В Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса

08:06 08.12.2022

"Создать АО "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" со 100% участием государства в его уставном капитале", – говорится в проекте постановления правительства РК.



Основным предметом деятельности фонда намерены определить "финансовую поддержку отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса".



"Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке выделить министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на формирование уставного капитала общества Т153,15 млн из республиканского бюджета, предусмотренные на 2022 год", – сказано в документе.



По словам инициаторов проекта, его принятие "будет способствовать развитию оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан путем финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса".



Напомним, 11 ноября КазТАГ сообщал, что завод по выпуску патронов Steel Manufacturing в Караганде хотят передать в оплату акций АО "Национальная компания (НК) "Казахстан инжиниринг". 19 декабря КазТАГ информировал, что ряд оборонных предприятий Казахстана исключили из плана приватизации из-за геополитической ситуации.