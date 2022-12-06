Очередная авантюра/афера. Зачем Киргизии мини-АЭС

08:09 08.12.2022

ПЕРВЫЕ В МИРЕ: В КИРГИЗИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ УНИКАЛЬНАЯ АЭС

Из-за роста потребления электроэнергии в странах #ЦентральнойАзии возник хронический дефицит энергетических мощностей. Решить эту проблему могут атомные электростанции, которые "Росатом" строит в #Узбекистан'е и, возможно, будет строить в #Киргизии и #Казахстан'е. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Первые в мире: в Киргизии может появиться уникальная АЭС

В последние годы Киргизия остро испытывает дефицит электричества, которое вырабатывается главным образом на гидроэлектростанциях. Снижение объемов осадков и колебания темпов таяния ледников уже не раз становились причиной маловодности горных рек, которые заполняют водохранилища. Если воды не хватает, ГЭС не может работать в полную мощность. Для экономии электричества власти периодически отключают свет населению, в основном в небольших населенных пунктах.



В других странах Центральной Азии тоже наблюдается хронический дефицит электроэнергии, спрос на которую ежегодно растет на 5-7%. В регионе увеличивается население, понемногу развивается промышленность, при этом генерирующие мощности в основном старые.



Власти Киргизии в этом году заявили о начале строительства Камбаратинской ГЭС-1. По проекту, это должна быть крупнейшая ГЭС в стране, с плановой мощностью в 1860 мВт. Однако даже по оптимистическим прогнозам ее строительство займет 8 лет. Еще одна проблема состоит в том, что своих денег на реализацию проекта стоимостью $4-5 млрд у Киргизии нет.



Еще один амбициозный проект – строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Это еще более отдаленная и дорогая перспектива. В планах у руководства Киргизии также строительство солнечных и ветряных электростанций, а также малых ГЭС. В случае реализации они будут работать в основном летом, при этом вряд ли смогут помочь покрыть дефицит в пиковые нагрузки зимой.



В Узбекистане и Казахстане в последние годы тоже наблюдается дефицит электричества. Спрос на электроэнергию там тоже увеличивается, поскольку растет население и промышленность. Новые генерирующие мощности после распада СССР почти не строились, а те, что есть – сильно устарели.



В прошлом году в Центральной Азии произошел региональный локдаун, когда небольшая авария на одной из узбекистанских ТЭС спровоцировала массовое отключение электричества в Узбекистане, Киргизии и на юге Казахстана. Возникший в результате аварии дефицит нечем было компенсировать.



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Для решения проблемы энергетического кризиса Ташкент, Астана и Бишкек обратили взор к атомной энергетике. Больше всего на этом направлении преуспел Узбекистан, в котором "Росатом" готовится строить атомную станцию. На недавнем заседании в Самарканде премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить строительство АЭС.



"Считаем важным укреплять взаимодействие в атомной энергетике. Крупным проектом станет совместное сооружение атомной электростанции по российскому дизайну. Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договоренностей", – заявил российский премьер-министр.



Если в Узбекистане уже готовы строить АЭС, то в Казахстане и Киргизии проекты находятся на стадии обсуждения. Так, Бишкек хочет подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства атомной станции малой мощности.



Почему нужны именно АЭС?

О преимуществах атомной энергетики для Центральной Азии в интервью Ia-centr.ru рассказал эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич.



– Минэнерго Киргизии планирует разработать ТЭО для строительства малой АЭС. Почему в Бишкеке решили, что нужна именно такая электростанция?



– На мой взгляд, это очевидно. Основная доля выработки электроэнергии в Киргизии приходится на долю гидроэлектростанций. ГЭС летом снижают выработку, потому что им нужно накопить воду в водохранилищах к зимнему отопительному периоду. Между тем, именно зимой спрос на электроэнергию наиболее высок.



Атомная электростанция, которая не зависит от водного режима, может стабильно работать круглый год. Тем самым обеспечивая стране возможность спокойно пройти осенне-зимний отопительный сезон. Без отключения электричества и других проблем.



– Сколько времени должны занять разработка ТЭО и само строительство, если процедура будет проходить без задержек?



– На деле многое зависит от того, с какой скоростью удастся найти площадку для строительства. Это, разумеется, зависит от страны-заказчика. В данном случае – от Киргизии, чьим геологам и энергетикам предстоит подобрать подходящую площадку.



Она должна подходить с геологической точки зрения, чтобы не было повышенной сейсмоопасности. Кроме того, площадка должна находиться недалеко от основных центров потребления электричества, чтобы стоимость новых линий электропередач не превысила бюджет строительства самой АЭС.



Стоимость объекта во многом будет зависеть именно от локализации, учитывая, что Киргизия – горная страна. Если от сейсмической опасности избавиться не удастся, то придется корректировать проект – он должен учитывать такие вещи.



