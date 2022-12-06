 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 06.12.2022
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"Роснефть" завернула в Азию: Европа не смогла испортить показатели
00:25 08.12.2022

Ограничения, которые ввел Запад в ответ на СВО на Украине, ударили по главной нефтедобывающей компании страны. Однако азиатское направление компенсировало их - туда перенаправили треть нефти для Европы. Об этом заявили в самой "Роснефти".

"В 3 кв. 2022 г. „Роснефть" продолжила испытывать негативное влияние внешних факторов и незаконных ограничений, включая передачу немецких активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству Германии в сентябре", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Однако, продолжил он, благодаря успешной работе менеджмента компания продемонстрировала заметный рост показателей.
"В результате за 9 мес. 2022 г. компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей. EBITDA „Роснефти" достигла рекордного девятимесячного значения, превысив 2 триллиона рублей, а долговые и торговые обязательства снизились на 17% с начала года", - добавил Игорь Сечин.

По данным "Роснефти", в третьем квартале наиболее существенное негативное влияние на прибыль оказала передача активов "Роснефти" в Германии во внешнее управление Федеральному сетевому агентству. В результате дополнительный убыток признали в размере 56 млрд руб.

"Передача активов также привела к сокращению объема денежных средств на сумму 76 млрд руб. Общая сумма вложений компании в эти активы превысила 5 млрд долл., что соответствует сумме исторической стоимости и инвестиций в их расширение и развитие",
- уточнили в "Роснефти".
В то же время экспорт нефти вырос. В компании привели данные о том, что успешная оптимизация каналов сбыта в странах дальнего зарубежья привела к продаже 77,3 млн т. Это на 4,8% больше по сравнению с прошлым годом.

"Поставки нефти в адрес азиатских покупателей за отчетный период выросли примерно на треть, до 52,4 млн т. В 3 кв. 2022 г. доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%",
- сообщает "Роснефть".
Очевидно, в пользу "Роснефти" сыграла и более высокая цена нефти. Как сообщал Минфин России, средняя стоимость нефти марки Urals в январе - ноябре 2022 года сложилась на уровне $ 78 за баррель. За тот же период 2021 года она составила $ 68,66 за баррель.

Источник - eadaily.com
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