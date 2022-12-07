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Хафтар не теряет надежды стать президентом Ливии, - Равиль Мустафин
00:27 08.12.2022

7.12.2022

Ливийскому политику важно обезопасить себя от судебного преследования
Равиль Мустафин

Тэги: ливия, политический кризис, выборы, президент, кандидаты, хафтар, судебное преследование, мус

ливия, политический кризис, выборы, президент, кандидаты, хафтар, судебное преследование, мус Халифа Хафтар уже видит себя в кресле главы Ливии.

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар намерен баллотироваться на президентских выборах, отвергая конституционную норму, которая запрещает военным выдвигать свою кандидатуру. Об этом политик, которому скоро исполнится 80 лет, заявил на встрече со сторонниками в городе Адждабия.
"Те, кто требует запретить военным деятелям участвовать в выборах, выражают свою слабость в политике, – подчеркнул фельдмаршал. – Они просто опасаются, что их урны для голосования окажутся пустыми, а урны их военных конкурентов будут заполнены доверху".

Относительно долгое время хранивший молчание Хафтар призвал оставить выбор президента за народом, поскольку те, кто цепляется за власть, не являются "частью военного института". А все решения, предлагаемые гражданскими политиками, оказались бесполезными.

По сообщению ливийского англоязычного издания Libya Observer, ранее, во время поездки в Джуфру, Хафтар заявил о том, что он обдумывает целесообразность начала новой битвы в Ливии и близок к принятию окончательного решения, которое должно определить путь к восстановлению государства. По словам главкома ЛНА, на которые ссылается издание, он готов начать войну "за освобождение страны", если мирные усилия по изгнанию иностранных войск потерпят неудачу. "Мы будем двигаться в соответствии с волей ливийского народа, – сказал Хафтар, – после того как все предыдущие пути завели нас в тупик и привели к неутешительным результатам".

Он призвал ливийцев не возлагать надежд на иностранные силы, намекая на то, что конкретные стороны хотят затянуть кризис "под надуманными предлогами". Однако политический ландшафт в Ливии, как считает главком ЛНА, сильно изменился, поэтому и призывы к радикальным переменам звучат все громче. Это значит, что ливийский народ, который многим за прошедшие годы пожертвовал, не должен позволить тем, кто ставит свои личные интересы выше общественных, снова пожинать дивиденды.

Вместе с тем Хафтар приветствует все резолюции ООН, которые поддерживают ливийцев в их приверженности принципу национального суверенитета. Он также солидарен с новым спецпредставителем генсека ООН по Ливии Абдулаем Батили, призывающим к тому, чтобы любая инициатива по урегулированию кризиса исходила от самого народа.

По мнению ливийского политического обозревателя Ахмеда Халифы, новый и в чем-то даже неожиданный всплеск политической активности главкома ЛНА связан не столько с какими-то важными событиями внутри Ливии, сколько со сгущающимися угрозами лично в адрес Хафтара. Не исключено, что одной из причин того, что он напомнил о себе, стало желание получить иммунитет.

Дело в том, что на фоне взаимной ругани и пустых разговоров политиков о важности выборов никто из них так и не огласил новой даты их проведения. Между тем Ливия приближается к первой годовщине с того дня, когда 24 декабря 2021 года там должны были состояться сорванные выборы. В результате был потерян целый год.

За это время в США уже состоялись и готовятся еще несколько судебных разбирательств по делам, связанным с убийствами и внесудебными казнями, совершенными военными ЛНА. Веб-сайт Africa Intelligence сообщает о том, что к суду в США готовятся адвокаты Ашраф Ваджих и Нубани Гриффс. Они представляют интересы родственников людей, погибших в начале 2020 года в результате бомбардировки военного колледжа в Триполи, который находился в осаде ЛНА. Истцы требуют от главкома ЛНА Хафтара 10 млн долл. в качестве компенсации за причиненный ущерб и еще такую же сумму как наказание за внесудебную казнь и пытки. Поскольку Хафтар имеет американское гражданство и владеет там недвижимостью и бизнесом, суды против него проходят на территории США.

Кроме того, в Ливии недавно побывал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. В ходе визита он встречался с министром юстиции в правительстве Абдель Хамида ад-Дбейбы, прокурорами Триполи и Бенгази, свидетелями военных преступлений, родственниками жертв, а также с самим Хафтаром. Последнее обстоятельство, правда, вызвало шквал недовольства среди местных правозащитников и юристов, работающих на стороне противников Хафтара и называющих главкома ЛНА "кровавым палачом ливийского народа". Подводя итоги поездки, Хан заявил, что нашел надежное подтверждение многим фактам, имея в виду выдвинутые против подчиненных Хафтара обвинения в совершении военных преступлений.

Источник - НГ
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