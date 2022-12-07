 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.12.2022
00:27  Хафтар не теряет надежды стать президентом Ливии, - Равиль Мустафин
00:21  Эрдогану дают повод отложить спецоперацию, - Игорь Субботин
Среда, 07.12.2022
19:39  Потолок цен на нефть: Россия подготовила ответы
18:55  Турция заблокировала в Босфоре танкеры с казахстанской нефтью
18:43  Чем похожи "революции хиджабов" и "белых листов" в Иране и Китае, - В.Вишнякова
17:28  Фарах. Решением трех судов. В Афганистане талибы провели первую публичную казнь
15:13  "Надежды не оправдались": экономист Маслов раскрыл истинное отношение Китая к России

14:30  Миллер и его контрагенты. "Газпром" увяз в судах с германскими "партнерами"
13:46  Жажда нефти: кормление кнутом, - Илья Титов
13:16  Восстановление традиционных ценностей России требует отказа от капитализма, - Валентин Катасонов
12:36  Ош - кыргызский Глупов. Какая только сволочь не сидела там акимом, - 24.kg
12:26  КазМинобороны оперативно опроверг инфу о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана
11:51  Незаменимый. 68-летний одиозный бастык Ахметов переназначен акимом Восточно-Казахстанской области
11:45  Британия уже не та. Что осталось великого в Соединенном Королевстве? - Н.Еремина
11:38  КазСпикер возмущен откровенностью рос-посла. Бородавкин расковырял казахскую ксенофобию
11:25  Россиянка, принц и командир спецназа: в Германии идут аресты "государственных заговорщиков"
11:17  Чтобы спасти Казахстан от коммунальных катастроф, нужны политические реформы, - В.Чирков
11:09  Алишер Усманов покинул пост замсоветника президента Узбекистана
10:37  Токаев пытается еще позлить Москву и Пекин. Принимая с "важным визитом" главу МИД Литвы
10:31  Игорь Стрелков: В Кремле должны понять - примирение с партнерами уже недостижимо
10:02  Русский Крук 7 дней просидел акимом Палодарской области. Новый аким - "работавший" в Украине агро-аферист Асаин Байханов
09:53  Двух-бандитная модель демократии... Грозит ли Кыргызстану установка авторитарного режима? - 24.kg
09:30  Фридман, ты где?.. Есть такое клеймо и такое место, - Александр Проханов
09:21  Папа Франциск лавировал, лавировал, да не вылавировал. Жуткие буряты порвали мозг понтифика, - НГ
09:18  Кыргызских диссидентов мучают в тюрьмах. Рита Карасартова сидит в камере с 7 уголовницами
09:03  В казахстанском Актау отключили горячую воду, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла
08:21  Главе бандеровского профсоюза женщин-ветеранок Арехте миной оторвало руку и ногу
07:11  Демвласти Латвии закрыли рос-оппозиц-канал "Дождь": не то вещал
06:34  Бывшую президентку Аргентины Кристину де Киршнер посадили на 6 лет за коррупцию
01:28  США – торговцы, которые наживаются на украинском конфликте, - Le Monde
00:56  Тегеран держит удары Вашингтона. Западный заговор против Ирана проваливается, - Ст.Тарасов
00:18  Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти? - Данияр Ашимбаев
00:02  Казахстан будет поставлять нефть на Запад в обход России
Вторник, 06.12.2022
22:59  При ракетном обстреле Донецка погибла депутат Парламента ДНР молодая певица Мария Пирогова
22:01  Смертники в женских чадрах. Покушение на посла Пакистана в Кабуле
18:48  Кто и зачем "слил" украм Херсон, - депутат Бородай
17:28  Россия вернула свои миллиарды? В НАТО признались, что Запад потерял $200 млрд замороженных активов
17:02  Загнали в уголь. Улан-Батору удалось утихомирить бунт. Пока
16:59  Наполеоновские планы: что нужно Франции в Центральной Азии? - Е.Ким
16:40  Украинские дроны, атаковавшие российские авиабазы в Энгельсе и Рязани, прилетели из Казахстана?! - МК
16:33  В Туркменистане создадут еще один гольф-клуб
15:44  Новое здание построили в Бишкеке вместо дома Бакиевых. Что там будет
15:02  Уйгуро-кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов потребует от властей Казахстана компенсацию за пытки
14:58  Российская база ВМФ в Судане ушла в небытие, - Равиль Мустафин
14:41  Путин и Запад готовятся к капитуляции. Но только не к своей, - М.Ростовский
13:14  Проворовалось и присело руководство отдела внутренней политики акимата Туркестанской области
12:09  Путин на "Мерседесе" прокатился по Крымскому мосту. Пиар - нелепей не придумаешь...
11:48  Ананасы в шампанском... Председатель правления "Самрук-Казына" озвучил размер бонусов в компании
10:30  Экибастуз. Сполохи "коммунального апокалипсиса" в Казахстане, - С.Кожемякин
09:23  Казахстан отказался производить "антикризисные" российские Lada
09:17  54! У президента Жапарова сегодня "днюха"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдогану дают повод отложить спецоперацию, - Игорь Субботин
00:21 08.12.2022