Когда местные геологи одобрят подходящую для строительства АЭС площадку, дальше этот выбор должен будет одобрить государственный регулятор Киргизии. Если госрегулятор даст разрешение быстро, то будет сделано быстро и ТЭО. Если госрегулятор потребует дополнительных исследований, процесс будет идти медленнее.



– Если взять мировой опыт, в какой срок обычно обходится составление ТЭО и само строительства малой АЭС?



– Нет никакого мирового опыта для планируемого объекта. АЭС малой мощности на суше еще не существуют, во всем мире таких нет. Есть только станции морского базирования – например, установленные на атомные ледоколы.



– Получается, что именно в Киргизии может появиться первая в мире малая АЭС, построенная на суше?



– Либо в Киргизии, либо в Якутии. В Якутии продвинулись чуть дальше – там уже получено одобрение госэкспертизы, и были проведены общественные слушания по остаткам воздействия на окружающую среду. Остается только одобрение Ростехнадзора.



– Почему в Киргизии хотят построить малую, а не стандартную АЭС? Чем хороша реакторная установка РИТМ-200Н, которую хотят там установить?



– Тем, что она строится значительно быстрей, чем атомная электростанция на базе реактора ВВЭР-1200. Электрическая мощность РИТМ-200Н – 55 мегаватт. Буква "Н" в названии означает – Наземный. Основная часть работ по сборке пройдет в городе Подольск, где серийно собирают эти реакторы. Они уже апробированы, поскольку успешно работают на новых ледоколах.



Вероятно, поэтому Киргизия выбрала именно РИТМ-200Н. Такие установки быстро строятся, они дешевле и хорошо приспособлены для работы в чрезвычайных условиях. Эти реакторы уже используют в условиях Северного морского пути. Они надежны, выдерживают качку и все что угодно. Сейчас опытно-констукторское бюро имени Игоря Африкантова в Нижнем Новгороде меняет проект по требованию Ростехнадзора, чтобы он стал наземным, а не морским. Разумеется, держа в основе то, что их уже построено десять штук.



– Получается, что теперь в условиях горной Киргизии, где постоянно проходят землетрясения, можно будет безопасно эксплуатировать АЭС?



– Разумеется, эти географические факторы будут учтены. Если будет получена конкретная локализация, проектанты будут проводить исследования и расчеты, приспосабливать проект под данные условия. Повторяю – в природе пока не существует ни одной атомной станции малой мощности наземного базирования.



– В соседнем Узбекистане "Росатом" уже строит АЭС. Сможет ли эта станция покрыть энергодефицит в республике?



– К тому времени, как закончится строительство, возникнет дополнительный дефицит электроэнергии. Даже в том случае, если по плану будут построены два энергоблока с установленной мощностью в 2400 мегаватт. В Узбекистане постоянно растет население, после распада СССР оно практически удвоилось.



Второй момент заключается в том, что угольные электростанции, имеющиеся на территории Узбекистана, уже заканчивают свой срок эксплуатации. С учетом борьбы за экологию и прочее, значительно разумнее компенсировать выпадающие мощности атомной энергией.



– Казахстан тоже заявлял, что планирует построить АЭС. Что нового можно сказать про этот проект?



– Новостей об этом в последнее время не было. Но думаю, что в ближайшее время мы услышим что-то новое – в связи с тем, что там закончились важные политические мероприятия, выборы президента уже прошли.



Энергетическая система Казахстана фактически состоит из трех частей – северной, южной и прикаспийской. Свою неустойчивость она продемонстрировала прошлой зимой.



Казахстану нужны дополнительные мощности. С учетом того, что руководство страны заявляло об отказе от строительства новых угольных электростанций (работающих на буром угле), с их помощью проблемы не будут решены. Логика подсказывает, что строительство АЭС покроет энергетический дефицит, но итоговое решение остается за Астаной.

Каким образом это будет сделано – решать руководству Казахстана. Подталкивать или навязывать им никто ничего не будет.



– Если посмотреть на карту, то АЭС в Узбекистане и запланированные станции в Киргизии и Казахстане хотят построить недалеко друг от друга. Это совпадение, или так специально рассчитано для лучшей синхронизации?



– Каждая страна сама для себя определяет расположение АЭС. Энергетические системы стран Центральной Азии были между собой синхронизированы еще в 1990 году. Тогда была окончательно сформирована водно-энергетическая система советской Средней Азии, с тех пор там существует синхронизация энергетических систем.



Напомню, что в 2015 году страны Центральной Азии подписали соглашение, призывающее восстановить объединенную энерго-водную систему. Может быть, за счет строительства новых атомных электростанций работа перейдет от деклараций к конкретным делам.



#Евгений Погребняк