Турция сочтет "неблагонадежным". В городах приграничной зоны Вашингтон готов нарастить контингент арабских бойцов ДСС вместо курдских. По этим сведениям, американская сторона предложила реализовать план в начале января, если он получит одобрение Турции, и направила ей запрос на сотрудничество в том, что касается снижения влияния иранских сил в регионе.



За последние дни Анкара сократила обстрелы приграничных территорий, где действуют враждебные ей формирования, пишут арабские СМИ. Это признают и в ДСС. Командующий альянсом Мазлум Абди в разговоре с саудовской газетой "Ашарк аль-Аусат" предположил, что на оперативной обстановке отразилось дипломатическое давление, которое международные игроки оказали на Эрдогана.



После того как в прошлом месяце фракция Свободной сирийской армии (САА) – оппозиционной структуры, некогда получавшей официальную поддержку США, – смогла, если верить Пентагона, провести самостоятельную операцию по устранению лидера "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши в одной из южных провинций Сирии и оперативно передать в Вашингтон не только разведданные, но и образцы ДНК, в экспертной среде появились вопросы, не намерена ли американская сторона возобновить каналы помощи вооруженным оппонентам Дамаска, чтобы уравновесить свою зависимость "на земле" от курдских отрядов.



В разговоре с "НГ" бывший спецпредставитель Госдепа США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф такое развитие событий отверг. Он выразил уверенность, что Вашингтон скорее всего сохранит приверженность взаимодействию с военным альянсом, где доминируют курды, в рамках кампании по нейтрализации угрозы со стороны ИГ. "Это обязательство принимает форму тесных отношений между Центральным командованием ВС США и руководством ДСС, – обратил внимание Хоф. – Я не вижу большого желания у правительства США устанавливать новые отношения в контексте борьбы с ИГ, хотя Турция может повлиять на этот расчет".