Пентагон задумался о реорганизации союзных сил в Сирии

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
7.12.2022

Турция в среду в очередной раз намекнула, что у нее все готово к наземной операции.
Российские дипломаты отправляются в Турцию, чтобы провести 8–9 декабря переговоры по проблемным вопросам. На фоне угроз Анкары перенести операцию "Коготь-Меч" в Сирии против курдских формирований в сухопутный формат Москва и Вашингтон дают ей повод отказаться от силового сценария. Администрация Джозефа Байдена предложила своему ближневосточному союзнику реорганизовать лояльные ей курдские формирования и отстранить "подозрительных" бойцов. Вооруженные противники Турции уже видят первые результаты давления на нее.
О том, что у Москвы и Анкары должны состояться контакты, в том числе по сирийскому вопросу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Накануне Эрдоган повторил угрозы направить вооруженные силы (ВС) республики при поддержке лояльных группировок сирийской оппозиции на захват новых районов, удерживаемых курдами. "Если угроза терроризма (речь идет прежде всего о Рабочей партии Курдистана, РПК. – "НГ") исходит с севера Сирии, мы его там и ликвидируем", – сказал Эрдоган.

Выступая 7 декабря на форуме "Примаковские чтения", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет "жестко добиваться, чтобы никаких поползновений на территориальную целостность Сирии не было". "Мы заинтересованы в том, чтобы на основе сохраняющего свою силу Аданского соглашения между Турцией и Сирией эти две страны через возобновление диалога – вроде бы к этому созревают предпосылки – решали конкретные вопросы обеспечения безопасности на границе", – обратил внимание Лавров.

Риски сухопутного наступления ВС Турции повышают вероятность непреднамеренного столкновения. Накануне Пентагон объявил о возобновлении патрулирования находящихся в зоне его ответственности территорий, которое велось совместно с Демократическими силами Сирии (ДСС) – неправительственным военным альянсом с сильной курдской доминантой. Оно было прекращено неделю назад в связи с тем, что турецкие нападения в рамках операции "Коготь-Меч" начали происходить в непосредственной близости от позиций США.

Источники телеканала "Аль-Джазира" сообщают, что США предложили Анкаре компромиссный вариант по Сирии. Учитывая то, что одним из основных драйверов "Когтя-Меча" является недовольство Эрдогана связью отрядов сирийских курдов с РПК, Пентагон допускает реструктуризацию ДСС и вывод из его состава тех, кого Турция сочтет "неблагонадежным". В городах приграничной зоны Вашингтон готов нарастить контингент арабских бойцов ДСС вместо курдских. По этим сведениям, американская сторона предложила реализовать план в начале января, если он получит одобрение Турции, и направила ей запрос на сотрудничество в том, что касается снижения влияния иранских сил в регионе.

За последние дни Анкара сократила обстрелы приграничных территорий, где действуют враждебные ей формирования, пишут арабские СМИ. Это признают и в ДСС. Командующий альянсом Мазлум Абди в разговоре с саудовской газетой "Ашарк аль-Аусат" предположил, что на оперативной обстановке отразилось дипломатическое давление, которое международные игроки оказали на Эрдогана.

После того как в прошлом месяце фракция Свободной сирийской армии (САА) – оппозиционной структуры, некогда получавшей официальную поддержку США, – смогла, если верить Пентагона, провести самостоятельную операцию по устранению лидера "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши в одной из южных провинций Сирии и оперативно передать в Вашингтон не только разведданные, но и образцы ДНК, в экспертной среде появились вопросы, не намерена ли американская сторона возобновить каналы помощи вооруженным оппонентам Дамаска, чтобы уравновесить свою зависимость "на земле" от курдских отрядов.

В разговоре с "НГ" бывший спецпредставитель Госдепа США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф такое развитие событий отверг. Он выразил уверенность, что Вашингтон скорее всего сохранит приверженность взаимодействию с военным альянсом, где доминируют курды, в рамках кампании по нейтрализации угрозы со стороны ИГ. "Это обязательство принимает форму тесных отношений между Центральным командованием ВС США и руководством ДСС, – обратил внимание Хоф. – Я не вижу большого желания у правительства США устанавливать новые отношения в контексте борьбы с ИГ, хотя Турция может повлиять на этот расчет".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670448060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Доля участия государства в экономике Казахстана снизится до 14% к 2025 году
- Встреча советников по национальной безопасности – секретарей советов безопасности Индии и стран Центральной Азии
- Меры господдержки помогли нарастить объемы производства и экспорта рыбы в Казахстане
- ЕАБР нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты в 2022 году
- Депутаты обсудили вопросы финансирования здравоохранения
- В Правительстве обсудили вопросы развития бизнеса
- Запасы риса в Казахстане в 2 раза превышают объемы внутреннего потребления
- Газохимический комплекс по производству метанола планируют построить в ЗКО
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  